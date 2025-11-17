हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRohini Acharya Husband: डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?

Rohini Acharya Husband: डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?

Rohini Acharya Husband: लालू परिवार की अंदरूनी खींचातानी के बीच रोहिणी के पति समरेश सिंह का प्रोफाइल अब तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. आइए इनके बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Nov 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

Rohini Acharya Husband: बिहार की सियासत में जिस तेजी से घटनाएं घूम रही हैं, उतनी ही तेजी से लालू यादव परिवार के अंदर भी हलचल बढ़ गई है. चुनावी नतीजों के बाद अचानक रोहिणी आचार्य का परिवार से दूरी बनाना और राजनीति से संन्यास लेने का एलान लोगों को चौंका गया. आरोप, बयान और टूटते रिश्तों के बीच अब सबकी नजर एक नाम पर टिक गई है, रोहिणी के पति समरेश सिंह. आखिर कौन हैं वे, कैसे है उनकी पर्सनैलिटी और क्यों अचानक वे चर्चा में आ गए?

कौन हैं रोहिणी के पति?

रोहिणी के पति का नाम समरेश सिंह है. आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहने वाले समरेश, अब अचानक लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बन गए. वजह भी साफ है, उनका शानदार करियर, हाई-प्रोफाइल प्रोफेशन और अंतरराष्ट्रीय जीवनशैली. रोहिणी आचार्य और समरेश सिंह का विवाह वर्ष 2002 में हुआ था. समरेश किसी साधारण परिवार से नहीं, बल्कि पूर्व आयकर आयुक्त राव रणविजय सिंह के बेटे हैं.

कहां से की पढ़ाई

शादी के बाद यह कपल पहले अमेरिका गया और बाद में सिंगापुर शिफ्ट हो गया, जहां वे अब अपने तीन बच्चों के साथ रहते हैं. राजनीति से दूर, शांत जीवन में यकीन रखने वाले समरेश हमेशा से परिवार और करियर दोनों को बेहद संतुलन के साथ संभालते आए हैं. उनकी पढ़ाई ही यह बता देती है कि वे कितने सक्षम और हाई-क्लास कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं. समरेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. (इकॉनॉमिक्स) किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, वित्त और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मास्टर्स पूरा किया. इसके बाद उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित INSEAD बिजनेस स्कूल से MBA (फाइनेंस) किया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. 

इस वक्त कहां कर रहे हैं काम

करियर में भी वे लगातार ऊंचाइयां छूते गए. वर्तमान में वे सिंगापुर की मशहूर कंपनी Evercore में मर्जर, एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इससे पहले उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में कई अहम पदों पर नेतृत्व किया. 

इधर, रोहिणी के आरोपों ने लालू परिवार की राजनीतिक स्थिति को और मुश्किल बना दिया. एनडीए के नेताओं ने भी मौके का फायदा उठाते हुए यादव परिवार पर निशाने साधे. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यहां तक कहा कि जो विभाजन परिवार के बाहर दिख रहा था, वही अब भीतर भी नजर आ रहा है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 17 Nov 2025 04:41 PM (IST)
