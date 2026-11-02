BS4 vs BS6: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कदम उठाए हैं. इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तय तारीखों के बीच बीएस-6 से नीचे के सभी बाहरी पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जबकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को राहत दी गई है. इस नए प्रतिबंध के बीच ऑटोमोबाइल जगत में यह पुराना और बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि आखिर भारत सरकार ने बीएस-4 के बाद बीच के चरण यानी बीएस-5 को पूरी तरह छोड़कर सीधे बीएस-6 को क्यों अपनाया था?

भारत स्टेज (BS) मानक क्या होते हैं?

भारत स्टेज यानी बीएस मानक असल में वाहन उत्सर्जन के वे कड़े नियम हैं, जो यह तय करते हैं कि किसी भी गाड़ी के इंजन से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैसों और प्रदूषकों की मात्रा कितनी होनी चाहिए. इन मानकों के दायरे में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवा को दूषित करने वाले अति सूक्ष्म कणीय पदार्थ आते हैं. जैसे-जैसे नए चरण आते हैं, ये नियम और अधिक सख्त होते जाते हैं. वाहन निर्माताओं को अपनी गाड़ियों के इंजन और निकास प्रणाली में जरूरी बदलाव करने होते हैं, और इसके साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाले ईंधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी पड़ती है.

BS-1 से लेकर BS-6 तक का सफर

भारत में वाहन प्रदूषण नियंत्रण की शुरुआत वर्ष 2000 में बीएस-1 मानक लागू करने के साथ हुई थी, जिसने पहली बार देशव्यापी सीमा तय की. इसके बाद समय की मांग के अनुसार नियंत्रण को और कड़ा करते हुए चरणबद्ध तरीके से बीएस-2 और फिर बीएस-3 मानकों को लाया गया. आगे बढ़ते हुए 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में नए वाहनों के लिए बीएस-4 मानक को अनिवार्य कर दिया गया. इस क्रमिक विकास के बाद सरकार ने बीच के एक चरण को छोड़ते हुए सीधे 1 अप्रैल 2020 से देश भर में सबसे आधुनिक और सख्त माने जाने वाले बीएस-6 नियमों को लागू करने का बड़ा कदम उठाया.

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BS-5 को छोड़ने का मुख्य कारण क्या?

भारत सरकार द्वारा बीएस-5 को रास्ते से हटाकर सीधे बीएस-6 को चुनने के पीछे सबसे बड़ा मकसद देश का अमूल्य समय और भारी-भरकम वित्तीय संसाधन बचाना था. यदि देश में पहले बीएस-5 लागू किया जाता और उसके कुछ ही महीनों या सालों बाद फिर से बीएस-6 पर शिफ्ट होना पड़ता, तो वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं को बेहद कम अंतराल में दो बार भारी आर्थिक बोझ और तकनीकी बदलावों से गुजरना पड़ता. इसके अलावा, देश के महानगरों में बेकाबू होते वायु प्रदूषण को तुरंत थामने के लिए एक अधिक प्रभावी और कड़े नियम की तत्काल आवश्यकता थी, ताकि पर्यावरण को तेजी से बचाया जा सके.

ईंधन की गुणवत्ता और तेल रिफाइनरियों की बड़ी तैयारी

केवल गाड़ियों के इंजन बदलना ही काफी नहीं था, बल्कि बीएस-6 के लिए बिल्कुल नए किस्म के ईंधन की जरूरत थी, जिसमें सल्फर की मात्रा बेहद कम यानी मात्र 10 पार्ट्स प्रति मिलियन हो. इस स्तर के साफ-सुथरे पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करने के लिए देश की तेल शोधन कंपनियों को अपनी रिफाइनरियों में अरबों रुपये का निवेश करके जरूरी तकनीकी अपग्रेड करने पड़े. अगर सरकार बीच में बीएस-5 का पड़ाव रखती, तो तेल कंपनियों को ईंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए दो बार अपनी उत्पादन इकाइयों में बड़े बदलाव करने पड़ते, जो व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन और खर्चीला साबित होता.





BS-4 और BS-6 के बीच अंतर

पुराने BS-4 और आधुनिक BS-6 मानकों के बीच जमीन-आसमान का बड़ा तकनीकी फर्क मौजूद है. बीएस-6 श्रेणी के वाहनों में, विशेषकर डीजल गाड़ियों से निकलने वाले खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणीय पदार्थों की तय सीमा में भारी कटौती की गई है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बीएस-6 गाड़ियां बिल्कुल भी धुआं या प्रदूषण नहीं करतीं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वे बेहद सख्त तयशुदा सीमा के भीतर ही बेहद कम प्रदूषण उत्सर्जित करती हैं. इसके लिए आधुनिक इंजन तकनीक, डीजल पार्टिकलेट फिल्टर और उन्नत निकास नियंत्रण प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.

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