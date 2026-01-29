क्यों कोहिनूर रखने वाले सभी पुरुष मालिकों की हो गई थी मौत, जानें अंग्रेजों ने कैसे बचाई जान?

दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ कीमती नहीं होतीं, वे रहस्यमयी भी होती हैं. ऐसा ही एक नाम कोहिनूर हीरा है. यह हीरा जितना खूबसूरत है, उतना ही डरावना इसका इतिहास माना जाता है. सदियों से यह रत्न राजाओं की लालसा, युद्धों, धोखे और खून-खराबे से जुड़ा रहा है. लोग आमतौर पर कोहिनूर को उसकी चमक, आकार और कीमत के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके साथ जुड़े उस अभिशाप के बारे में जानते हैं, जिसने इसे धारण करने वाले ज्यादातर पुरुष शासकों की जिंदगी तबाह कर दी.

इतिहासकारों और लोककथाओं के अनुसार, कोहिनूर जिस भी पुरुष के पास गया, उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा, या फिर उसे जेल, हत्या, विश्वासघात या असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी. दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज इस कहानी से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने इस हीरे को कभी किसी पुरुष राजा को पहनने ही नहीं दिया. तो आइए जानते हैं कि क्यों कोहिनूर रखने वाले सभी पुरुष मालिकों की मौत हो गई थी और अंग्रेजों ने कैसे जान बचाई.

कोहिनूर कहां से आया?

कोहिनूर शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ प्रकाश का पर्वत होता है. माना जाता है कि यह हीरा करीब 13वीं शताब्दी में भारत में खोजा गया था. ओडिशा राज्य अभिलेखागार और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, यह हीरा गोलकोंडा क्षेत्र की कोल्लूर खानों से निकला था, जो आज के तेलंगाना में स्थित हैं. उस समय यह इलाका काकतीय राजवंश के अधीन था. शुरुआत से ही कोहिनूर अपने बेहतरीन चमक, लगभग दोषरहित संरचना और असाधारण आकार के लिए मशहूर रहा. यही कारण था कि जो भी शासक इसे देखता, उसे पाने की चाह में अंधा हो जाता है.

क्यों कोहिनूर रखने वाले सभी पुरुष मालिकों की मौत हो गई थी?

कोहिनूर हीरा इतिहास में इसलिए शापित माना जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर पुरुष मालिकों के जीवन में हिंसा, युद्ध, धोखा और हत्या जैसी घटनाएं हुईं. जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता पाने के लिए अपने चाचा की हत्या की, मुगल सम्राट शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया. नादिर शाह और उसके वंशजों के साथ हत्या और खूनी संघर्ष जुड़े, और सिख शासकों जैसे खरक सिंह और नौ निहाल सिंह की रहस्यमयी मौतें हुईं. इन घटनाओं ने लोगों में यह धारणा बना दी कि यह हीरा पुरुषों के लिए दुर्भाग्य लाता है. जबकि यह राजनीति, सत्ता संघर्ष और लालच का परिणाम था. हालांकि, ऐतिहासिक कहानियों और मिथकों ने इसे पुरुषों के लिए अभिशापित हीरा के रूप में फेमस कर दिया.

अंग्रेजों ने कैसे बचाई जान?

अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरे के अभिशाप से खुद को इस तरह बचाया कि उन्होंने इसे कभी किसी पुरुष के पास नहीं रखा. उन्हें इतिहास से पता था कि जिन पुरुष शासकों ने इसे धारण किया, उनके जीवन में हत्या, धोखा और दुखद घटनाएं हुईं. ऐसे में अंग्रेजी राजघराने ने इसे सिर्फ महिलाओं के मुकुट और आभूषणों में रखा. जैसे महारानी विक्टोरिया, महारानी एलेक्जेंड्रा, और बाद में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ही इसे पहना. इस तरीके से अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया कि हीरे का पुरुषों के लिए अभिशाप उनके ऊपर न आए और इस रहस्यमयी हीरे से जुड़े दुर्भाग्य से उनकी जान सुरक्षित रही.

यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Death: क्या करते हैं अजित पवार की पत्नी और बच्चे, जानें पॉलिटिक्स से किसका कितना कनेक्शन?