कौन थी मुगल दरबार की सबसे ताकतवर महिला? इससे कांपते थे अकबर के बड़े-बड़े वजीर

मुगल सल्तनत के इतिहास में बादशाहों की वीरता के किस्से तो आम हैं, लेकिन इसी दरबार में एक ऐसी महिला भी थी, जिससे बड़े-बड़े वजीर कांपते थे. यह महिला कोई रानी या बेगम नहीं थी, बल्कि अकबर की धाय मां माहम अंगा थीं. इतिहास गवाह है कि उन्होंने न सिर्फ अकबर को पाल-पोसकर बड़ा किया था, बल्कि एक पूरे मुगल साम्राज्य की डोर भी अपने हाथों में ली थी. इतिहासकारों का मानना है कि माहम अंगा मुगल काल की सबसे चतुर और शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने अपनी कूटनीति से इतिहास का रुख बदल दिया था.

अमरकोट से दिल्ली तक का सफर

माहम अंगा का शुरुआती जीवन भले ही इतिहास के पन्नों में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे हुमायूं के शाही परिवार की एक भरोसेमंद सदस्य थीं. साल 1542 में जब अमरकोट (अब पाकिस्तान के सिंध में है) में अकबर का जन्म हुआ था, तब माहम अंगा को उनकी धाय मां नियुक्त किया गया था. मुगल सल्तनत में धाय मां का दर्जा सगी मां के बराबर और बेहद सम्मानजनक माना जाता था. उन्होंने न सिर्फ बाल्यावस्था में अकबर की देखभाल की थी, बल्कि उनके भीतर एक कुशल शासक के संस्कार भी सौंपे थे. यही वजह थी कि इतिहासकार अबुल फटल ने अकबरनामा में उनको अकबर के सबसे करीबियों में गिना है.

माहम अंगा की ताकत

साल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद जब अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तब उसकी उम्र सिर्फ तेरह साल थी. उस शुरुआती दौर में सारे फैसले और शासन की असली कमान अकबर के संरक्षक बैरम खान के हाथों में थी. लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीतता गया माहम अंगा ने शाही दरबार और हरम के भीतर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी. अकबर अपनी इस धाय मां को बेहद प्यार और सम्मान देता था, जिसका फायदा उठाकर माहम अंगा ने धीरे-धीरे बादशाह और बैरम खान के बीच दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थीं.

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सेनापति के पद से बैरम खान की विदाई

अकबर के शुरुआती दिनों में बैरम खान सबसे ताकतवर सेनापति और वजीर था, जिससे दरबार के कई अमीर और दरबारी ईर्ष्या करते थे. माहम अंगा ने इस असंतोष का फायदा उठाकर बेहद चतुराई से युवा अकबर के मन में यह बात डाल दी कि अब वह खुद फैसला लेने और शासन चलाने के काबिल हो चुका है. इसका नतीजा यह हुआ कि साल 1560 में अकबर ने बैरम खान को उसके पद से हटा दिया. प्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा है कि बैरम खान के निष्कासन के बाद माहम अंगा दरबार की निर्विवाद महाशक्ति बन गईं.

मुगल इतिहास में स्त्री प्रधान शासन

बैरम खान के हटने के बाद मुगल साम्राज्य में एक ऐसा दौर भी आया जिसे कुछ इतिहासकार स्त्री प्रधान शासन या पेटिकोट सरकार का नाम देते हैं. इस छोटे से कालखंड में माहम अंगा, जीजी अंगा और शाही हरम की कुछ अन्य खास महिलाओं का राजनीतिक दखल बेहद बढ़ गया था. साम्राज्य के बड़े-बड़े पदों पर किसकी नियुक्ति होगी और किसे हटाया जाएगा, इसमें माहम अंगा की राय सबसे ऊपर रहती थी. हालांकि पूरा शासन उनके हाथ में नहीं था, फिर भी उनका राजनीतिक रसूख इतना था कि बड़े-बड़े सूरमा उनके आगे सिर झुकाते थे.

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