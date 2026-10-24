दुनिया में LNG का सबसे बड़ा सप्लायर कौन? आंकड़ों से समझें

बढ़ते प्रदूषण और ऊर्जा की बदलती जरूरतों के बीच वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का कारोबार तेजी से फैल रहा है. दुनिया के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में कौन सा देश शीर्ष सप्लायर है, इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर और स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कतर इस पूरे बाजार के प्रमुख स्तंभ हैं. इन देशों की उत्पादन और निर्यात क्षमता दुनिया के तमाम देशों की ऊर्जा दिशा तय करती है, जहां भौगोलिक और राजनीतिक हलचलों का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है.

अमेरिका बना सबसे बड़ा निर्यातक

ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के आंकड़ों के मुताबिक, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के निर्यात के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले पायदान पर काबिज है. अमेरिका की कुल क्षमता 102.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष दर्ज की गई है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा है. अमेरिका ने साल 2023 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और कतर को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़े एलएनजी निर्यातक का खिताब हासिल किया था, जब उसने 9.12 करोड़ मीट्रिक टन गैस का निर्यात किया था.

शीर्ष तीन देशों का वैश्विक दबदबा

वैश्विक एलएनजी बाजार में शुरुआती तीन देशों का भारी वर्चस्व बना हुआ है. अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया 81.8 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि कतर 77.1 मिलियन टन की क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर आता है. अमेरिका की क्षमता कतर से लगभग 25 मिलियन टन अधिक है. अगर इन तीनों देशों की कुल क्षमता को मिला दिया जाए तो यह करीब 261 मिलियन टन बैठती है, जो दुनिया के शीर्ष दस निर्यातक देशों की कुल क्षमता का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा बनता है.

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चौथे से दसवें स्थान पर कौन

शीर्ष तीन के बाद वैश्विक रैंकिंग में अन्य देशों की स्थिति काफी पीछे नजर आती है. चौथे स्थान पर रूस है, जिसकी कुल क्षमता 36.6 मिलियन टन है जो कतर की क्षमता के आधे से भी कम है. इसके बाद पांचवें स्थान पर मलेशिया (31.5 मिलियन टन), छठे स्थान पर अल्जीरिया (25.3 मिलियन टन), सातवें स्थान पर नाइजीरिया (22.2 मिलियन टन) और आठवें स्थान पर इंडोनेशिया (19.2 मिलियन टन) आते हैं. सूची के अंतिम दो पायदानों पर मिस्र (12.2 मिलियन टन) नौवें स्थान पर और त्रिनिदाद एंड टोबैगो (12 मिलियन टन) दसवें स्थान पर मौजूद हैं.

क्षमता और वास्तविक निर्यात में अंतर

यह समझना बहुत जरूरी है कि दस्तावेजों में दर्ज क्षमता और असल निर्यात के आंकड़ों में अंतर होता है. क्षमता का मतलब होता है कि कोई प्लांट सालभर में अधिकतम कितनी एलएनजी का उत्पादन कर सकता है, जबकि वास्तविक निर्यात मांग और आपूर्ति के हिसाब से ऊपर-नीचे हो सकता है. इसके बावजूद व्यावहारिक धरातल पर भी अमेरिका ही वास्तविक निर्यात के मामलों में आगे चल रहा है, क्योंकि उसकी उत्पादन इकाइयां लगातार उच्च स्तर पर काम कर रही हैं और वैश्विक खरीदारों को सुचारू रूप से ईंधन मुहैया करा रही हैं.





वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर

वैश्विक एलएनजी बाजार कुछ चुनिंदा देशों के हाथों में सिमटा हुआ है, जिसकी वजह से यदि किसी बड़े सप्लायर के यहां आपूर्ति बाधित होती है, तो पूरी दुनिया की कीमतों और सप्लाई पर उसका असर साफ दिखाई देता है. उदाहरण के लिए, जब कतर जैसे बड़े उत्पादक देश में क्षेत्रीय तनाव या अन्य कारणों से व्यवधान आता है, तो उस पर निर्भर रहने वाले देशों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अमेरिका की विशाल उत्पादन क्षमता खरीदार देशों को एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है, हालांकि ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविधता बेहद जरूरी है.

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