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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia-US Trade Deal Farmers Protest: क्यों दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसान, क्या है इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील जिस पर विवाद?

India-US Trade Deal Farmers Protest: क्यों दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसान, क्या है इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील जिस पर विवाद?

India-US Trade Deal Farmers Protest: किसान संगठनों का कहना है कि इस समझौते के तहत अमेरिका से कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात पर शुल्क कम किए जा सकते हैं. इससे घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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India-US Trade Deal Farmers Protest : भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों के किसान मंगलवार को दिल्ली की ओर कूच करने निकले. देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर एक दिवसीय किसान महापंचायत बुलाई गई है. किसानों का कहना है कि अगर यह समझौता मौजूदा स्वरूप में लागू हुआ तो देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो सकता है. उनका आरोप है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा. इसी मुद्दे को लेकर किसान संगठनों ने सरकार से अपनी मांगें पूरी करने और प्रस्तावित समझौते पर दोबारा विचार करने की अपील की है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील क्या है, जिस पर विवाद हो रहा है?

क्यों पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं?

किसानों का विरोध प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) को लेकर है. किसान संगठनों का कहना है कि इस समझौते के तहत अमेरिका से कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात पर शुल्क कम किए जा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स कम कीमत पर भारतीय बाजार में पहुंचेंगे, जिससे घरेलू किसानों को कॉम्पिटिशन में नुकसान उठाना पड़ सकता है.  किसानों के मुताबिक अमेरिका में किसानों को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है और वहां बड़े स्तर पर आधुनिक खेती होती है. इसके मुकाबले भारत के ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, इसलिए उनके लिए सस्ते आयातित प्रोडक्ट्स से मुकाबला करना आसान नहीं होगा. 

किन फसलों और क्षेत्रों पर है सबसे ज्यादा चिंता?

किसान संगठनों का कहना है कि अगर समझौते के बाद अमेरिका से सस्ते कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा असर मक्का, सोयाबीन, कपास, सेब, बादाम, डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री उद्योग पर पड़ सकता है. किसानों को आशंका है कि घरेलू बाजार में इन प्रोडक्ट्स की कीमतें गिरेंगी, जिससे उनकी इनकम प्रभावित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा. 

इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील क्या है?

इंडो-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और कई प्रोडक्ट्स पर आयात-निर्यात से जुड़े शुल्क को कम करना है. किसानों का मानना है कि अगर इस समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र को शामिल किया गया और अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे सामान का कम शुल्क पर आयात बढ़ा, तो भारतीय बाजार में सस्ते विदेशी प्रोडक्ट आ जाएंगे. इससे देश के किसानों को अपनी फसलों और प्रोडक्ट्स का उचित दाम मिलने में मुश्किल हो सकती है. इसी आशंका के चलते किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि कृषि और डेयरी क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखा जाए और किसी भी अंतिम फैसले से पहले सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की जाए. 

यह भी पढ़ें - CJP Protest: हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है, क्या कर सकती है पुलिस और क्या नहीं?

किसान महापंचायत कहां हो रही है?

देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर एक दिवसीय किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है. इसमें अलग-अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होकर प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ आगे की रणनीति तय करेंगे. किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले किसानों और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. 

किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

किसान संगठनों ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं. उनकी मांग है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द किया जाए, समझौते से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए जाएं, किसी भी व्यापार समझौते से पहले किसान संगठनों और संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा की जाए साथ ही कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग भी दोहरा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें - पहली बार अनशन नहीं कर रहे सोनम वांगचुक, जानें कब-कब और क्यों की भूख हड़ताल?

Published at : 22 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
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