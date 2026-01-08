वेनेजुएला में दूध-ब्रेड जितना सस्ता है सोना, जानें इस देश में कितनी है 24 कैरेट गोल्ड की कीमत

सोन को एक तरफ दुनिया भर में सबसे कीमती धातुओं में गिना जाता है. वहीं, वेनेजुएला में सोना हैरान करने वाली कीमत पर मिल रहा है. वेनेजुएला में हालात ऐसे हैं कि यहां 24 कैरेट सोने की कीमत एक कप चाय या कॉफी से भी कम बताई जा रही है. यह सस्ती कीमत वेनेजुएला की बिखरती अर्थव्यवस्था और तबाह होती मुद्रा की तस्वीर दिखा रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत कितनी है.



भारत के एक कप चाय की कीमत के बराबर वेनेजुएला में सोना

भारत में जहां सोने के दाम लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं वेनेजुएला में सोने का गणित पूरी तरह पलटा हुआ है. आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 कैरेट सोना करीब 13,800 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बिक रहा है, जबकि वेनेजुएला में यही सोना भारतीय रुपये में महज करीब 181 रुपये प्रति ग्राम में मिल रहा है. इतना ही नहीं वहां 22 कैरेट सोने की कीमत भी लगभग 166 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बताई जा रही है. इसका मतलब है कि जिस रकम में भारत में एक कप चाय और दूध-ब्रेड मिलती है, उतने में वहां सोना खरीदा जा सकता है.



सस्ते सोने के पीछे असली वजह



दरअसल वेनेजुएला में सोने का इतना सस्ता होना कोई आर्थिक ताकत नहीं है. इसकी बड़ी वजह वहां की करेंसी वेनेजुएलन बोलिवर की ऐतिहासिक गिरावट है. वेनेजुएला में लंबे समय से महंगाई, आर्थिक बदहाली और करेंसी संकट से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर भी पड़ा है. वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल में बड़ी मात्रा में सोना देश से बाहर भेजा गया था. दावा किया जा रहा है कि 2013 से 2016 के बीच करीब 113 मीट्रिक टन सोना स्विट्जरलैंड पहुंचाया गया. वहीं सरकार ने कर्ज चुकाने और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल किया, जिससे आधिकारिक सोने का भंडार लगातार घटता चला गया. आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक वेनेजुएला के पास करीब 161 टन सोना ही बचा था.



वेनेजुएला संसाधनों से भरपूर, फिर भी बदहाल



वेनेजुएला संसाधनों के मामले में गरीब नहीं है. दुनिया के कच्चे तेल के बड़े भंडार वेनेजुएला में है. इसके अलावा ओरिनोको माइनिंग आर्क इलाके में 8,000 टन सोना और अन्य खनिज मौजूद होने का दावा किया जाता है. इसके बावजूद कमजोर नीतियों, भ्रष्टाचार और खराब प्रबंधन की वजह से देश सोने के उत्पादन और आर्थिक मजबूती में पिछड़ता चला गया. यही कारण है कि सोना इतना सस्ता होने के बावजूद आम लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है.

