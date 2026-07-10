तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई।

घटा उत्पादन, पश्चिमी प्रतिबंधों ने मरम्मत धीमी कर दी है।

गर्मी और कृषि की बढ़ती मांग से संकट गहराया है।

Russia Fuel Crisis: रूस कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है. लेकिन इसके बावजूद भी अभी वह पेट्रोल और डीजल की भारी कमी से जूझ रहा है. यह शायद सुनने में हैरान करने वाली स्थिति लग सकती है लेकिन इस संकट का कच्चे तेल के उत्पादन से काफी कम लेना देना है. इसके बजाय यह रूस के तेल रिफायनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए भारी नुकसान, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के असर का नतीजा है. इसी वजह से देश की कच्चे तेल को इस्तेमाल लायक ईंधन में बदलने की क्षमता पर काफी बुरा असर पड़ा है.

रिफायनिंग क्षमता बुरी तरह से प्रभावित

रूस में ईंधन की कमी की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों पर लगातार किए जा रहे हमले हैं. तेल के कुओं को निशाना बनाने के बजाय यूक्रेन ने रिफाइनरियों पर ध्यान लगाया है. ये वे जगहें हैं जहां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है.

अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक इन हमलों ने रूस की रिफायनिंग क्षमता का 33% से 43% हिस्सा प्रभावित किया है. जून और जुलाई के दौरान कई बड़ी रिफाइनरी पर हमले हुए हैं. जिनमें रणनीतिक रूप से जरूरी ओम्स्क रिफाइनरी भी शामिल है. यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है. बार-बार हुए हमलों ने कच्चे तेल का भरपूर भंडार होने के बावजूद रिफाइंड ईंधन बनाने की रूस की क्षमता को काफी कम कर दिया है.

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ईंधन का उत्पादन घरेलू मांग से कम हो गया

रिफायनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का सीधा असर पूरे रूस में ईंधन की आपूर्ति पर पड़ा है. रिपोर्ट से यह पता चलता है कि संघर्ष के दौरान 60 से ज्यादा रिफाइनरियों और संबंधित सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है. इस वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आई है.

ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादन में पिछले साल की तुलना में लगभग 25% की गिरावट देखने को मिली है. वहीं देश में पेट्रोल की दैनिक मांग लगभग 110000 टन है. इसी के साथ उत्पादन घटकर लगभग 85000 टन रह गया है. इससे हर दिन लगभग 25000 टन की कमी हो रही है.

पश्चिमी प्रतिबंधों ने रिफाइनरी की मरम्मत के काम को धीमा कर दिया

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से खराब पड़ी रिफाइनरियों की मरम्मत करना काफी मुश्किल हो गया है. यह प्रतिबंध रूस की उन आधुनिक औद्योगिक मशीन, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और खास तकनीक तक पहुंच को सीमित करते हैं जिनका इस्तेमाल रिफाइनरी के कामकाज में होता है.

मांग में बढ़ोतरी ने कमी की समस्या को बढ़ा दिया

मौसमी वजहों ने भी इस संकट को और भी गहरा कर दिया है. रूस में गर्मियों का मौसम आमतौर पर ज्यादा यात्राओं का समय होता है. इस वजह से पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. साथ ही खेती की कटाई के मौसम में डीजल की मांग भी बढ़ गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि खेती के उपकरणों और ट्रांसपोर्टेशन में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. सीमित प्रोडक्शन के बीच बढ़ती मांग ने कमी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है.

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