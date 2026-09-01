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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन है दिल्ली का सबसे अमीर शख्स, किस चीज का करते हैं कारोबार?

कौन है दिल्ली का सबसे अमीर शख्स, किस चीज का करते हैं कारोबार?

आईटी सेक्टर के दिग्गज और एचसीएल HCL के फाउंडर शिव नाडर दिल्ली के सबसे अमीर शख्स हैं, जानें उनकी अरबों की संपत्ति, गैराज से शुरू हुए सफर और टेक बिजनेस साम्राज्य की पूरी कहानी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 01 Sep 2026 02:14 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि बड़े कारोबारी घरानों का भी गढ़ मानी जाती है. यहां कई ऐसे बिजनेस परिवार रहते हैं, जिन्होंने टेलीकॉम, एविएशन, फार्मा और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है. इन सबमें सबसे ऊपर नाम आता है भारती एंटरप्राइजेज के मालिक सुनील भारती मित्तल का, जिन्हें दिल्ली का सबसे अमीर शख्स माना जाता है. 

कौन हैं शिव नाडर?

शिव नाडर का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस का मुख्य केंद्र दिल्ली-एनसीआर को बनाया. वह देश की दिग्गज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी HCL के फाउंडर यानी संस्थापक हैं। उन्हें भारत में आईटी इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है. उन्होंने देश में उस समय कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा था, जब लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे.

किस चीज का करते हैं कारोबार?

शिव नाडर का मुख्य कारोबार आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर का है. HCL उनकी सबसे बड़ी कंपनी है, जो दुनिया भर की कंपनियों को सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक सॉल्यूशंस देती है. आज एचसीएल टेक दुनिया की अग्रणी आईटी कंपनियों में से एक है और इसका मुख्यालय नोएडा में है. शुरुआती दिनों में इस कंपनी ने कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य हार्डवेयर बनाने और बेचने का काम किया. भारत में कंप्यूटर को घर-घर और दफ्तरों तक पहुंचाने में इसका बड़ा हाथ रहा है.

दिल्ली के अन्य बड़े कारोबारी घराने

शिव नाडर के बाद दिल्ली के अमीर लोगों की सूची में सुनील भारती मित्तल भारती एयरटेल के चेयरमैन और रवि जयपुरिया आरजे कॉर्प, जिन्हें पेप्सी की बॉटलिंग के लिए कोला किंग कहा जाता है का नाम आता है. लेकिन शिव नाडर अपनी भारी-भरकम नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में काफी आगे हैं. आज उनकी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा एचसीएल टेक्नोलॉजीज की कमान संभाल रही हैं और शिव नाडर चेयरमैन एमेरिटस के रूप में कंपनी का मार्गदर्शन कर रहे हैं. 

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अलग-अलग सेक्टर में फैला है कारोबार

दिल्ली के इन बड़े कारोबारी घरानों ने टेलीकॉम, एविएशन, फार्मा, एफएमसीजी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी कंपनियां खड़ी की हैं. इनमें से कई उत्पाद और सेवाएं आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, चाहे वह मोबाइल सिम कार्ड हो, हवाई सफर हो, दवाइयां हों या फिर घरेलू इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 02:14 PM (IST)
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