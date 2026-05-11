भारत में कौन देता है सबसे ज्यादा टैक्स, देख लें लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिलायंस इंडस्ट्रीज ₹45000 करोड़ टैक्स देकर सबसे बड़ी कंपनी।

Highest Taxpayer India: भारत में टैक्स पेमेंट को इनकम और फाइनेंशियल योगदान के सबसे बड़े संकेतकों में से एक माना जाता है. चाहे कोई अकेला सेलिब्रिटी हो, कोई खिलाड़ी हो या फिर कोई बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप हो टैक्सेबल इनकम कमाने वाले हर व्यक्ति को सरकार द्वारा तय किए गए नियम के मुताबिक टैक्स देना जरूरी है. बीते कुछ सालों में भारत के सबसे बड़े टैक्सपेयर्स की लिस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं एसेसमेंट ईयर 2025-26 में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया.

किसने दिया सबसे ज्यादा टैक्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के दौरान लगभग 120 करोड़ का टैक्स दिया. इससे वह भारतीय सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बन गए. यह पिछले एसेसमेंट ईयर की तुलना में काफी बड़ी छलांग है. उस साल उन्होंने 71 करोड़ का टैक्स दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर इस एसेसमेंट ईयर के दौरान फिल्मों, विज्ञापन, टेलीविजन शो और दूसरे कमर्शियल कामों से लगभग ₹350 करोड़ कमाए. इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया.

शाहरुख खान दूसरे स्थान पर खिसके

ताज लिस्ट में शाहरुख खान अब दूसरे स्थान पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपरस्टार ने लगभग 92 करोड़ का टैक्स दिया. अपनी फिल्मों और एंडोर्समेंट डील्स की जबरदस्त कमर्शियल सफलता के साथ शाहरुख खान भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में से एक बने हुए हैं.

थलपति विजय और सलमान खान भी लिस्ट में

तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री थलपति विजय ने भी 80 करोड़ का टैक्स दिया. इसके बाद वे भी देश के शीर्ष सेलिब्रिटी टैक्स पेयर्स में शामिल हो गए. वहीं सलमान खान ने भी कथित तौर पर टैक्स के रूप में लगभग ₹75 करोड़ का योगदान दिया.

विराट कोहली एथलीट कैटेगरी में सबसे आगे

खिलाड़ियों में विराट कोहली का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बनाकर उभरे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली ने एसेसमेंट ईयर के दौरान करीब ₹66 करोड़ का टैक्स चुकाया.

कॉरपोरेट टैक्स में कौन आगे?

अगर कॉरपोरेट टैक्स में योगदान की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट टैक्स देने वाली कंपनी बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान टैक्स के रूप में लगभग 45000 करोड़ का योगदान दिया. रिलायंस ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा, पेट्रोकेमिकल्स और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है.

इसी के साथ टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज भारत की शीर्ष कॉरपोरेट टैक्स देने वाली कंपनियों में दूसरे स्थान पर है. इसका योगदान लगभग 38000 करोड़ का है. वहीं एचडीएफसी बैंक ने टैक्स के रूप में लगभग 35000 करोड़ का योगदान दिया है.

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