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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत माता की जय बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं मुस्लिम, इस पर क्या कहता है इस्लाम?

भारत माता की जय बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं मुस्लिम, इस पर क्या कहता है इस्लाम?

इस्लाम के एकेश्वरवादी सिद्धांत और देवीय रूप में वंदना न करने की मान्यता के कारण कुछ मुसलमान भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाते हैं और इसके स्थान पर जय हिंद को प्राथमिकता देते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 01 Sep 2026 03:09 PM (IST)
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  • यह नारा सर्वप्रथम 1857 में अजीमुल्लाह खान ने दिया था।

राष्ट्रप्रेम और धार्मिक मान्यताओं के बीच सामंजस्य हमेशा से एक विचारणीय विषय रहा है. राष्ट्रीय कार्यक्रमों और आम चर्चाओं में भारत माता की जय के नारे को लेकर समय-समय पर विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं. मुस्लिमों को इस नारे के इस्तेमाल को लेकर एक खास तरह की वैचारिक हिचकिचाहट देखी जाती है. आइए जानें कि इस पर इस्लामिक विचार क्या कहते हैं.

तौहीद का सिद्धांत और धार्मिक हिचकिचाहट 

इस्लामी धर्मशास्त्र में एकेश्वरवाद यानी तौहीद को सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है. इस सिद्धांत के मुताबिक एक मुसलमान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर (अल्लाह) की ही उपासना या इबादत करना अनिवार्य है. जब देश के लिए भारत माता शब्द का इस्तेमाल एक मानवीकृत या देवी स्वरूप में किया जाता है, तो कुछ इस्लामिक उलेमा और दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाएं इसे तौहीद के मूलभूत नियमों के विपरीत मानती हैं. उनकी नजर में किसी भौगोलिक जमीन या राष्ट्र की देवी के रूप में वंदना करना धार्मिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता.

मातृत्व की संकल्पना और सांस्कृतिक समझ

धार्मिक विचारकों का एक वर्ग इस बात पर भी जोर देता है कि जैविक रूप से जन्म देने वाली जननी ही वास्तव में मां का दर्जा रखती है. किसी भू-भाग या देश की सीमाओं को माता की संज्ञा देकर उसकी जय-जयकार करना कुछ रूढ़वादी धार्मिक दृष्टिकोणों में तर्कसंगत नहीं माना जाता है. इसी छोटे से वैचारिक अंतर के कारण कुछ लोग इस विशेष शब्दावली का इस्तेमाल करने से खुद को अलग रखते हैं और इसे विशुद्ध रूप से धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला मानते हैं.

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भारत माता की जय बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं मुस्लिम, इस पर क्या कहता है इस्लाम?

देशभक्ति जाहिर करने के अन्य लोकप्रिय विकल्प

राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा व्यक्त करने के लिए भारतीय मुस्लिम समुदाय में कई अन्य अभिव्यक्तियां बेहद लोकप्रिय हैं. लोग बिना किसी संकोच के जय हिंद, भारत जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारों का उत्साहपूर्वक इस्तेमाल करते हैं. अनेक विद्वानों और राजनीतिक विचारकों का मानना है कि अपने देश से मोहब्बत करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए किसी एक खास नारे का इस्तेमाल अनिवार्य करना भारतीय संविधान की भावना और मौलिक अधिकारों के अनुकूल नहीं है.

भारत माता की जय नारे का नजरिया

दूसरी ओर, भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग और कई प्रगतिशील इस्लामिक जानकार 'भारत माता की जय' को किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ से जोड़कर नहीं देखते हैं. उनका मानना है कि यह नारा पूरी तरह से अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान, गौरव और राष्ट्रप्रेम की एक विशुद्ध अभिव्यक्ति है. इस विचारधारा के अनुसार, देश के लिए किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल जो श्रद्धा और वफादारी दर्शाता हो, धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं हो सकता. यही वजह है कि देश भर में लाखों मुसलमान बिना किसी धार्मिक संकोच के इस नारे को बोलते आए हैं.


भारत माता की जय बोलने से क्यों हिचकिचाते हैं मुस्लिम, इस पर क्या कहता है इस्लाम?

किसने दिया था भारत माता की जय का नारा?

इस नारे का इतिहास बेहद दिलचस्प और गौरवशाली है. इतिहास के अभिलेखों के अनुसार, 'भारत माता की जय' का नारा सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख रणनीतिकार अजीमुल्लाह खान ने दिया था. अजीमुल्लाह खान बिठूर में नाना साहब पेशवा द्वितीय के सलाहकार थे. जब वे एक राजनीतिक यात्रा पर इंग्लैंड गए, तो वहां के राष्ट्रवादी माहौल ने उन्हें काफी प्रभावित किया. भारत लौटने पर उन्होंने देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस नारे को गढ़ा, जो उर्दू के मशहूर वाक्य 'मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद' की भावना से प्रेरित था. इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि वर्ष 2024 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी अपने एक सार्वजनिक बयान में की थी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 03:09 PM (IST)
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