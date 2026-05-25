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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिन-किन देशों को हथियार बेचता है भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट में किस नंबर पर?

किन-किन देशों को हथियार बेचता है भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट में किस नंबर पर?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत अगले 25-30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर है. आइए जानें कि कौन से देश भारत से रक्षा उपकरण की खरीदारी करते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 25 May 2026 12:28 PM (IST)
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  • रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर.

ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत विक्रेता बनकर उभर रहा है. हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि आने वाले ढाई से तीन दशकों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है. आज भारतीय सेनाओं के उपयोग में आने वाले घातक हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान और पिनाका रॉकेट सिस्टम दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि मौजूदा समय में भारत किन देशों को अपने हथियार बेच रहा है और डिफेंस एक्सपोर्ट में देश की स्थिति क्या है.

रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के रक्षा क्षेत्र के भविष्य को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है. उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि आगामी 25 से 30 वर्षों के भीतर भारत वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करने वाला शीर्ष देश बन जाएगा. सरकार की नीतियों और घरेलू विनिर्माण की ताकत के दम पर भारत इस लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. रक्षा मंत्रालय के इस बयान से साफ है कि भारत अब रक्षा आयात पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर वैश्विक बाजार पर दबदबा बनाने की तैयारी कर चुका है.

भारत के वैश्विक रक्षा खरीदार देश

वर्तमान रणनीतिक दौर में भारत की पहुंच वैश्विक रक्षा बाजार में बहुत व्यापक हो चुकी है. देश की सरकारी और निजी रक्षा कंपनियां मौजूदा समय में दुनिया के 85 से अधिक देशों को अलग-अलग तरह के आधुनिक सैन्य उपकरण और घातक हथियार बेच रही हैं. भारत के प्रमुख ग्राहक देशों की सूची पर नजर डालें तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका और मिस्र जैसे देश सबसे आगे नजर आते हैं. इन देशों के साथ हुए बड़े रक्षा करारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और सैन्य साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत किया है.

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रणनीतिक सहयोगियों को बड़े हथियारों की आपूर्ति

भारतीय हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में म्यांमार, फिलीपींस और आर्मेनिया का नाम शीर्ष पर आता है. फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' को खरीदने के लिए एक बड़ा सौदा किया है. वहीं दूसरी ओर, आर्मेनिया भारत से स्वदेशी 'पिनाका' मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण हथियारों का भारी मात्रा में आयात कर रहा है. इसके अलावा मॉरीशस, सेशेल्स, नेपाल, वियतनाम और मालदीव जैसे पड़ोसी और मित्र देशों को भी भारतीय रक्षा सामग्री की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है.

कौन से देश खरीद रहे भारतीय तकनीक?

यह भारत के बदलते दौर की सबसे बड़ी हकीकत है कि आज अमेरिका और फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे विकसित और महाशक्तिशाली देश भी अपनी सेनाओं के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं. ये विकसित देश भारत से अत्याधुनिक रक्षा पुर्जे, एडवांस्ड सेंसर और अन्य तकनीकी उपकरण खरीद रहे हैं. भारत अब सिर्फ पारंपरिक गोला-बारूद ही नहीं बना रहा, बल्कि तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भारी तोपें (आर्टिलरी गन्स), आधुनिक युद्धपोत और तटीय गश्ती पोतों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण और निर्यात कर रहा है. 

क्या कहते हैं रक्षा निर्यात के आंकड़े?

भारत का रक्षा उत्पादन और निर्यात हर साल अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हाल के दिनों में भारत का कुल रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है. आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मिले बढ़ावा के कारण ही यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हो सकी है. निर्यात में हुई इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी से यह साफ है कि भारत दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की सूची में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 May 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
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