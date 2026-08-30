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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्यों खत्म हुआ था पैसे का चलन, जानें क्या है इसका इतिहास?

क्यों खत्म हुआ था पैसे का चलन, जानें क्या है इसका इतिहास?

Paise Coins History: भारत में एक वक्त ऐसा था जब पैसे का चलन था. आइए जानते हैं क्यों बंद हुई थी यह मुद्रा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Aug 2026 07:35 PM (IST)
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  • बढ़ती महंगाई ने छोटे सिक्कों को प्रचलन से बाहर किया।
  • 1957 में भारत ने दशमलवीकरण अपनाकर गणना सरल की।
  • बढ़ती धातु लागत ने सिक्कों की निर्माण सामग्री को बदला।
  • 30 जून 2011 को 25 पैसे समेत छोटे सिक्के बंद।

Paise Coins History: एक समय था जब रोजमर्रा की खरीदारी में कुछ पैसे भी मायने रखते थे. 1,2,5,10,25 और 50 पैसे के सिक्के कभी भारत की मुद्रा प्रणाली का एक आम हिस्सा हुआ करते थे. हालांकि आज इनमें से ज्यादातर मूल्य वर्ग रोजमर्रा के लेन-देन से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं. बढ़ती महंगाई, घाटी क्रय शक्ति और उत्पादन की बढ़ती लागत ने धीरे-धीरे इन छोटे मूल्य वर्ग के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया. आखिरी बड़ा कदम 30 जून 2011 को उठाया गया. इस दिन भारत में 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के कानूनी मुद्रा नहीं रहे. लेकिन भारत के सबसे छोटे सिक्कों की कहानी काफी पुरानी है और यह दर्शाती है कि दशकों में देश की मुद्रा प्रणाली कैसे बदली. 

पैसे वाले सिक्के क्यों गायब हो गए? 

सबसे बड़ा कारण महंगाई थी. जैसे-जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ी छोटे सिक्कों की क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई. आखिरकार 1, 2, 5 और यहां तक की 10 पैसे में भी कुछ नहीं खरीदा जा सकता था. दुकानदारों और ग्राहकों ने धीरे-धीरे रोजमर्रा के लेन-देन में इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया.

एक और बड़ी समस्या इन सिक्कों के उत्पादन की लागत थी. जैसे-जैसे धातुओं की कीमत बड़ी कुछ सिक्कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की लागत उन पर छपे मूल्य से ज्यादा हो सकती थी. इससे सरकार के लिए काफी कम मूल्य वाले सिक्के का उत्पादन आर्थिक रूप से बिना किसी फायदे का हो गया. 

धातु के मूल्य ने एक और असामान्य समस्या को भी पैदा किया. जब किसी सिक्के में मौजूद धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से ज्यादा हो जाता था तो कुछ लोग सिक्कों को इकट्ठा करके और अवैध रूप से उनकी तस्करी करके उन्हें पिघलाने लगे और धातु का इस्तेमाल दूसरे उत्पादों के निर्माण के लिए करने लगे. इससे सामान्य चलन में कम मूल्य वर्ग के सिक्कों की उपलब्धता और कम हो गई. 


क्यों खत्म हुआ था पैसे का चलन, जानें क्या है इसका इतिहास?

1957 से पहले भारत की मुद्रा प्रणाली कैसे काम करती थी? 

दशमलव प्रणाली लागू होने से पहले भारतीय मुद्रा प्रणाली काफी अलग थी. 1957 तक भारत आना प्रणाली का पालन करता था. इसमें ₹1 को 16 आनों में विभाजित किया जाता था. हर आने में चार पैसे होते थे जबकि एक पैसे को अगले तीन पाइयों में विभाजित किया जाता था. 

यही वजह है कि ₹1 में 64 पैसे या फिर 192 पाई होती थी. ऐतिहासिक रूप से भारत की मुद्रा प्रणाली में दमड़ी, ढेला और कौड़ी जैसी और भी छोटी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता था. इस मुश्किल सिस्टम को संभालना धीरे-धीरे मुश्किल हो गया खासकर तब जब भारत ने अपनी इकॉनमी को मॉडर्न बनाया.

भारत ने डेसिमल सिस्टम कब शुरू किया? 

भारत ने इंडियन कॉइनेज एक्ट में बदलाव के बाद 1 अप्रैल 1957 को डेसिमल ई सिस्टम शुरू किया. इस नए सिस्टम के तहत ₹1 को 100 पैसे में बांट दिया गया था. शुरुआत में नए सिक्के को नया पैसा कहा जाता था ताकि उन्हें पुराने सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पैसों से अलग पहचान जा सके. 1 जून 1964 को सिक्कों के नाम से नया शब्द हटा दिया गया जिसके बाद उन्हें बस पैसा कहा जाने लगा. डेसिमल सिस्टम के आने के बाद हिसाब किताब काफी ज्यादा आसान हो चुका था क्योंकि लोग आसानी से समझ सकते थे कि 100 पैसे का ₹1 से क्या संबंध है. 


क्यों खत्म हुआ था पैसे का चलन, जानें क्या है इसका इतिहास?

तांबे से एल्यूमीनियम और स्टील तक 

वक्त के साथ भारतीय सिक्कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बदल गई. शुरुआती सिक्के तांबे, निकेल और कांसे से जैसी धातुओं से बनाए जाते थे. हालांकि धातु की बढ़ती कीमत ने सरकार को सस्ते और हल्के विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया. 1960 के दशक और उसके बाद के दशक में हल्के अल्युमिनियम मैग्निशियम अलॉय का इस्तेमाल करके 1, 2, 3, 5, 10 और 20 पैसे के सिक्के बनाए गए. बाद में खासकर 1980 के दशक के आखिर से 10, 25 और 50 पैसे के सिक्कों के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाने लगा. इन बदलावों के बावजूद महंगाई की वजह से रोजमर्रा के लेन-देन में सबसे कम कीमत वाले सिक्के धीरे-धीरे बेकार होते गए.

छोटे सिक्के आखिरकार कब गायब हुए? 

1990 के दशक तक एक, दो और पांच पैसे के सिक्के रोजमर्रा के इस्तेमाल से गायब हो चुके थे. 10 पैसे का सिक्का भी कम इस्तेमाल होने लगा क्योंकि उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई. आखिरी चरण 30 जून 2011 को आया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 पैसे के सिक्के और उससे कम कीमत वाले सभी सिक्कों को कानूनी टेंडर के दर्जे से खत्म कर दिया.

यह भी पढ़ेंः क्या इनकम टैक्स ऑफिसर किसी को लगा सकता है हथकड़ी, जानें क्या कहते हैं नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
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