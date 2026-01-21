यूरोप में कौन-कौन से देश एक-दूसरे के दुश्मन, जो ग्रीनलैंड मामले में दे सकते हैं US का साथ?

बर्फ से ढका ग्रीनलैंड दिखने में भले ही शांत और दूर-दराज का इलाका लगे, लेकिन इसके नीचे छुपी रणनीतिक ताकत दुनिया की बड़ी शक्तियों को आमने-सामने ला रही है. अमेरिका की नजरें अचानक नहीं, बल्कि दशकों से इस आर्कटिक क्षेत्र पर टिकी हुई हैं. अब जब अमेरिका खुलकर ग्रीनलैंड को अपने हितों से जोड़कर देख रहा है, तो सवाल उठता है कि यूरोप के भीतर कौन-कौन से देश इस मुद्दे पर अमेरिका के करीब खड़े हो सकते हैं और कौन डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. आइए समझ लेते हैं.

ग्रीनलैंड विवाद की जड़ कहां से शुरू होती है?

ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से भले ही उत्तरी अमेरिका के पास हो, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है. इतिहास बताता है कि 19वीं सदी से ही अमेरिका की नजर इस द्वीप पर रही है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहां सैन्य मौजूदगी बनाई और बाद में भी आर्कटिक सुरक्षा के नाम पर अपनी भूमिका बनाए रखी. हाल के वर्षों में जब आर्कटिक में बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते और प्राकृतिक संसाधनों की संभावना बढ़ी, तो ग्रीनलैंड की अहमियत और बढ़ गई.

अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों इतना अहम?

ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है. यह रूस और चीन पर नजर रखने के लिए रणनीतिक लोकेशन है. यहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस और रडार सिस्टम आर्कटिक सुरक्षा का अहम हिस्सा माने जाते हैं. इसके अलावा दुर्लभ खनिज, तेल और गैस की संभावनाएं भी अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ाती हैं. यही वजह है कि अमेरिका इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता है.

डेनमार्क का सख्त रुख

डेनमार्क साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच ऐतिहासिक और संवैधानिक संबंध हैं. यूरोपीय यूनियन के कई देश इसे यूरोपीय संप्रभुता का सवाल मानते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका किसी यूरोपीय क्षेत्र पर दबाव न बनाए.

यूरोप में कौन अमेरिका की ओर झुक सकता है?

यूरोप में खुलकर डेनमार्क का विरोध कोई देश नहीं करता, लेकिन रणनीतिक मजबूरियों के चलते कुछ देश अमेरिका के करीब दिख सकते हैं.

1. यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)

ब्रिटेन और डेनमार्क के रिश्ते सामान्य हैं, लेकिन ब्रिटेन की प्राथमिकता हमेशा US-UK स्पेशल रिलेशनशिप रही है. आर्कटिक सुरक्षा, NATO और रूस के खिलाफ रणनीति में ब्रिटेन अक्सर अमेरिका की लाइन पर चलता है. ग्रीनलैंड जैसे मामले में ब्रिटेन खुलकर डेनमार्क के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन कूटनीतिक तौर पर अमेरिका का समर्थन कर सकता है.

2. पोलैंड और बाल्टिक देश (एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया)

इन देशों का मुख्य डर रूस है और अमेरिका इन्हें सुरक्षा की गारंटी देता है. डेनमार्क से इनका कोई गहरा टकराव नहीं है, लेकिन अगर मामला NATO और आर्कटिक सिक्योरिटी से जुड़ा होता है तो ये देश अमेरिका के पक्ष में खड़े दिख सकते हैं.

3. नॉर्वे (सीमित लेकिन अहम भूमिका)

नॉर्वे खुद आर्कटिक देश है और अमेरिका के साथ उसकी सैन्य साझेदारी मजबूत है. हालांकि नॉर्वे सीधे डेनमार्क के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन आर्कटिक में अमेरिकी मौजूदगी बढ़ाने के विचार का वह विरोध भी नहीं करता है.

4. कुछ पूर्वी यूरोपीय देश

रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया जैसे देश अक्सर यूरोपीय यूनियन से ज्यादा अमेरिका की सुरक्षा नीति को प्राथमिकता देते हैं. ये ग्रीनलैंड पर खुला बयान न भी दें, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका को समर्थन मिल सकता है.

कौन-कौन से यूरोपीय देश एक-दूसरे के दुश्मन?

1. यूरोप में सबसे पुरानी और जटिल दुश्मनियों में रूस और पूर्वी यूरोप के कई देशों का रिश्ता शामिल है. पोलैंड, यूक्रेन, बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया लंबे समय तक सोवियत प्रभाव में रहे. आज ये देश रूस को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं. यही वजह है कि ये देश सुरक्षा के लिए अमेरिका और NATO पर ज्यादा भरोसा करते हैं. रूस और इन देशों के बीच भरोसे की कमी आज भी साफ नजर आती है.

2. ग्रीस और तुर्किये की दुश्मनी भी यूरोप की राजनीति में अहम मानी जाती है. एजियन सागर, साइप्रस और हवाई सीमा को लेकर दोनों देशों में कई बार तनाव बढ़ चुका है. हालांकि दोनों NATO के सदस्य हैं, लेकिन आपसी अविश्वास अब भी खत्म नहीं हुआ है. कई मौकों पर दोनों देशों के सैन्य विमान और जहाज आमने-सामने आ चुके हैं.

3. सर्बिया और कोसोवो के रिश्ते भी बेहद तनावपूर्ण हैं. सर्बिया कोसोवो को अब भी अपना हिस्सा मानता है, जबकि कोसोवो खुद को स्वतंत्र देश कहता है. इस मुद्दे पर यूरोप कई बार बंटा नजर आता है. रूस सर्बिया के करीब है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप कोसोवो का समर्थन करते हैं.

4. फ्रांस और जर्मनी कभी कट्टर दुश्मन रहे हैं. दो विश्व युद्धों में ये देश एक-दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं. अब दोनों यूरोप की रीढ़ माने जाते हैं. फिर भी आर्थिक नीतियों, रक्षा खर्च और यूरोपीय नेतृत्व को लेकर दोनों के बीच मतभेद सामने आते रहते हैं.

5. ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते भी ब्रेक्जिट के बाद तनावपूर्ण हो गए हैं. हालांकि यह सीधी दुश्मनी नहीं है, लेकिन व्यापार, आव्रजन और कानूनों को लेकर टकराव बना रहता है. ब्रिटेन अब कई मामलों में यूरोप से अलग राह चुनता दिखता है और अमेरिका के ज्यादा करीब नजर आता है.

