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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHighest Taxpayer India: भारत में कौन देता है सबसे ज्यादा टैक्स, देख लें लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम?

Highest Taxpayer India: भारत में कौन देता है सबसे ज्यादा टैक्स, देख लें लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम?

Highest Taxpayer India: भारत में टैक्सेबल इनकम पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है. आइए जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 May 2026 08:34 AM (IST)
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  • रिलायंस इंडस्ट्रीज ₹45000 करोड़ टैक्स देकर सबसे बड़ी कंपनी।

Highest Taxpayer India: भारत में टैक्स पेमेंट को इनकम और फाइनेंशियल योगदान के सबसे बड़े संकेतकों में से एक माना जाता है. चाहे कोई अकेला सेलिब्रिटी हो, कोई खिलाड़ी हो या फिर कोई बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप हो टैक्सेबल इनकम कमाने वाले हर व्यक्ति को सरकार द्वारा तय किए गए नियम के मुताबिक टैक्स देना जरूरी है. बीते कुछ सालों में भारत के सबसे बड़े टैक्सपेयर्स की लिस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं एसेसमेंट ईयर 2025-26 में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया. 

किसने दिया सबसे ज्यादा टैक्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के दौरान लगभग 120 करोड़ का टैक्स दिया. इससे वह भारतीय सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बन गए. यह पिछले एसेसमेंट ईयर की तुलना में काफी बड़ी छलांग है. उस साल उन्होंने 71 करोड़ का टैक्स दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने कथित तौर पर इस एसेसमेंट ईयर के दौरान फिल्मों, विज्ञापन, टेलीविजन शो और दूसरे कमर्शियल कामों से लगभग ₹350 करोड़ कमाए. इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया.

शाहरुख खान दूसरे स्थान पर खिसके

ताज लिस्ट में शाहरुख खान अब दूसरे स्थान पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपरस्टार ने लगभग 92 करोड़ का टैक्स दिया. अपनी फिल्मों और एंडोर्समेंट डील्स की जबरदस्त कमर्शियल सफलता के साथ शाहरुख खान भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में से एक बने हुए हैं.

थलपति विजय और सलमान खान भी लिस्ट में 

तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री थलपति विजय ने भी 80 करोड़ का टैक्स दिया. इसके बाद वे भी देश के शीर्ष सेलिब्रिटी टैक्स पेयर्स में शामिल हो गए. वहीं सलमान खान ने भी कथित तौर पर टैक्स के रूप में लगभग ₹75 करोड़ का योगदान दिया. 

विराट कोहली एथलीट कैटेगरी में सबसे आगे 

खिलाड़ियों में विराट कोहली का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बनाकर उभरे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली ने एसेसमेंट ईयर के दौरान करीब ₹66 करोड़ का टैक्स चुकाया. 

कॉरपोरेट टैक्स में कौन आगे?

अगर कॉरपोरेट टैक्स में योगदान की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट टैक्स देने वाली कंपनी बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान टैक्स के रूप में लगभग 45000 करोड़ का योगदान दिया.  रिलायंस ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा, पेट्रोकेमिकल्स और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है. 

इसी के साथ टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज भारत की शीर्ष कॉरपोरेट टैक्स देने वाली कंपनियों में दूसरे स्थान पर है. इसका योगदान लगभग 38000 करोड़ का है. वहीं एचडीएफसी बैंक ने टैक्स के रूप में लगभग 35000 करोड़ का योगदान दिया है.

यह भी पढ़ेंः भारत की 5000 KM वाली अग्नि-5 लॉन्च के लिए तैयार, जानें चीन-पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर इसकी जद में?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 May 2026 08:34 AM (IST)
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Highest Taxpayer India Amitabh Bachchan Tax Shah Rukh Khan Tax
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