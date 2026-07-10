INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRussia Fuel Crisis: तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह

Russia Fuel Crisis: तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह

Russia Fuel Crisis: रूस इस वक्त तेल की भारी कमी से जूझ रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई।
  • घटा उत्पादन, पश्चिमी प्रतिबंधों ने मरम्मत धीमी कर दी है।
  • गर्मी और कृषि की बढ़ती मांग से संकट गहराया है।

Russia Fuel Crisis: रूस कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है. लेकिन इसके बावजूद भी अभी वह पेट्रोल और डीजल की भारी कमी से जूझ रहा है. यह शायद सुनने में हैरान करने वाली स्थिति लग सकती है लेकिन इस संकट का कच्चे तेल के उत्पादन से काफी कम लेना देना है. इसके बजाय यह रूस के तेल रिफायनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए भारी नुकसान, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के असर का नतीजा है. इसी वजह से देश की कच्चे तेल को इस्तेमाल लायक ईंधन में बदलने की क्षमता पर काफी बुरा असर पड़ा है. 

रिफायनिंग क्षमता बुरी तरह से प्रभावित 

रूस में ईंधन की कमी की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों पर लगातार किए जा रहे हमले हैं. तेल के कुओं को निशाना बनाने के बजाय यूक्रेन ने रिफाइनरियों पर ध्यान लगाया है. ये वे जगहें हैं जहां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है. 

अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक इन हमलों ने रूस की रिफायनिंग क्षमता का 33% से 43% हिस्सा प्रभावित किया है. जून और जुलाई के दौरान कई बड़ी रिफाइनरी पर हमले हुए हैं. जिनमें रणनीतिक रूप से जरूरी ओम्स्क रिफाइनरी भी शामिल है. यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है. बार-बार हुए हमलों ने कच्चे तेल का भरपूर भंडार होने के बावजूद रिफाइंड ईंधन बनाने की रूस की क्षमता को काफी कम कर दिया है. 

यह भी पढ़ेंः क्या आम आदमी भी लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, इसके लिए कितनी फीस लगती है?

ईंधन का उत्पादन घरेलू मांग से कम हो गया 

रिफायनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का सीधा असर पूरे रूस में ईंधन की आपूर्ति पर पड़ा है. रिपोर्ट से यह पता चलता है कि संघर्ष के दौरान 60 से ज्यादा रिफाइनरियों और संबंधित सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है. इस वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आई है. 

ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादन में पिछले साल की तुलना में लगभग 25% की गिरावट देखने को मिली है. वहीं देश में पेट्रोल की दैनिक मांग लगभग 110000 टन है. इसी के साथ उत्पादन घटकर लगभग 85000 टन रह गया है. इससे हर दिन लगभग 25000 टन की कमी हो रही है.

पश्चिमी प्रतिबंधों ने रिफाइनरी की मरम्मत के काम को धीमा कर दिया 

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से खराब पड़ी रिफाइनरियों की मरम्मत करना काफी मुश्किल हो गया है. यह प्रतिबंध रूस की उन आधुनिक औद्योगिक मशीन, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और खास तकनीक तक पहुंच को सीमित करते हैं जिनका इस्तेमाल रिफाइनरी के कामकाज में होता है.

मांग में बढ़ोतरी ने कमी की समस्या को बढ़ा दिया 

मौसमी वजहों ने भी इस संकट को और भी गहरा कर दिया है. रूस में गर्मियों का मौसम आमतौर पर ज्यादा यात्राओं का समय होता है. इस वजह से पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. साथ ही खेती की कटाई के मौसम में डीजल की मांग भी बढ़ गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि खेती के उपकरणों और ट्रांसपोर्टेशन में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. सीमित प्रोडक्शन के बीच बढ़ती मांग ने कमी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ेंः कितने दिन चल सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध का दूसरा दौर, जानें ट्रंप के पास कितना वक्त?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Russia Fuel Crisis Russia Petrol Shortage Ukraine Drone Attacks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Russia Fuel Crisis: तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह
तेल की कमी से क्यों जूझ रहा दुनिया को क्रूड ऑयल बेचने वाला देश? जानें रूस में संकट की वजह
जनरल नॉलेज
ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार, फिर भी क्यों नहीं बनाया पाया परमाणु बम?
ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार, फिर भी क्यों नहीं बनाया पाया परमाणु बम?
जनरल नॉलेज
जिस मशहद में अयातुल्ला खामेनेई को गया दफनाया, वहां कितने हिंदू रहते हैं? यहां किसकी आबादी सबसे ज्यादा?
जिस मशहद में खामनेई को गया दफनाया, वहां कितने हिंदू रहते हैं? यहां किसकी आबादी सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, इसके लिए कितनी फीस लगती है?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, इसके लिए कितनी फीस लगती है?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: हनुमानगढ़ी में सच में नमाज हुई थी? बृजलाल के दावे पर पूर्व IPS वीएन राय बोले- सरासर झूठ
Exclusive: हनुमानगढ़ी में सच में नमाज हुई थी? बृजलाल के दावे पर पूर्व IPS वीएन राय बोले- सरासर झूठ
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
इंडिया
India Monsoon: देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget