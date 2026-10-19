Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजछात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई, जेल से कैसे चला रहा नेटवर्क?

छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई, जेल से कैसे चला रहा नेटवर्क?

लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति से शुरुआत कर एक हाई-टेक आपराधिक सिंडिकेट तैयार किया है. वह जेल के अंदर से बैठकर देश-विदेश में अपने शूटर्स के जरिए वारदातों को अंजाम देकर लगातार दहशत फैला रहा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Oct 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

मायानगरी मुंबई से लेकर उत्तर भारत तक अपनी आपराधिक गतिविधियों और हाई-प्रोफाइल वारदातों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. कॉलेज की राजनीति से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला यह शख्स आज देश के सबसे खतरनाक सिंडिकेट का सरगना बन चुका है. कड़े सुरक्षा पहरे वाली जेलों के भीतर से इंटरनेट कॉलिंग, सुरक्षित मैसेजिंग ऐप्स और अपने खास गुर्गों के दम पर अपना पूरा नेटवर्क संचालित करने वाला लॉरेंस आज देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसकी शुरुआत एक साधारण छात्र जीवन से हुई थी. बीते दिन जब बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ तो बिश्नोई फिर से चर्चा में आ गया है.

कॉलेज की राजनीति से अपराध का पहला कदम

लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में 12 फरवरी 1990 को हुआ था और उसका असल नाम बालकरन बरार उर्फ बल्लू है. उसके पिता पंजाब पुलिस में एक सिपाही थे, जिसके चलते परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न और मजबूत पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब लॉरेंस ने चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया, तो उसका झुकाव धीरे-धीरे छात्र राजनीति की तरफ बढ़ने लगा. साल 2009 से 2011 के बीच उसने स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपु (SOPU) नामक छात्र संगठन की स्थापना की. यूनिवर्सिटी के चुनावों के दौरान विरोधी छात्र गुटों के साथ होने वाली हिंसक झड़पों ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और साल 2007 से ही उस पर हत्या के प्रयास, डकैती और आगजनी जैसे शुरुआती आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हो गए.

जेल की सलाखों के पीछे से साम्राज्य का विस्तार

साल 2014 के बाद से लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेल की विभिन्न सलाखों के पीछे बंद है और फिलहाल वह गुजरात की हाई-सिक्योरिटी साबरमती जेल में कैद है. हालांकि, कड़े पहरे और कानूनी शिकंजे के बावजूद जेल उसके लिए किसी भी तरह की रुकावट नहीं बन सकी, बल्कि जेल का यह वक्त उसके गैंग के विस्तार का सबसे बड़ा जरिया साबित हुआ. जेल के भीतर रहते हुए उसने देश के विभिन्न राज्यों के शातिर बदमाशों, कुख्यात गैंगस्टरों, अवैध हथियारों के सौदागरों और स्थानीय अपराधियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए. जेल की चारदीवारी के अंदर से ही वह आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने सिंडिकेट को सुचारू रूप से चला रहा है, जहां पुलिस की हर सख्ती और पहरेबंदी उसके इस हाई-टेक क्राइम मॉडल के आगे कमजोर पड़ जाती है.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?


छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई, जेल से कैसे चला रहा नेटवर्क?

लॉरेंस का गोल्डी बरार और विदेशी संपर्क

इस आपराधिक साम्राज्य को वैश्विक स्तर पर फैलाने में कनाडा में बैठे उसके करीबी साथी गोल्डी बरार की बहुत बड़ी और अहम भूमिका रही है. लॉरेंस और गोल्डी की दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी जो बाद में अपराध की दुनिया की एक मजबूत धुरी बन गई. विदेशों में छिपे बैठे इन गुर्गों के माध्यम से यह गिरोह भारत में रंगदारी वसूलने, हवाला के जरिए पैसों का लेन-देन करने और विदेशी हथियारों की खेप मुहैया कराने का काम आसानी से कर लेता है. मानवीय कड़ियों और अत्याधुनिक तकनीक के बेहतरीन तालमेल ने इस गिरोह को पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पकड़ से दूर रखने में काफी हद तक मदद की है, जिससे उनका नेटवर्क लगातार मजबूत होता चला गया है.

700 से अधिक शूटर्स की खूंखार फौज

लॉरेंस बिश्नोई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कार्यशैली और तर्ज पर ही एक बेहद सुव्यवस्थित और संगठित अपराध सिंडिकेट खड़ा किया है. आज इस गिरोह के पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लगभग 700 से ज्यादा प्रशिक्षित शूटर्स की एक विशाल फौज मौजूद है. इसके साथ ही इस नेटवर्क की जड़ें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों तक फैल चुकी हैं. इस गिरोह के शूटर और गुर्गे इतने अनुशासित और प्रशिक्षित तरीके से काम करते हैं कि वे सरगना के एक छोटे से इशारे पर चंद मिनटों में देश के किसी भी कोने में बड़ी से बड़ी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं.

सिद्धू मूसेवाला और हाई-प्रोफाइल हत्याएं

अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाने और वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस गैंग ने हमेशा सोची-समझी रणनीति के तहत खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया है. अपने बेहद करीबी और खास दोस्त विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही इस गिरोह ने मई 2022 में पंजाब के लोकप्रिय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसी के साथ यह गैंग पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुख्य सुर्खियों में आया, जिससे उत्तर भारत में इनका खौफ और अधिक बढ़ गया.

मुंबई और बॉलीवुड तक फैला खौफ का दायरा

पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को लांघकर इस गिरोह ने महाराष्ट्र और विशेष तौर पर बॉलीवुड की मायानगरी मुंबई तक अपने आतंक के पैर पसार लिए हैं. दिसंबर 2023 में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और उसके बाद अक्टूबर 2024 की शाम को मुंबई में एनसीपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या की जिम्मेदारी लेकर इस गैंग ने अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ उनकी गहरी नजदीकी भी एक मुख्य वजह थी, जिससे फिल्म जगत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.


छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई, जेल से कैसे चला रहा नेटवर्क?

धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल

लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह को समाज में एक खास पहचान देने के लिए धार्मिक भावनाओं का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया है. 1998 के बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले को आधार बनाकर उसने खुद को बिश्नोई समाज की धार्मिक आस्था का रक्षक बताया, क्योंकि बिश्नोई समुदाय प्रकृति और वन्यजीवों विशेषकर हिरण को पूजनीय मानता है. इस भावनात्मक मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच इस तरह परोसा गया कि आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस गैंग के नाम से सैकड़ों पेज बने हुए हैं, जो आधुनिक युवाओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हैं.

अपराध की दुनिया में युवाओं की बढ़ती भागीदारी

आज के दौर में यह गैंग सोशल मीडिया का उपयोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और नए युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में कर रहा है. इंटरनेट पर रील और ग्लैमरस अंदाज दिखाकर युवाओं को भ्रमित किया जाता है और कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाने तथा रौब जमाने का लालच देकर उन्हें अपराध की दलदल में धकेल दिया जाता है. गैंग में शामिल होने के इच्छुक नए लड़कों को पहले छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं और जब वे उन कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें बड़े अपराधों में शामिल कर लिया जाता है.

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?
कहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?
जनरल नॉलेज
टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?
टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?
जनरल नॉलेज
लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?
लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?
जनरल नॉलेज
‘लंकेश की लंका’ में कैसे मनाते हैं दशहरा, क्या वहां भी होता है रावण दहन?
‘लंकेश की लंका’ में कैसे मनाते हैं दशहरा, क्या वहां भी होता है रावण दहन?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
क्रिकेट
मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल
मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल
विश्व
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
इंडिया
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
मध्य प्रदेश
नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत
नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget