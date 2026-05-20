हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGlobal Fuel Crisis: चीन और अमेरिका को क्यों नहीं है ऊर्जा संकट की चिंता, भारत को ही क्यों करनी पड़ रही बचत?

Global Fuel Crisis: चीन और अमेरिका को क्यों नहीं है ऊर्जा संकट की चिंता, भारत को ही क्यों करनी पड़ रही बचत?

Global Fuel Crisis: अमेरिका दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश में शामिल है. पिछले कुछ वर्षों में उसने घरेलू उत्पादन काफी बढ़ाया है, जिससे उसकी विदेशी तेल पर निर्भरता पहले की तुलना में कम हो गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 May 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

Global Fuel Crisis: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर जारी संकट ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बड़ा रखी है. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ महीनो में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ रही है और कई देशों के सामने ईंधन आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत में भी लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि जब भारत में ऊर्जा संकट और बचत की चर्चा हो रही है, तब चीन और अमेरिका इस स्थिति को लेकर उसने चिंतित क्यों नहीं दिखाई दे रहे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीन को ऊर्जा संकट की चिंता क्यों नहीं हो रही है और भारत कोई बचत क्यों करनी पड़ रही है.

अमेरिका को क्यों कम है चिंता

अमेरिका दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है. पिछले कुछ वर्षों में उसने घरेलू उत्पादन काफी बढ़ाया है, जिससे उसकी विदेशी तेल पर निर्भरता पहले की तुलना में कम हो गई है. अमेरिका के पास बड़े रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी मौजूद है, जिनका इस्तेमाल आपात की स्थिति में किया जा सकता है. ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता और भंडारण व्यवस्था की वजह से अचानक आने वाले संकटों को कुछ समय तक संभाल सकता है. यही वजह है कि पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने के बावजूद वहां तत्काल ईंधन संकट जैसी स्थिति नहीं बनी.

चीन ने पहले ही बना ली मजबूत रणनीति

वहीं चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस आयातक जरूर है, लेकिन उसने कई साल पहले ही ऊर्जा सुरक्षा पर काम शुरू कर दिया था. चीन ने अपनी तेल आपूर्ति को अलग-अलग देश और समुद्री मार्ग में बांट दिया, ताकि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर पूरा सिस्टम प्रभावित न हो. रिपोर्ट के अनुसार चीन की तेल भंडारण क्षमता अमेरिका से करीब तीन गुना ज्यादा बताई जाती है. इसके अलावा चीन लगातार ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी पर निवेश बढ़ा रहा है. चीन ने अपने नए फाइव ईयर प्लान में बिजली और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया है. वहां डाटा सेंटरों और एआई तकनीक के लिए सस्ती और स्थिर ग्रीन एनर्जी तैयार की जा रही है.

ये भी पढ़ें-Petrol Consumption: एक दिन में कितना पेट्रोल फूंक देते हैं भारत के लोग, जानें इस वक्त की सप्लाई से यह कितना ज्यादा?

भारत के सामने क्यों ज्यादा चुनौती?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में पश्चिम एशिया में किसी भी तरह का संकट सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को हर दिन करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है. ऐसे में लंबे समय संकट की स्थिति में भारत के लिए कच्चे तेल की वजह से चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती है. वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऊर्जा बचत को लेकर लोगों से अपील कर चुके हैं. एक्सपर्ट भी मानते हैं कि भारत की बढ़ी आबादी, बढ़ती औद्योगिक जरूरत और आयात पर निर्भरता इसे ज्यादा संवेदनशील बनाती है.

ये भी पढ़ें-इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 20 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Energy Crisis India Oil Import Global Fuel Crisis China Energy Strategy America Oil Production
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Global Fuel Crisis: चीन और अमेरिका को क्यों नहीं है ऊर्जा संकट की चिंता, भारत को ही क्यों करनी पड़ रही बचत?
चीन और अमेरिका को क्यों नहीं है ऊर्जा संकट की चिंता, भारत को ही क्यों करनी पड़ रही बचत?
जनरल नॉलेज
Moon and Jupiter Conjunction: आज आसमान में खुली आंखों से दिखेगा अद्भुत नजारा, एक ही राशि में नजर आएंगे चंद्रमा और बृहस्पति
आज आसमान में खुली आंखों से दिखेगा अद्भुत नजारा, एक ही राशि में नजर आएंगे चंद्रमा और बृहस्पति
जनरल नॉलेज
Fuel Price Increased: तो इस तरह महंगाई से मिल सकती है राहत, अगर आज बंद हो जाएं ये टैक्स तो कौड़ियों के भाव बिकेंगे डीजल-पेट्रोल
तो इस तरह महंगाई से मिल सकती है राहत, अगर आज बंद हो जाएं ये टैक्स तो कौड़ियों के भाव बिकेंगे डीजल-पेट्रोल
जनरल नॉलेज
International Cricket Pitch Cost: कितने रुपये में बनती है इंटरनेशनल मैच में यूज होने वाली पिच? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश
कितने रुपये में बनती है इंटरनेशनल मैच में यूज होने वाली पिच? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नामोनिशान मिटा देंगे...', ईरान का अमेरिका को सीधा चैलेंज, अराघची के बयान से भड़क उठेंगे ट्रंप
'नामोनिशान मिटा देंगे...', ईरान का अमेरिका को सीधा चैलेंज, अराघची के बयान से भड़क उठेंगे ट्रंप
बिहार
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
इंडिया
Kiren Rijiju On Owaisi: 'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
मध्य प्रदेश
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
विश्व
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का दावा- Meta ने सस्पेंड किए इंस्टा, फेसबुक अकाउंट
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget