किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर, किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश? जानें भारत का नंबर

इन सबका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें ज्यादा देखभाल, साफ पानी, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Feb 2026 01:35 PM (IST)
दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) का असर तेजी से बढ़ रहा है, कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ और तूफान तबाही मचा रहे हैं, तो कहीं सूखा और प्रदूषण लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं. इन सबका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें ज्यादा देखभाल, साफ पानी, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है. ऐसे में यूनिसेफ (UNICEF) ने साल 2021 में एक अहम रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, इंट्रोडक्शन टू द चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CCRI) है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किन देशों के बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में हैं. तो आइए जानते हैं कि किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर है और किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश आता है, साथ ही इसमें भारत किस नंबर पर है. 

किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर है?

यूनिसेफ की 2021 की चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CCRI) रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पाए गए हैं, क्योंकि ये देश उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में ऊपर हैं. इन देशों के बच्चे बाढ़, सूखा, चक्रवात, लू और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर जलवायु आपदाओं से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही उन्हें साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत, पोषण और भविष्य पर गहरा असर पड़ रहा है. 

किस पायदान पर पाकिस्तान-बांग्लादेश?

यूनिसेफ की 2021 की चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CCRI) रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान 14वें पायदान पर और बांग्लादेश 15वें पायदान पर हैं. इसका मतलब है कि इन दोनों देशों के बच्चे बड़े प्रभावों जैसे बाढ़, चक्रवात, लू और प्रदूषण से सबसे  प्रभावित देशों में शामिल हैं और इन्हें अत्यधिक उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है. दक्षिण एशिया में 60 करोड़ से ज्यादा बच्चे रहते हैं. यहां हर साल लू, बाढ़, तूफान और सूखा जैसी घटनाएं करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं. 

इसमें भारत किस नंबर पर है?

यूनिसेफ की 2021 की चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CCRI) रिपोर्ट के अनुसार, भारत 26वें पायदान पर है यानी भारत उन देशों में शामिल है, जहां के बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उच्च जोखिम में हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में साल 2020 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में थे. अनुमान है कि आने वाले समय में 60 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है. भारत में बच्चों की बड़ी आबादी पहले से ही कुपोषण और साफ पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 4.8 करोड़ बच्चे अविकसित हैं. पांच साल से कम उम्र के लगभग 1,40,000 बच्चों की हर साल डायरिया जैसी बीमारियों से मौत हो जाती है, जिनका कारण गंदा पानी और खराब सफाई है. खुले में शौच और साफ पानी की कमी भी बच्चों के कमजोर विकास का बड़ा कारण है. लंबे समय तक चलने वाला संक्रमण और कुपोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है.

Published at : 25 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Child Climate Risk Index UNICEF Report 2021 Most Vulnerable Children Impacts On Children
