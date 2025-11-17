Rohini Acharya Husband: बिहार की सियासत में जिस तेजी से घटनाएं घूम रही हैं, उतनी ही तेजी से लालू यादव परिवार के अंदर भी हलचल बढ़ गई है. चुनावी नतीजों के बाद अचानक रोहिणी आचार्य का परिवार से दूरी बनाना और राजनीति से संन्यास लेने का एलान लोगों को चौंका गया. आरोप, बयान और टूटते रिश्तों के बीच अब सबकी नजर एक नाम पर टिक गई है, रोहिणी के पति समरेश सिंह. आखिर कौन हैं वे, कैसे है उनकी पर्सनैलिटी और क्यों अचानक वे चर्चा में आ गए?

कौन हैं रोहिणी के पति?

रोहिणी के पति का नाम समरेश सिंह है. आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहने वाले समरेश, अब अचानक लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बन गए. वजह भी साफ है, उनका शानदार करियर, हाई-प्रोफाइल प्रोफेशन और अंतरराष्ट्रीय जीवनशैली. रोहिणी आचार्य और समरेश सिंह का विवाह वर्ष 2002 में हुआ था. समरेश किसी साधारण परिवार से नहीं, बल्कि पूर्व आयकर आयुक्त राव रणविजय सिंह के बेटे हैं.

कहां से की पढ़ाई

शादी के बाद यह कपल पहले अमेरिका गया और बाद में सिंगापुर शिफ्ट हो गया, जहां वे अब अपने तीन बच्चों के साथ रहते हैं. राजनीति से दूर, शांत जीवन में यकीन रखने वाले समरेश हमेशा से परिवार और करियर दोनों को बेहद संतुलन के साथ संभालते आए हैं. उनकी पढ़ाई ही यह बता देती है कि वे कितने सक्षम और हाई-क्लास कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं. समरेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. (इकॉनॉमिक्स) किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, वित्त और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मास्टर्स पूरा किया. इसके बाद उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित INSEAD बिजनेस स्कूल से MBA (फाइनेंस) किया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.

इस वक्त कहां कर रहे हैं काम

करियर में भी वे लगातार ऊंचाइयां छूते गए. वर्तमान में वे सिंगापुर की मशहूर कंपनी Evercore में मर्जर, एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इससे पहले उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में कई अहम पदों पर नेतृत्व किया.

इधर, रोहिणी के आरोपों ने लालू परिवार की राजनीतिक स्थिति को और मुश्किल बना दिया. एनडीए के नेताओं ने भी मौके का फायदा उठाते हुए यादव परिवार पर निशाने साधे. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यहां तक कहा कि जो विभाजन परिवार के बाहर दिख रहा था, वही अब भीतर भी नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: Lalu Yadav Family: कैसा है लालू यादव का परिवार, रोहिणी, तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा फैमिली में कौन-कौन?