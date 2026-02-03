हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया के किस देश में सबसे सस्ता है सोना, गोल्ड क्रैश के बाद वहां कितने रह गए दाम?

दुनिया के किस देश में सबसे सस्ता है सोना, गोल्ड क्रैश के बाद वहां कितने रह गए दाम?

इंटरनेशनल बाजार में सोमवार को भी सोना और चांदी का दबाव बना रहा. सोना करीब 4500 डॉलर के आसपास ट्रेड करता दिखा जो अपने हालिया स्तर से करीब 7.7 प्रतिशत नीचे है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Feb 2026 09:56 AM (IST)
सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने दुनियाभर के निवेशकों और आम खरीदारों का ध्यान खींचा है. हाल के महीनों में रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार में तेज करेक्शन देखने को मिला है. वैश्विक अनिश्चिता और सट्टा खरीदारी के दम पर चली रैली के ठहरते ही मुनाफावसूली हुई. जिससे कीमती धातु के दाम फिसल गए. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगा कि गोल्ड क्रैश के बाद दुनिया के किस देश में सोना सबसे सस्ता हो गया है और वहां कीमतें किस स्तर पर आ चुकी है. 

इंटरनेशनल बाजारों में सोना-चांदी कमजोर 

इंटरनेशनल बाजार में सोमवार को भी सोना और चांदी का दबाव बना रहा. सोना करीब 4500 डॉलर के आसपास ट्रेड करता दिखा जो अपने हालिया स्तर से करीब 7.7 प्रतिशत नीचे है. वहीं चांदी में गिरावट और ज्यादा रही और यह करीब 14 प्रतिशत टूटकर 72 डॉलर के आसपास पहुंच गई. ऑल टाइम हाई से तुलना करें, तो सोना 11,00 डॉलर से ज्यादा नीचे आ चुका है, जबकि चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 50 डॉलर फिसल चुकी है. 

भारतीय बाजार में भी दिखा असर 

वैश्विक कमजोरी का असर भारतीय बाजार में भी साफ नजर आया है. एमसीएक्स 2 अप्रैल 2026 का गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करीब 1,40,999 रुपये पर ट्रेड करता दिखा. जिसमें करीब 4.57 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. वहीं एमसीएक्स सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 13 प्रतिशत टूटकर 2,30,732 रुपये तक आ गया. 

गोल्ड क्रैश के बाद कहां सबसे सस्ता सोना?

कीमतों में गिरावट के बावजूद अलग-अलग देशों में सोने के दामों में बड़ा अंतर बना हुआ है. भारत में ऊंचे टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और मजबूत घरेलू मांग के चलते सोना अब भी महंगा है, जबकि कुछ देशों में यह तुलनात्मक रूप से सस्ता मिल रहा है. इन देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है. अमेरिका में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 15905 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बताई गई है. वहीं, 22 कैरेट सोना करीब 15078 और 18 कैरेट सोना लगभग 12317 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है. 

ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर 

सोने और चांदी के दामों में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है. यहां 24 कैरेट सोना करीब 15000 रुपये प्रति ग्राम के आसपास मिलता है, जबकि 22 और 18 कैरेट गोल्ड इससे भी सस्ता बताया जा रहा है.

सिंगापुर में भी सोना सस्ता 

सिंगापुर एशिया के सबसे सस्ते गोल्ड मार्केट में शामिल है, यहां 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 14,300 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड करीब 12,845 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बताई जाती हैं इसके अलावा इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, दुबई, भूटान, मालवी और कोलंबिया जैसे देशों में भी सोने सोने भारत के मुकाबले सस्ता मिल रहा है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 03 Feb 2026 09:55 AM (IST)
