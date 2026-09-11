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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन हैं प्रिंस आगा खान, उनके पास कितनी दौलत?

कौन हैं प्रिंस आगा खान, उनके पास कितनी दौलत?

शिया इस्माइली मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक गुरु प्रिंस आगा खान के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अकूत संपत्ति है, जो बिना किसी सल्तनत के दुनिया के सबसे अमीर शाहियों में गिने जाते हैं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 11 Sep 2026 02:01 PM (IST)
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इन दिनों सोशल मीडिया और समाचारों में एक नाम की काफी चर्चा हो रही है, वह है- प्रिंस आगा खान. प्रिंस रहीम अल-हुसैनी आगा खान पंचम हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के बड़े नेताओं से मुलाकात की है. ऐसे में बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर प्रिंस आगा खान कौन हैं, उनका भारत से क्या संबंध है और उनके पास कितनी दौलत है?

कौन है प्रिंस रहीम आगा खान? 

प्रिंस रहीम आगा खान का जन्म 12 अक्टूबर 1971 को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में हुआ था. वे आगा खान चतुर्थ के चार बच्चों में से दूसरे नंबर के बेटे हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई अमेरिका के फिलिप्स एकेडमी से हुई और इसके बाद उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. करियर की शुरुआत में उन्होंने लंदन में गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में भी काम किया.

पिता के निधन के अगले ही दिन यानी 5 फरवरी 2025 को उनकी वसीयत के मुताबिक रहीम को नया आगा खान घोषित कर दिया गया. इसके साथ ही उन्हें निजारी इस्माइल समुदाय के 50वें इमाम की जिम्मेदारी भी मिली. यह समुदाय दुनियाभर में फैला है और करीब 1 करोड़ 50 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं. रहीम आगा खान फिलहाल जिनेवा में रहते हैं और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क AKDN से जुड़े कई कामों की देखरेख करते हैं. यह नेटवर्क दुनिया के गरीब और विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास से जुड़े काम करता है. 

आगा के पास कितनी दौलत है?

प्रिंस आगा खान की दौलत को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आते रहते हैं. फोर्ब्स मैगजीन उन्हें दुनिया के सबसे अमीर रॉयल परिवारों में गिनती है और उनकी संपत्ति का अनुमान करीब 13.3 अरब डॉलर बताया गया है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में उनकी मौजूदा नेटवर्थ करीब 20 अरब डॉलर तक आंकी गई है, क्योंकि पिता से मिली संपत्ति समय के साथ बढ़ी है. हालांकि यह आंकड़े सटीक नहीं हैं क्योंकि आगा खान परिवार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा निजी ट्रस्टों और संस्थाओं में है, जिनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती. 

दिलचस्प बात यह है कि आगा खान की दौलत किसी देश या जमीन पर राज करने से नहीं आती, बल्कि यह उनके समुदाय के लोगों के दान से आती है. दुनियाभर में फैले करीब 1.5 करोड़ इस्माइली मुसलमान अपनी कमाई का 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा नियमित रूप से आगा खान को दान करते हैं, जिसे दसौंध कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: तिब्बत कभी हुआ करता था आजाद, जानें चीन ने कैसे किया कब्जा?

भारत से क्या है आगा खान का खास कनेक्शन?

आगा खान परिवार का भारत से नाता सदियों पुराना है. 1840 के दशक में पहले आगा खान भारत आए थे और उन्होंने मुबंई को अपना ठिकाना बनाया था. पुणे का प्रसिद्ध आगा खआन पैलैस इसी परिवार ने बनवाया था, जिसे बाद में भारत सरकार को दान कर दिया गया. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को इसी पैलेस में नजरबंद रखा गया था.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 02:01 PM (IST)
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Prince Aga Khan
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