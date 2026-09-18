हूती लड़ाकों को कौन देता है पैसा, इनके पास कौन-कौन से हथियार?

यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच छिड़ी हालिया भीषण जंग ने पूरे मध्य पूर्व को दहला दिया है. हाल ही में हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके जवाब में सऊदी वायुसेना ने भी यमन में हूतियों के ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं.

इस हालिया टकराव के बीच हूतियों ने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यमन के एक छोटे से हिस्से से लड़ रहे इन हूती लड़ाकों को इतना पैसा और फंडिंग कौन देता है और इनके पास कौन-कौन से आधुनिक हथियार हैं, जिनके दम पर ये महाशक्तियों से टकरा रहे हैं?

हूती लड़ाकों को कौन देता है पैसा और फंडिंग?

हूती लड़ाकों की ताकत और पैसे का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत ईरान है. हूती संगठन शिया मुस्लिमों के जैदी संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, जिसे ईरान का पूरा धार्मिक और राजनीतिक समर्थन हासिल है. रान हर साल हूती संगठन को करोड़ों डॉलर की नकद मदद भेजता है ताकि वे अपने लड़ाकों को सैलरी दे सकें और संगठन चला सकें. साथ ही, ईरान हूतियों को भारी मात्रा में कच्चा तेल मुफ्त या बहुत कम कीमत पर मुहैया कराता है. हूती कमांडर इस तेल को अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में बेचकर अरबों रुपये कमाते हैं.

इसके अलावा, यमन के सबसे प्रमुख बंदरगाह होदेइदापर हूतियों का कब्जा है. यहां आने वाले हर व्यापारिक जहाज, सामान और मानवीय मदद पर हूती जबरन भारी टैक्स वसूलते हैं, जो उनकी कमाई का बड़ा जरिया है.

हूती लड़ाकों के पास कौन-कौन से खतरनाक हथियार हैं?

शुरुआत में हूती लड़ाके केवल पुरानी बंदूकों AK-47 से जंग लड़ते थे, लेकिन आज उनके पास मिसाइलों और ड्रोनों का एक विशाल जखीरा है. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, ये सभी हथियार ईरान द्वारा पार्ट्स के रूप में समंदर के रास्ते यमन भेजे जाते हैं, जिन्हें हूती इंजीनियर वहां असेंबल करते हैं. हूतियों के पास Burkan-3 और Quds सीरीज की क्रूज मिसाइलें हैं. इनकी मारक क्षमता 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक है, जिसकी मदद से वे यमन में बैठे-बैठे इजरायल के इलात शहर पर सीधे मिसाइल दाग रहे हैं.

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इसके अलावा, समंदर में चलते जहाजों को उड़ाने के लिए हूती लड़ाके सय्यद और अल-मंदब जैसी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, जो रडार को चकमा देकर जहाजों को निशाना बनाती हैं. वहीम हूतियों के पास Samad-3 और Waid नाम के बेहद सस्ते लेकिन जानलेवा सुसाइड ड्रोन हैं. ये ड्रोन हवा में तैरते हुए सीधे अमेरिकी युद्धपोतों या व्यापारिक जहाजों से टकराकर बड़ा धमाका करते हैं. कभी-कभी हूती लड़ाके बिना इंसान वाली रिमोट कंट्रोल नावों में भारी विस्फोटक भरकर उन्हें समंदर में छोड़ देते हैं, जो जहाजों के निचले हिस्से से टकराकर उन्हें डुबो देती हैं.

ईरान से मिलने वाले इसी बेहिसाब पैसे और आधुनिक सैन्य तकनीक के दम पर हूती लड़ाके आज वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते लाल सागर को ठप करने की ताकत रखते हैं, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की नींद उड़ा रखी है.

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