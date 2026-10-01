Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत को क्यों है चीन के होटन एयर रूट की जरूरत, क्या होगा इससे फायदा?

भारत को क्यों है चीन के होटन एयर रूट की जरूरत, क्या होगा इससे फायदा?

पाकिस्तानी एयरस्पेस की पाबंदी से एयरलाइंस को हो रहे अरबों के नुकसान से बचाने के लिए भारत अब चीन के होटन मार्ग का विकल्प तलाश रहा है, जिससे यूरोप और अमेरिका की उड़ानें छोटी और सस्ती हो जाएंगी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 01 Oct 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान द्वारा अपना हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाने से भारतीय एयरलाइंस को पश्चिमी देशों की यात्रा के लिए लंबा और खर्चीला रास्ता अपनाना पड़ रहा है. इस गंभीर समस्या के स्थायी हल के लिए भारत अब चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद होटन हवाई गलियारे का विकल्प तलाश रहा है. यदि दोनों देशों के बीच इस नए मार्ग पर सहमति बन जाती है, तो दिल्ली और मुंबई से यूरोप, ब्रिटेन तथा उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को पाकिस्तान का चक्कर लगाए बिना एक सीधा और सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा. इससे उड़ानों का समय और खर्च दोनों काफी घटेंगे.

दोनों देशों के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र पर पाबंदी की वजह

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?
दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?
जनरल नॉलेज
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
जनरल नॉलेज
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?

अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे. इस घटनाक्रम के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने वायुमंडल से भारतीय जहाजों के गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी वैसा ही कदम उठाया. तब से लेकर आज तक यह रोक जारी है. हाल ही में जारी किए गए नए नोटम के अनुसार, पाकिस्तान ने इस पाबंदी को 24 अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस प्रतिबंध के दायरे में भारत में पंजीकृत, भारतीय कंपनियों द्वारा लीज पर लिए गए या संचालित होने वाले सभी यात्री विमान शामिल हैं.

अभी उड़ानों को कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है?

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई और उत्तर भारत से पश्चिमी देशों के लिए उड़ान भरने वाले जहाजों पर पड़ा है. पहले जो विमान सीधे पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजर जाते थे, उन्हें अब रक्षात्मक रुख अपनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ता है. अब भारतीय जहाजों को गुजरात के रास्ते अरब सागर के ऊपर से उड़ते हुए ओमान और अन्य खाड़ी देशों का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. इस मजबूरी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अपने तय रास्ते से भटककर सैकड़ों किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे यात्रियों और विमान कंपनियों दोनों की परेशानी काफी बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल


भारत को क्यों है चीन के होटन एयर रूट की जरूरत, क्या होगा इससे फायदा?

उड़ान का समय बढ़ने से ईंधन की बर्बादी और भारी-भरकम लागत

लंबे रास्ते से यात्रा करने की वजह से उड़ानों के कुल समय में करीब पौने घंटे से लेकर दो घंटे तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हवा में ज्यादा समय बिताने के कारण जहाजों को काफी ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन तो बढ़ता ही है, साथ ही उड़ानों की मेंटेनेंस लागत भी ऊपर चली जाती है. एयरलाइंस की परिचालन लागत अचानक कई गुना बढ़ जाने से टिकटों के दाम पर भी असर पड़ा है. इसके अलावा लंबे सफर की वजह से विमानों की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक ही जहाज को अपनी यात्रा पूरी करने में पहले से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है.

एयर इंडिया को उठाना पड़ रहा हजारों करोड़ का नुकसान

पाकिस्तान के इस कड़े फैसले की सबसे बड़ी चपत भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को लगी है. इसका मुख्य कारण यह है कि यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा सीधी सेवाएं दिल्ली और मुंबई से एयर इंडिया ही संचालित करती है. एयर इंडिया प्रबंधन के अनुसार, एयरस्पेस बंद होने और वैकल्पिक लंबे रास्तों का इस्तेमाल करने की मजबूरी के कारण कंपनी को हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. लगातार होते इस वित्तीय नुकसान से बचने के लिए ही भारत सरकार अब किसी वैकल्पिक छोटे रास्ते की बेहद मुस्तैदी से तलाश कर रही है.

क्या है भारत का नया होटन एयर कॉरिडोर प्लान?

इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित होटन इलाके के ऊपर से एक नया हवाई मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव रखा है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन के साथ इस सिलसिले में बातचीत जारी है. हालांकि, यह बातचीत बीते करीब एक साल से चल रही है और अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है. इस योजना का मकसद पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करना नहीं, बल्कि बंद रास्ते की जगह एक ऐसा नया और व्यावहारिक कॉरिडोर बनाना है जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बिना किसी बाधा के संचालित हो सकें.


भारत को क्यों है चीन के होटन एयर रूट की जरूरत, क्या होगा इससे फायदा?

कैसे काम करेगा शिनजियांग मार्ग और कितना बचेगा रास्ता?

प्रस्तावित होटन योजना के तहत उत्तर भारत या दिल्ली से उड़ान भरने वाले विमान सीधे उत्तर दिशा की ओर लद्दाख और लेह की पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए चीन के शिनजियांग क्षेत्र में प्रवेश करेंगे. होटन के हवाई क्षेत्र से गुजरने के बाद ये विमान किर्गिस्तान और मध्य एशिया के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय एयर रूट से जुड़ जाएंगे. वहां से जॉर्जिया, बाकू, उत्तरी यूरोप और अमेरिका जाना बेहद आसान और सीधा हो जाएगा. इस नए नक्शे के लागू होने से जहाजों को ओमान और अरब सागर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, जिससे समय, ईंधन और परिचालन लागत तीनों में भारी बचत देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़ें: दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Hotan Air Route Plan India Xinjiang Air Corridor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?
दिरहम या रुपया, किस करेंसी में मिलती है पायलट मच्छार को सैलरी?
जनरल नॉलेज
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
क्या पुलिस व्यवस्था को किया जा सकता है भंग, जानें किसके पास है यह पावर?
जनरल नॉलेज
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
कितना खतरनाक है गोल्डी बराड़, क्यों FBI ने किया इसे मोस्ट वांटेड घोषित?
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget