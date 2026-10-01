भारत को क्यों है चीन के होटन एयर रूट की जरूरत, क्या होगा इससे फायदा?

पाकिस्तान द्वारा अपना हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाने से भारतीय एयरलाइंस को पश्चिमी देशों की यात्रा के लिए लंबा और खर्चीला रास्ता अपनाना पड़ रहा है. इस गंभीर समस्या के स्थायी हल के लिए भारत अब चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद होटन हवाई गलियारे का विकल्प तलाश रहा है. यदि दोनों देशों के बीच इस नए मार्ग पर सहमति बन जाती है, तो दिल्ली और मुंबई से यूरोप, ब्रिटेन तथा उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को पाकिस्तान का चक्कर लगाए बिना एक सीधा और सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा. इससे उड़ानों का समय और खर्च दोनों काफी घटेंगे.

दोनों देशों के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र पर पाबंदी की वजह

अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे. इस घटनाक्रम के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने वायुमंडल से भारतीय जहाजों के गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी वैसा ही कदम उठाया. तब से लेकर आज तक यह रोक जारी है. हाल ही में जारी किए गए नए नोटम के अनुसार, पाकिस्तान ने इस पाबंदी को 24 अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस प्रतिबंध के दायरे में भारत में पंजीकृत, भारतीय कंपनियों द्वारा लीज पर लिए गए या संचालित होने वाले सभी यात्री विमान शामिल हैं.

अभी उड़ानों को कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है?

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई और उत्तर भारत से पश्चिमी देशों के लिए उड़ान भरने वाले जहाजों पर पड़ा है. पहले जो विमान सीधे पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजर जाते थे, उन्हें अब रक्षात्मक रुख अपनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ता है. अब भारतीय जहाजों को गुजरात के रास्ते अरब सागर के ऊपर से उड़ते हुए ओमान और अन्य खाड़ी देशों का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. इस मजबूरी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अपने तय रास्ते से भटककर सैकड़ों किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे यात्रियों और विमान कंपनियों दोनों की परेशानी काफी बढ़ गई है.

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उड़ान का समय बढ़ने से ईंधन की बर्बादी और भारी-भरकम लागत

लंबे रास्ते से यात्रा करने की वजह से उड़ानों के कुल समय में करीब पौने घंटे से लेकर दो घंटे तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हवा में ज्यादा समय बिताने के कारण जहाजों को काफी ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन तो बढ़ता ही है, साथ ही उड़ानों की मेंटेनेंस लागत भी ऊपर चली जाती है. एयरलाइंस की परिचालन लागत अचानक कई गुना बढ़ जाने से टिकटों के दाम पर भी असर पड़ा है. इसके अलावा लंबे सफर की वजह से विमानों की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक ही जहाज को अपनी यात्रा पूरी करने में पहले से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है.

एयर इंडिया को उठाना पड़ रहा हजारों करोड़ का नुकसान

पाकिस्तान के इस कड़े फैसले की सबसे बड़ी चपत भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को लगी है. इसका मुख्य कारण यह है कि यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा सीधी सेवाएं दिल्ली और मुंबई से एयर इंडिया ही संचालित करती है. एयर इंडिया प्रबंधन के अनुसार, एयरस्पेस बंद होने और वैकल्पिक लंबे रास्तों का इस्तेमाल करने की मजबूरी के कारण कंपनी को हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. लगातार होते इस वित्तीय नुकसान से बचने के लिए ही भारत सरकार अब किसी वैकल्पिक छोटे रास्ते की बेहद मुस्तैदी से तलाश कर रही है.

क्या है भारत का नया होटन एयर कॉरिडोर प्लान?

इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित होटन इलाके के ऊपर से एक नया हवाई मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव रखा है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन के साथ इस सिलसिले में बातचीत जारी है. हालांकि, यह बातचीत बीते करीब एक साल से चल रही है और अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है. इस योजना का मकसद पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करना नहीं, बल्कि बंद रास्ते की जगह एक ऐसा नया और व्यावहारिक कॉरिडोर बनाना है जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बिना किसी बाधा के संचालित हो सकें.





कैसे काम करेगा शिनजियांग मार्ग और कितना बचेगा रास्ता?

प्रस्तावित होटन योजना के तहत उत्तर भारत या दिल्ली से उड़ान भरने वाले विमान सीधे उत्तर दिशा की ओर लद्दाख और लेह की पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए चीन के शिनजियांग क्षेत्र में प्रवेश करेंगे. होटन के हवाई क्षेत्र से गुजरने के बाद ये विमान किर्गिस्तान और मध्य एशिया के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय एयर रूट से जुड़ जाएंगे. वहां से जॉर्जिया, बाकू, उत्तरी यूरोप और अमेरिका जाना बेहद आसान और सीधा हो जाएगा. इस नए नक्शे के लागू होने से जहाजों को ओमान और अरब सागर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, जिससे समय, ईंधन और परिचालन लागत तीनों में भारी बचत देखने को मिलेगी.

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