जानवरों के चमड़े से बनती है इस कार की सीटें और डैशबोर्ड, जानें कितनी होती है कीमत?

आज के समय में जब भी कोई नई कार या बाइक लॉन्च होती है, सबसे पहले लोग उसके लुक और डिजाइन के बारे में बात करते हैं. कोई भी कार खरीदने से पहले उसके फीचर्स और कीमत को जरूर देखता है, लेकिन ज्यादातर लोग सबसे पहले इसे देखकर प्रभावित होते हैं कि यह कितनी सुंदर और आकर्षक लग रही है. वहीं, कुछ कारें ऐसी होती हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ये केवल अमीर और बिलेनियर लोगों के लिए बनाई जाती हैं.

ऐसी ही एक सुपर लक्जरी कार रोल्स-रॉयस कलिनन बिलेनियर एडिशन है , जिसे दुनिया की सबसे महंगी और खास कारों में गिना जाता है. रोल्स रॉयस कंपनी ने इस कार को पहली बार वर्ष 2018 में पेश किया था. खास बात यह है कि इसकी सीटें और डैशबोर्ड हैं, जो जानवरों के के चमड़े से बनाई गई हैं. कहा जाता है कि यह कार किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि बहुत ही खास और अमीर लोगों के लिए ही बनाई गई है. तो आइए जानते हैं कि किन जानवरों के चमड़े से इस कार की सीटें और डैशबोर्ड बनती है और इसकी कीमत कितनी होती है.

किन जानवरों के चमड़े से इस कार की सीटें और डैशबोर्ड बनती है?

रोल्स-रॉयस कलिनन कार की सीटें और डैशबोर्ड पूरी तरह लक्जरी और खास चमड़े से बनाई जाती हैं. इसके लिए सबसे पहले घड़ियाल के चमड़े का यूज किया जाता है, जो सीटों और इंस्ट्रूमेंट पैनल को बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है. इसके अलावा, कार के इंटीरियर के अन्य हिस्सों के लिए बैलों का चमड़ा यूज किया जाता है. इस कार में सीटें और डैशबोर्ड घड़ियाल के चमड़े से, और इंटीरियर के बाकी हिस्से बैल के चमड़े से बनाए जाते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे खास और महंगी कारों में से एक बनाते हैं.

इसकी कीमत कितनी होती है?

रोल्स-रॉयस कलिनन की कीमत लगभग 6.95 करोड़ रुपये है. यह कार अपने 6749cc के पेट्रोल इंजन और वी12 सिस्टम के लिए जानी जाती है, जो 563 bhp की पावर और 850 Nm पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसमें 8 स्पीड का ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है. माइलेज की बात करें तो यह कार लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर देती है.

सुरक्षा और आराम के लिहाज से भी यह कार बेहद शानदार है. इसमें पैनोरमिक व्यू कैमरा सेटअप दिया गया है, यानी कार के चारों ओर का पूरा सीन स्क्रीन पर देखा जा सकता है. इसके अलावा, इसमें कोलेजन वार्निंग, एक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन चेंज वार्निंग जैसे कई एडवांस फीचर्स मौजूद हैं.

रोल्स-रॉयस की अनोखी विशेषताएं

रोल्स-रॉयस कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे पूरी तरह कस्टमाइज करवा सकते हैं. अगर आप चाहें तो कार के डिजाइन को अपने मुताबिक बदल सकते हैं, चाहे वह आर्टिस्टिक लुक हो या सोने की पॉलिश, सीट और इंटीरियर के लिए यूज होने वाला चमड़ा भी बेहद खास है. इस कार की लंबाई 5341 मिलीमीटर, ऊंचाई 1834 मिलीमीटर और चौड़ाई 2164 मिलीमीटर है. इसके अलावा, इसमें 560 लीटर का बूट स्पेस भी है, जो लंबी यात्राओं के लिए काफी सुविधाजनक है. वाई-फाई हॉटस्पॉट और कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं.

