कौन थे गोपीनाथ बोरदोलोई, जिन्होंने असम को बनाया था भारत का हिस्सा? गृहमंत्री ने किया जिक्र

भारत के नक्शे में असम आज जिस जगह मजबूती से खड़ा है, उसके पीछे एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास में अक्सर कम आंका गया है. आजादी के वक्त जब सीमाएं तय हो रही थीं और साजिशें चल रही थीं, तब एक नेता अकेले खड़ा होकर असम की पहचान, संस्कृति और भूगोल की रक्षा कर रहा था. अगर वह अडिग न रहता, तो आज भारत का उत्तर-पूर्व शायद भारत का हिस्सा ही न होता. वही नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई, जिनका जिक्र आज गृहमंत्री अमित शाह ने असम में एक कार्यक्रम के वक्त किया.

गृहमंत्री के बयान से क्यों फिर चर्चा में आए बोरदोलोई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नागांव जिले में श्रीमंत शंकरदेव अविर्भाव क्षेत्र और बटद्रवा स्थान पुनर्विकास परियोजना के उद्घाटन के दौरान गोपीनाथ बोरदोलोई को याद किया. उन्होंने साफ कहा कि अगर बोरदोलोई नहीं होते, तो असम और पूरा उत्तर-पूर्व भारत का हिस्सा नहीं बन पाता. उनके इस बयान ने एक बार फिर उस ऐतिहासिक भूमिका को चर्चा में ला दिया, जिसने भारत की भौगोलिक एकता को मजबूत किया.

कौन थे गोपीनाथ बोरदोलोई

गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के नागांव जिले के राहा में हुआ था. उन्होंने कानून की पढ़ाई की और युवावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए. महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित बोरदोलोई ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का रास्ता माना. असम की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई कहा जाने लगा.

असम के पहले मुख्यमंत्री और गांधीवादी नेता

आजादी के बाद गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री बने. वे जीवन के आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे. उनके कार्यकाल का केंद्र असम का सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक मजबूती रहा. उन्होंने हमेशा यह माना कि असम की विविधता ही उसकी ताकत है और इसे किसी भी राजनीतिक सौदेबाजी की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए.

1947 का संकट और असम की लड़ाई

भारत के विभाजन के समय असम पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा था. ब्रिटिश सत्ता और मुस्लिम लीग की रणनीति यह थी कि असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किया जाए. उस वक्त कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेता समझौते के पक्ष में थे. ऐसे माहौल में गोपीनाथ बोरदोलोई असम के तारणहार बनकर सामने आए. उन्होंने न केवल कांग्रेस के भीतर विरोध किया, बल्कि संविधान सभा में भी मजबूती से यह तर्क रखा कि असम को भारत से अलग करना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा.

नेहरू को भी मनाने में निभाई अहम भूमिका

बोरदोलोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, लेकिन जब बात असम की आई, तो उन्होंने अपने विचारों पर कोई समझौता नहीं किया. उन्होंने नेहरू को यह समझाया कि असम की भौगोलिक स्थिति पूरे उत्तर-पूर्व की रक्षा से जुड़ी है. आखिरकार नेहरू भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बोरदोलोई की सोच दूरदर्शी है और असम को भारत में बनाए रखना अनिवार्य है.

विरासत और भारत रत्न सम्मान

5 अगस्त 1950 को गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन हुआ, लेकिन उनकी सोच और संघर्ष असम की राजनीति में आज भी जीवित है. वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया. यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया गया, जिसने भारत के नक्शे को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: डॉलर नहीं अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं ये देश, जानें लिस्ट में किसका नाम शामिल?