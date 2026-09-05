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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश में सबसे ज्यादा पिया जाता है गांजा, भारत का कौन सा नंबर?

किस देश में सबसे ज्यादा पिया जाता है गांजा, भारत का कौन सा नंबर?

एअर इंडिया के पायलट के निलंबन के बाद दुनिया में गांजे के उपभोग के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. इस लिस्ट में चिली और कनाडा का नाम आगे है. भारत में 2.8% लोग कैनबिस का उपयोग करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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एअर इंडिया द्वारा फुकेत-दिल्ली उड़ान AI-2379 के मुख्य पायलट को साइकोएक्टिव ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है. एविएशन सेक्टर में सुरक्षा और फिटनेस को लेकर लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कठोर कदम उठाया गया. इस हाई-प्रोफाइल वाकये के बाद नशे और साइकोएक्टिव पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है. वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कैनबिस या गांजे की खपत को देखें तो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि दुनिया भर में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. आइए जानते हैं कि वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में गांजे के सेवन का क्या रुझान है.

गांजा की खपत में कौन सा देश अव्वल?

इंटरनेशनल ड्रग रिपोर्ट्स और वैश्विक अध्ययनों के मुताबिक, दक्षिण अमरीकी देश चिली आबादी के प्रतिशत के हिसाब से गांजा सेवन में सबसे आगे है, जहां लगभग 34.8% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद कनाडा का नाम आता है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता मिलने के बाद 32.7% आबादी इसका उपभोग करती है. तीसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है, जहां 29.5% लोग गांजा पीते हैं, जबकि इजराइल में यह दर 27.0% और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 22% दर्ज की गई है. इसके अतिरिक्त नाईजीरिया जैसे देशों में भी 15% से अधिक नागरिक इसका सेवन करते हैं.

गांजे की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान

संयुक्त राष्ट्र (UNODC) के आंकड़ों पर आधारित वैश्विक अध्ययनों के अनुसार, भारत की कुल आबादी का करीब 3 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में कैनबिस उत्पादों का उपयोग करते हैं. राष्ट्रीय आबादी के प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वैश्विक सूची में भारत काफी पीछे खड़ा दिखाई देता है. हालांकि, अत्यधिक जनसंख्या के कारण उपभोग करने वालों की कुल संख्या बहुत बड़ी हो जाती है. वैश्विक शहर-स्तरीय रिपोर्टों में भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया में गांजे की सर्वाधिक खपत वाले शहरों में तीसरे और मुंबई छठे स्थान पर दर्ज की गई है.

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किस देश में सबसे ज्यादा पिया जाता है गांजा, भारत का कौन सा नंबर?

भारतीय आबादी में कैनबिस का इस्तेमाल

एम्स और केंद्र सरकार द्वारा जारी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 2.8% नागरिक (लगभग 3.1 करोड़ लोग) भांग, गांजा या चरस का इस्तेमाल करते हैं. इस कुल आंकड़े में से केवल 1.2% आबादी ऐसी है जो गांजा और चरस का नियमित सेवन करती है. वहीं, शेष 1.6 प्रतिशत लोग मुख्यतः परंपरा और त्योहारों से जुड़ी भांग का उपयोग करते हैं. यह सर्वे बताता है कि भारत में कैनबिस का इस्तेमाल अलग-अलग रूपों में बंटा हुआ है.

कैनबिस क्या है और इसका इस्तेमाल

कैनबिस पौधे का उपयोग मुख्यतः तीन अलग-अलग रूपों में किया जाता है-

  • पहला रूप भांग है, जो पत्तियों और बीजों से बनती है और इसका नशा अपेक्षाकृत कम होता है. इसके डंठल और रेशों का इस्तेमाल कपड़े और निर्माण सामग्री बनाने में भी होता है. 
  • दूसरा रूप चरस (हशीश) है, जो पौधे के रेजिन से तैयार की जाती है. 
  • तीसरा रूप गांजा (मारिजुआना) है, जो पौधे की कली और फूल से बनता है. गांजे में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल (THC) का स्तर काफी अधिक होता है, जो सीधा दिमागी तंत्रिका तंत्र पर असर डालकर तेज नशा उत्पन्न करता है.

दुनिया में कैनबिस के लिए कानूनी नियम

दुनिया भर में कैनबिस को लेकर कानूनी सोच तेजी से बदल रही है. जिस अमेरिका ने कभी इसके खिलाफ कड़ा अभियान चलाया था, आज उसके 30 से अधिक राज्यों में गांजे के सेवन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है. अमेरिका के 15 राज्यों में मनोरंजक उपयोग और 35 राज्यों में मेडिकल इस्तेमाल को वैध कर दिया गया है. वैश्विक स्तर पर 34 से ज्यादा देशों ने मेडिकल मारिजुआना को वैध घोषित कर दिया है. कई यूरोपीय और अमेरिकी देशों में इसे नियंत्रित बाजार के तहत बेचने की अनुमति भी मिल चुकी है.


किस देश में सबसे ज्यादा पिया जाता है गांजा, भारत का कौन सा नंबर?

भारत में गांजा पीने या रखने पर सजा

भारत में प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर भांग का उपयोग होता आया है. ब्रिटिश शासन के दौरान गांजा और चरस पर टैक्स वसूला जाता था. वर्ष 1985 में अंतरराष्ट्रीय दबाव के तहत भारत ने नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कानून पास किया, जिसके तहत गांजा और चरस को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन भांग को इससे बाहर रखा गया. कानून के तहत कम मात्रा में गांजा या चरस मिलने पर 6 महीने की कैद या 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. अधिक मात्रा या व्यावसायिक जखीरा पकड़े जाने पर 10 साल या उससे ज्यादा की सजा का कड़ा प्रावधान है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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