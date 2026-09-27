असम के इस गांव में पक्षी खुद आकर करते हैं आत्महत्या, जानें क्या है वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैज्ञानिक अध्ययन और सरकार अब सुरक्षा उपायों पर केंद्रित हैं।

Birds Suicide Point: हर साल मानसून के बाद के महीनों के दौरान असम के जतिंगा गांव में एक असामान्य घटना घटती है. बड़ी संख्या में पक्षी मृत या फिर घायल पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह गांव पक्षियों के लिए आत्महत्या स्थल के रूप में जाना जाने लगा है.

दिमा हसाओ जिले में स्थित जतिंगा खास तौर से सितंबर और नवंबर के बीच ध्यान आकर्षित करता है. उस वक्त स्थानीय और प्रवासी पक्षी कोहरे, तेज हवाओं और अंधेरे के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों और पक्षी विज्ञानियों का कहना है कि पक्षी जानबूझकर आत्महत्या नहीं कर रहे हैं.

घना कोहरा और तेज हवाएं

बड़ी वजहों में से एक सितंबर और अक्टूबर के बीच का मौसम है. घाटी में घने कोहरे और तेज हवाओं का अनुभव हो सकता है जबकि हवा की दिशा में बदलाव से पक्षियों के लिए नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है.

जब पक्षी रात में क्षेत्र से उड़ते हैं तो अंधेरे, कोहरे और अशांत हवाओं का मिलन उन्हें भ्रमित कर सकता है. वे दिशा की अपनी सामान्य समझ खो सकते हैं और घाटी में अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर सकते हैं.





पक्षी प्रकाश की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं?

एक जरूरी वजह आर्टिफिशियल लाइट है. जब पक्षी अंधेरे और कोहरे में भ्रमित हो जाते हैं तो वे प्रकाश के दृश्य स्रोतों की तरफ बढ़ सकते हैं. इस वजह से गांव के घरों की रोशनी, लैंप और मशालें पक्षियों को बसे हुए क्षेत्र की तरफ आकर्षित कर सकती हैं. एक बार जब वे इन स्रोतों की तरफ उड़ाना शुरू कर देते हैं तो खराब दृश्यता में बाधाओं की पहचान करने की उनकी क्षमता और भी मुश्किल हो सकती है.

टकराव से घातक चोट लग सकती है

जैसे-जैसे भटके हुए पक्षी तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ते हैं वह अपने रास्ते में आने वाली चीजों से टकरा सकते हैं. कोहरे और अंधेरे में पेड़ों, घरों, बांस के खंभों और दूसरी संरचनाओं को देखना मुश्किल हो सकता है. यह टकराव गंभीर या फिर घातक चोट की वजह बन सकते हैं. इससे पता चलता है कि इस समय के दौरान क्षेत्र में कई पक्षी मृत या फिर घायल क्यों पाए जाते हैं.

क्या चुंबकीय क्षेत्र कोई भूमिका निभा सकता है?

कुछ भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक और संभावित स्पष्टीकरण दिया है. इस सिद्धांत के मुताबिक भूमिगत जल प्रवाह और घाटी की अनूठी भौगोलिक संरचना स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी परिवर्तन की वजह बन सकती है.

इस तरह के उतार-चढ़ाव संभावित रूप से पक्षियों की आंतरिक नेविगेशन प्रणालियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं. हालांकि इसे घटना की पूर्ण व्याख्या के बजाय एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है.





अंधविश्वास से वैज्ञानिक समझ तक

अतीत में स्थानीय समुदाय पक्षियों की असामान्य मौत के लिए रहस्यमय या फिर दैवीय शक्ति को जिम्मेदार मानते थे. वक्त के साथ वैज्ञानिक अध्ययन और अधिक जागरूकता ने मौसम, प्रकाश और नेविगेशन से जुड़े प्राकृतिक स्पष्टीकरण दिए हैं.

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पक्षियों की सुरक्षा की कोशिश

आज ध्यान सिर्फ घटना को देखने के बजाय पक्षियों की सुरक्षा पर केंद्रित हो गया है. असम सरकार और वन्य जीव संगठनों ने पक्षियों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उपाय किए हैं. वाहनों की आवाजाही और बाहरी लोगों पर प्रतिबंध के साथ-साथ रात में चमकदार रोशनी का इस्तेमाल पर कंट्रोल का उद्देश्य गड़बड़ी को कम करना और पक्षियों को खतरनाक क्षेत्र की तरफ आकर्षित होने से रोकना है.

इस वजह से जतिंगा की कहानी वास्तव में मरने का विकल्प चुनने वाले पक्षियों के बारे में नहीं है. यह इस बारे में है कि कैसे असामान्य मौसम, भूगोल और कृत्रिम प्रकाश के साथ-साथ नेविगेशन कठिनाई पक्षियों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती हैं.

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