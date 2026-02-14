हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pakistan Army Sikh officer: कौन है पाकिस्तान आर्मी में पहला सिख सैनिक, जानें सुर्खियों में क्यों है उसका नाम?

Pakistan Army Sikh officer: कौन है पाकिस्तान आर्मी में पहला सिख सैनिक, जानें सुर्खियों में क्यों है उसका नाम?

Pakistan Army Sikh officer: पाकिस्तान आर्मी की पहले सिख सैनिक हरचरण सिंह आजकल सुर्खियों में हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Pakistan Army Sikh officer: पाकिस्तान के सैनिक हरचरण सिंह ने पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर प्रमोट होने वाले पहले सिख ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है. उनके प्रमोशन को न सिर्फ उनके पर्सनल करियर के लिए बल्कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सज में धार्मिक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक लैंडमार्क मोमेंट बताया जा रहा है.

हिस्टोरिक अचीवमेंट

हरचरण सिंह का नाम पहली बार 2007 में रिकॉर्ड बुक में तब दर्ज हुआ जब वह पाकिस्तान आर्मी में कमीशन पाने वाले पहले सिख ऑफिसर बने. लगभग दो दशक बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक पाने वाले पहले सिख बनाकर एक और माइलस्टोन सेट किया. यह पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहास में किसी सिख ऑफिसर का अब तक का सबसे ऊंचा पद है. 2025 के आखिर में एक सख्त सिलेक्शन बोर्ड इवैल्यूएशन के बाद उनके प्रमोशन को मंजूरी दी गई. इसमें मेरीट बेस्ड एडवांसमेंट प्रक्रिया पर जोर दिया गया था.

शुरुआती जीवन और शिक्षा 

1987 में गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब में जन्मे हरचरण सिंह दुनिया भर के सिखों के लिए गहरे धार्मिक महत्व वाले शहर में पले-बढ़े हैं. उन्होंने गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और 2004 में लाहौर के फोरमैन  क्रिश्चियन कॉलेज से प्री इंजीनियरिंग की. 2006 में उन्होंने इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम पास किया और काकुल में मशहूर पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी में शामिल हो गए. यहीं से  उनके मिलिट्री सफर की शुरुआत हुई.

मिलिट्री करियर का सफर 

27 अक्टूबर 2007 को 116वां पीएमए लॉन्ग कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी में कमीशन मिला. वे इसके पहले सिख ऑफिसर बने. शुरुआत में उन्हें ऑर्डनेंस कोर में पोस्ट किया गया था. हालांकि एम्बिशन से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी मर्जी से एक कॉम्बैट रोल के लिए अप्लाई किया और बाद में उन्हें बलूच रेजीमेंट की 12वीं बटालियन में ट्रांसफर कर दिया गया. एक मेजर के तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में काम किया. अभी वे एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड हैं. पंजाब के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा के मुताबिक क्रिश्चियन समुदाय के सदस्य पहले भी सीनियर मिलट्री रैंक तक पहुंच चुके हैं. लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल  हरचरण सिंह सिख समुदाय से लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक हासिल करने वाले पहले ऑफिसर है. इसी के साथ उनके भाई मस्तान सिंह पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रेजिडेंट हैं. उन्होंने भी इस कामयाबी को पाकिस्तान में पूरे सिख समुदाय के लिए गर्व का पल बताया है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Embed widget