औरंगजेब को चप्पल से सबक सिखाने वाले राजा विरप्पा कौन? NCERT में हुए शामिल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने नवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अध्याय जोड़ा है. नई किताब 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी- इंडिया एंड बियॉन्ड (पार्ट 2)' में भारत के उन प्रतापी शासकों की कहानियों को जगह दी गई है, जिन्होंने मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था. इस किताब में तमिलनाडु के मदुरै क्षेत्र पर राज करने वाले महान नायक शासक रंगकृष्ण मुथु वीरप्पा की उस वीरता का विस्तार से वर्णन है, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की बेहद अपमानजनक शाही परंपरा को अपने अदम्य साहस से हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया था. आइए इनके बारे में जानें.

औरंगजेब और उसकी शाही जूती का अजीब फरमान

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी सर्वोच्च सत्ता और दबदबा कायम करने के लिए एक अजीबोगरीब प्रथा चला रखी थी. इस व्यवस्था के तहत मुगल दरबार से विभिन्न रियासतों के राजाओं के पास बादशाह की शाही जूती भेजी जाती थी. साम्राज्य के स्थानीय शासकों और उनके मंत्रियों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे इस जूती का शाही स्वागत करें, उसके आगे अपना सिर झुकाएं और फिर पूरे सम्मान के साथ उसे अपनी गद्दी पर स्थापित करें. यह प्रक्रिया सीधे तौर पर मुगलों की गुलामी और आधिपत्य स्वीकार करने का एक प्रतीक मानी जाती थी.

ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज मुगल सम्राट के इस शाही आडंबर का सच

इतिहासकारों की मानें तो इतिहास में औरंगजेब की इस अजीबोगरीब परंपरा का विस्तार से उल्लेख मिलता है. तमिलनाडु अभिलेखागार और ऐतिहासिक अनुसंधान विभाग की आधिकारिक पुस्तिकाओं के अनुसार, मुगलों का यह काफिला किसी बड़े जुलूस की तरह निकलता था. शाही चप्पल को एक सजाए गए हाथी पर रखकर लाया जाता था, जिसके आगे-पीछे भारी तादाद में हथियारबंद सिपाही, नगाड़े और ढोल-ताशे बजाने वाले लोग चलते थे. इसका मकसद आसपास के राज्यों में मुगलों की ताकत का खौफ पैदा करना और स्थानीय राजाओं को मानसिक रूप से नीचा दिखाना होता था.

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मदुरै के राजा रंगकृष्ण मुथु वीरप्पा का चालाकी से भरा कड़ा रुख

जब औरंगजेब के प्रतिनिधियों का यह विशाल काफिला तिरुचिरापल्ली की उत्तरी सीमाओं तक पहुंचा, तो मदुरै के समझदार और स्वाभिमानी राजा रंगकृष्ण मुथु वीरप्पा नायक को इसकी पूरी भनक लग चुकी थी. उन्होंने मुगलों की इस घटिया नीति के आगे झुकने के बजाय उन्हें सबक सिखाने की एक रणनीति बनाई. राजा ने मुगलों तक यह संदेश भिजवा दिया कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं और महल से बाहर आकर स्वागत करने में असमर्थ हैं. इस संदेश से मुगल दूत बेहद नाराज हुए, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्हें अपनी विशाल सेना बाहर छोड़कर केवल चुनिंदा दूतों के साथ किले के भीतर दाखिल होना पड़ा.





राजदरबार का अनोखा दृश्य देख दंग रह गए मुगल सम्राट के दूत

जब मुगल नवाब और दूत शाही दरबार के अंदर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. जिस राजा के बीमार होने का दावा किया गया था, वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे. राजा वीरप्पा ने बेहद कीमती पोशाक और चमकदार आभूषण पहन रखे थे और उनके चारों तरफ कई निष्ठावान दरबारी मौजूद थे. मुगलों के दूतों ने अपनी अकड़ दिखाते हुए औरंगजेब की उस शाही चप्पल को राजा की तरफ उछाल दिया और मांग की कि राजा तुरंत खड़े होकर इसके सामने नतमस्तक हों और अपनी वफादारी साबित करें.

दरबार में औरंगजेब का अपमान और दूतों की दुर्दशा

मुगल दूतों की इस धृष्टता पर राजा वीरप्पा का गुस्सा भड़क उठा. उन्होंने कड़क आवाज में आदेश देकर जूती को नीचे फर्श पर रखवाया. इसके बाद राजा अपने सिंहासन से उठे और बिना किसी हिचकिचाहट के उस शाही चप्पल में अपना पैर डाल दिया. उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में दूतों से सवाल किया कि 'इसकी दूसरी जोड़ी कहां है, क्या तुम्हारा बादशाह एक ही पैर का है?' यह सुनते ही मुगलों के होश उड़ गए. इसके तुरंत बाद राजा के आदेश पर दरबारियों ने उन घमंडी नवाबों को कोड़ों और बेंतों से पीटा और अपमानित करके किले से बाहर खदेड़ दिया.

मुगल सेना पर जोरदार हमला और रियासत से मुगलों का सफाया

राजा वीरप्पा केवल दूतों को सबक सिखाकर ही शांत नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ किले के बाहर खड़ी औरंगजेब की मुख्य टुकड़ी पर भी भीषण हमला बोल दिया. इस अचानक हुए प्रहार से मुगल सैनिक बुरी तरह घबरा गए. मदुरै की सेना ने वीरता का परिचय देते हुए मुगलों के सैकड़ों सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी बची सेना को अपनी सीमा से बहुत दूर तक खदेड़ दिया. इस तरह राजा वीरप्पा ने औरंगजेब के अहंकार को चकनाचूर करते हुए अपनी रियासत की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा की.

एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान

रंगकृष्ण मुथु वीरप्पा नायक केवल एक साहसी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक बेहद जागरूक और प्रजापालक राजा भी थे. वे महल के ऐशो-आराम में समय बिताने के बजाय अपनी रियासत के दूर-दराज के इलाकों का खुद दौरा किया करते थे. वे आम जनता से सीधे मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे. प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को वे सख्त सजा देते थे, जबकि ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों और नागरिकों को तुरंत सम्मानित करते थे. यही वजह थी कि उनका नाम पूरे दक्षिण भारत में बड़े आदर के साथ लिया जाता था.

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