Epstein Controversy: हिंद अल औवैस यूनाइटेड अरब अमीरात की एक सीनियर डिप्लोमैट और ह्यूमन राइट्स अधिकारी हैं. हाल ही में उनका नाम जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों से जुड़ी चर्चाओं में सामने आया है. वह अभी यूएई परमानेंट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर हैं. आइए जानते हैं कि इनका कैरियर बैकग्राउंड कैसा है.

एपस्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स का हवाला देने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद अल औवैस का नाम जेफरी एपस्टीन से जुड़े ईमेल रिकॉर्ड्स की एक बड़ी मात्रा में दिखाई दिया है. कुछ रिपोर्ट्स में 2011 और 2012 के बीच ईमेल एक्सचेंज का जिक्र है. इसमें कथित तौर पर एपस्टीन के साथ एक संभावित मीटिंग का रिफरेंस दिया गया था.

इन कथित ईमेल में अपनी छोटी बहन को जेफरी एपस्टीन से मिलवाने के बारे में चर्चा हुई थी. ईमेल में कथित तौर पर लिखा है कि 'मेरी बहन यहां है और मैंने उसे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है. मैं चाहती हूं कि वह आपसे मिले. वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है.'

हिंद अल औवैस का करियर बैकग्राउंड

इस विवाद के बावजूद हिंद अल औवैस ने पिछले कुछ सालों में एक शानदार डिप्लोमेटिक करियर बनाया है. उन्होंने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में यूएन विमेन में सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम किया है. उन्हें जेंडर इक्वालिटी और महिला एंपावरमेंट पर फोकस करने वाले यूएन फ्रेमवर्क के अंदर सीनियर एडवाइजरी पद संभालने वाली पहले अमीराती महिलाओं में से एक माना गया है.

यूनाइटेड नेशंस में यूएई का परमानेंट मिशन

इससे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में यूएई के परमानेंट मिशन में काउंसलर के तौर पर भी काम किया है. इसी के साथ मल्टीलेटरल चर्चा में अपने देश को रिप्रेजेंट किया है. उनके काम में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट एजेंडा और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शामिल थे.

एक्सपो 2020 दुबई

हिंद अल औवैस ने एक्सपो 2020 दुबई में भी सीनियर रोल निभाया. यहां उन्होंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया. इस कैपेसिटी में वह यूएई द्वारा होस्ट किए गए सबसे बड़े इवेंट्स में से एक के लिए ग्लोबल कंट्री पार्टिसिपेशन और डिप्लोमेटिक आउटरीच को कोऑर्डिनेट करने में भी शामिल रही.

ह्यूमन राइट्स में लीडरशिप

अभी यूएई की ह्यूमन राइट्स पर परमानेंट कमेटी की डायरेक्टर के तौर पर वह महिलाओं के अधिकार, इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन पार्टनरशिप और ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी जैसे मुद्दों पर काम करती हैं. उन्होंने ह्यूमन राइट्स डिस्कशन और इंटरनेशनल फोरम में यूएई को रिप्रेजेंट भी किया है.

