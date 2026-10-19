छात्र नेता से गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई, जेल से कैसे चला रहा नेटवर्क?

मायानगरी मुंबई से लेकर उत्तर भारत तक अपनी आपराधिक गतिविधियों और हाई-प्रोफाइल वारदातों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज हर किसी की जुबान पर है. कॉलेज की राजनीति से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला यह शख्स आज देश के सबसे खतरनाक सिंडिकेट का सरगना बन चुका है. कड़े सुरक्षा पहरे वाली जेलों के भीतर से इंटरनेट कॉलिंग, सुरक्षित मैसेजिंग ऐप्स और अपने खास गुर्गों के दम पर अपना पूरा नेटवर्क संचालित करने वाला लॉरेंस आज देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसकी शुरुआत एक साधारण छात्र जीवन से हुई थी. बीते दिन जब बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ तो बिश्नोई फिर से चर्चा में आ गया है.

कॉलेज की राजनीति से अपराध का पहला कदम

लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में 12 फरवरी 1990 को हुआ था और उसका असल नाम बालकरन बरार उर्फ बल्लू है. उसके पिता पंजाब पुलिस में एक सिपाही थे, जिसके चलते परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न और मजबूत पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब लॉरेंस ने चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया, तो उसका झुकाव धीरे-धीरे छात्र राजनीति की तरफ बढ़ने लगा. साल 2009 से 2011 के बीच उसने स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपु (SOPU) नामक छात्र संगठन की स्थापना की. यूनिवर्सिटी के चुनावों के दौरान विरोधी छात्र गुटों के साथ होने वाली हिंसक झड़पों ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और साल 2007 से ही उस पर हत्या के प्रयास, डकैती और आगजनी जैसे शुरुआती आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हो गए.

जेल की सलाखों के पीछे से साम्राज्य का विस्तार

साल 2014 के बाद से लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेल की विभिन्न सलाखों के पीछे बंद है और फिलहाल वह गुजरात की हाई-सिक्योरिटी साबरमती जेल में कैद है. हालांकि, कड़े पहरे और कानूनी शिकंजे के बावजूद जेल उसके लिए किसी भी तरह की रुकावट नहीं बन सकी, बल्कि जेल का यह वक्त उसके गैंग के विस्तार का सबसे बड़ा जरिया साबित हुआ. जेल के भीतर रहते हुए उसने देश के विभिन्न राज्यों के शातिर बदमाशों, कुख्यात गैंगस्टरों, अवैध हथियारों के सौदागरों और स्थानीय अपराधियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए. जेल की चारदीवारी के अंदर से ही वह आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने सिंडिकेट को सुचारू रूप से चला रहा है, जहां पुलिस की हर सख्ती और पहरेबंदी उसके इस हाई-टेक क्राइम मॉडल के आगे कमजोर पड़ जाती है.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?





लॉरेंस का गोल्डी बरार और विदेशी संपर्क

इस आपराधिक साम्राज्य को वैश्विक स्तर पर फैलाने में कनाडा में बैठे उसके करीबी साथी गोल्डी बरार की बहुत बड़ी और अहम भूमिका रही है. लॉरेंस और गोल्डी की दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी जो बाद में अपराध की दुनिया की एक मजबूत धुरी बन गई. विदेशों में छिपे बैठे इन गुर्गों के माध्यम से यह गिरोह भारत में रंगदारी वसूलने, हवाला के जरिए पैसों का लेन-देन करने और विदेशी हथियारों की खेप मुहैया कराने का काम आसानी से कर लेता है. मानवीय कड़ियों और अत्याधुनिक तकनीक के बेहतरीन तालमेल ने इस गिरोह को पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पकड़ से दूर रखने में काफी हद तक मदद की है, जिससे उनका नेटवर्क लगातार मजबूत होता चला गया है.

700 से अधिक शूटर्स की खूंखार फौज

लॉरेंस बिश्नोई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कार्यशैली और तर्ज पर ही एक बेहद सुव्यवस्थित और संगठित अपराध सिंडिकेट खड़ा किया है. आज इस गिरोह के पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लगभग 700 से ज्यादा प्रशिक्षित शूटर्स की एक विशाल फौज मौजूद है. इसके साथ ही इस नेटवर्क की जड़ें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों तक फैल चुकी हैं. इस गिरोह के शूटर और गुर्गे इतने अनुशासित और प्रशिक्षित तरीके से काम करते हैं कि वे सरगना के एक छोटे से इशारे पर चंद मिनटों में देश के किसी भी कोने में बड़ी से बड़ी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं.

सिद्धू मूसेवाला और हाई-प्रोफाइल हत्याएं

अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाने और वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस गैंग ने हमेशा सोची-समझी रणनीति के तहत खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया है. अपने बेहद करीबी और खास दोस्त विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही इस गिरोह ने मई 2022 में पंजाब के लोकप्रिय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसी के साथ यह गैंग पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुख्य सुर्खियों में आया, जिससे उत्तर भारत में इनका खौफ और अधिक बढ़ गया.

मुंबई और बॉलीवुड तक फैला खौफ का दायरा

पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को लांघकर इस गिरोह ने महाराष्ट्र और विशेष तौर पर बॉलीवुड की मायानगरी मुंबई तक अपने आतंक के पैर पसार लिए हैं. दिसंबर 2023 में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और उसके बाद अक्टूबर 2024 की शाम को मुंबई में एनसीपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या की जिम्मेदारी लेकर इस गैंग ने अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ उनकी गहरी नजदीकी भी एक मुख्य वजह थी, जिससे फिल्म जगत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए.





धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल

लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह को समाज में एक खास पहचान देने के लिए धार्मिक भावनाओं का बहुत ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया है. 1998 के बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले को आधार बनाकर उसने खुद को बिश्नोई समाज की धार्मिक आस्था का रक्षक बताया, क्योंकि बिश्नोई समुदाय प्रकृति और वन्यजीवों विशेषकर हिरण को पूजनीय मानता है. इस भावनात्मक मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच इस तरह परोसा गया कि आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस गैंग के नाम से सैकड़ों पेज बने हुए हैं, जो आधुनिक युवाओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हैं.

अपराध की दुनिया में युवाओं की बढ़ती भागीदारी

आज के दौर में यह गैंग सोशल मीडिया का उपयोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और नए युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए एक बड़े हथियार के रूप में कर रहा है. इंटरनेट पर रील और ग्लैमरस अंदाज दिखाकर युवाओं को भ्रमित किया जाता है और कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाने तथा रौब जमाने का लालच देकर उन्हें अपराध की दलदल में धकेल दिया जाता है. गैंग में शामिल होने के इच्छुक नए लड़कों को पहले छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं और जब वे उन कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें बड़े अपराधों में शामिल कर लिया जाता है.

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?