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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअमेरिका ने किन देशों को बेचे हैं F-16 फाइटर जेट, भारत से क्यों नहीं हुई इसकी डील?

अमेरिका ने किन देशों को बेचे हैं F-16 फाइटर जेट, भारत से क्यों नहीं हुई इसकी डील?

Why India Rejected F16 Deal With America: यूक्रेन युद्ध में रूसी Su-35 द्वारा अमेरिकी F-16 को मार गिराए जाने के बाद इस फाइटर जेट की वैश्विक धाक पर सवाल उठे हैं. लेकिन भारत के साथ इसकी डील क्यों नहीं हुई.

By : निधि पाल | Updated at : 19 May 2026 05:21 PM (IST)
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  • रूस, फ्रांस से खरीदे लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता पर जोर.

रूस और यूक्रेन के युद्ध मैदान से आई एक खबर ने रक्षा जगत में खलबली मचा दी है। रूस के Su-35 लड़ाकू विमान ने लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करके अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है. इस आसमानी जंग के बाद दुनिया भर में F-16 की साख और इसके खरीदार देशों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अमेरिका ने यह घातक विमान पाकिस्तान और इजरायल समेत दुनिया के 29 से अधिक देशों को बेचा है. ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर भारत ने दुनिया के इस सबसे लोकप्रिय लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल क्यों नहीं किया. 

यूक्रेन युद्ध में पहली बार हुआ ऐसा

रूस के Su-35 लड़ाकू विमान ने यूक्रेन के आसमान में अमेरिकी F-16 को मार गिराकर एक नया इतिहास लिख दिया है. रक्षा रिपोर्टों के अनुसार, रूसी पायलट ने इस शिकार के लिए अपनी घातक R-77 या R-37M लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया. इस घटना ने पश्चिमी देशों के उस घमंड को तोड़ दिया है, जिसमें F-16 को अजेय माना जा रहा था. इस बड़ी सैन्य कामयाबी के बाद अब पूरी दुनिया में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की क्षमता और उनके वैश्विक बाजारों पर नए सिरे से समीक्षा शुरू हो गई है. 

किन देशों के पास है F-16 की ताकत?

अमेरिका ने रक्षा सौदों के जरिए दुनिया के लगभग हर कोने में अपने F-16 फाइटर जेट की सप्लाई की है. मध्य पूर्व में इजरायल, मिस्र, बहरीन, इराक, जॉर्डन, ओमान और यूएई इसके प्रमुख खरीदार हैं. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह विमान पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस के पास है. यूरोप में तुर्किए, पोलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देश इसका उपयोग करते हैं, जबकि अर्जेंटीना और चिली जैसे अमेरिकी देश भी इस सूची में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: क्या सऊदी अरब को बचाने के लिए परमाणु हमला भी कर सकता है पाकिस्तान, जानें क्या है सीक्रेट डील?

भारत का शीत युद्ध का पुराना अविश्वास

भारत द्वारा F-16 न खरीदने की कहानी शीत युद्ध के दौर से शुरू होती है. उस दौर में अमेरिका ने भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को F-86 साब्रे, F-104 स्टारफाइटर और बाद में F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान दिए थे. पाकिस्तान ने इन अमेरिकी विमानों का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत के खिलाफ युद्धों में किया. इस कड़वे अनुभव के कारण भारतीय रणनीतिकारों के मन में पश्चिमी हथियारों को लेकर एक स्थायी अविश्वास पैदा हो गया, जिसके बाद भारत ने सोवियत संघ और यूरोपीय देशों के विमानों पर भरोसा जताया.

रूसी विमानों से सजी भारतीय वायुसेना

अमेरिका की पाकिस्तान परस्ती को देखते हुए भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए सोवियत संघ (अब रूस) का रुख किया. भारतीय वायुसेना ने धीरे-धीरे अपने बेड़े में मिग-21, मिग-29 और सुखोई Su-30MKI जैसे दमदार रूसी विमानों को शामिल किया. इसके अलावा फ्रांस से मिराज 2000 और जगुआर जैसे यूरोपीय लड़ाकू विमान भी खरीदे गए. रूसी और फ्रांसीसी विमानों के इस मजबूत कॉम्बिनेशन ने भारतीय आसमान को हमेशा सुरक्षित रखा और अमेरिकी विमानों की जरूरत को कभी महसूस नहीं होने दिया.

पोखरण परीक्षण और अमेरिका की पाबंदियां

साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रशासन ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे. इन प्रतिबंधों ने भारत की रणनीतिक सोच को पूरी तरह बदल दिया. भारत को समझ आ गया कि संकट के समय अमेरिका पर निर्भर रहना देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक हो सकता है. अगर युद्ध के समय अमेरिका स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक देता, तो भारतीय वायुसेना के विमान उड़ने लायक भी नहीं बचते.

अन्य हथियारों की खरीद पर अमेरिकी लड़ाकू विमान से दूरी

पिछले दो दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी सुधरे हैं. भारत ने अमेरिका से सी-17 ग्लोबमास्टर, सी-130जे सुपर हर्क्यूलस, पी-8आई पोसिडॉन विमान और अपाचे तथा चिनूक जैसे खतरनाक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं. लेकिन जब बात लड़ाकू विमानों की आई, तो भारत ने हमेशा दूरी बनाए रखी. इसका सबसे बड़ा कारण 'कॉम्बेट ऑटोनॉमी' यानी युद्ध के समय अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी है. फाइटर जेट किसी भी देश की सैन्य संप्रभुता का प्रतीक होते हैं, जिसमें भारत कोई समझौता नहीं चाहता था.

अमेरिका की शर्तों का कड़ा पहरा

अमेरिकी फाइटर जेट खरीदने का मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, स्पेयर पार्ट्स, हथियार इंटीग्रेशन और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हमेशा वाशिंगटन के चक्कर लगाने होंगे. अमेरिका अपने विमानों के साथ कई तरह की राजनीतिक और सैन्य शर्तें थोपता है. भारत को हमेशा यह डर रहा कि भविष्य में किसी राजनीतिक असहमति या युद्ध की स्थिति में अमेरिका इन विमानों की सर्विसिंग और पुर्जों की सप्लाई बंद कर सकता है. ऐसी स्थिति में करोड़ों डॉलर के विमान कबाड़ में बदल जाते.

तुर्किए और पाकिस्तान से लिया सबक

भारत ने दुनिया के अन्य देशों का हश्र देखकर भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों से तौबा की. भारत ने देखा कि कैसे तुर्किए ने जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने उसे अपने F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया. इसी तरह, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को भी कई बार अपने F-16 विमानों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए अमेरिकी पाबंदियों और रुकावटों का सामना करना पड़ा है. इन सभी उदाहरणों ने भारत के इस फैसले को सही साबित किया कि लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भरता ही सबसे बेहतर विकल्प है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में बिना टिकट पकड़े जाने पर कितनी मिलती है सजा, जान लें पड़ोसी देश के रेलवे के नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 May 2026 05:21 PM (IST)
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US F16 Fighter Jet Why India Rejected F16 India US Defense Deals
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