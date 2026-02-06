हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?

एशिया में कंडोम बिक्री का सबसे बड़ा बाजार एक ऐसा देश है, जहां हर साल अरबों यूनिट्स बिकती हैं. यहां शर्म से शुरू हुई यह कहानी अब अरबों डॉलर के कारोबार में बदल चुकी है.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Feb 2026 07:59 AM (IST)
जनसंख्या नियंत्रण की बात आते ही नीतियां, कानून और जागरूकता अभियान याद आते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रोडक्ट चुपचाप सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है. इसका नाम सुनते ही लोग नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन इसका बाजार अरबों में है. इस प्रोडक्ट का नाम है कंडोम, जो एशिया के एक देश में सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि बड़ा कारोबार बन चुका है. आइए जानें कि किस देश में सबसे ज्यादा कंडोम बिकते हैं और वहां इसका बाजार कितना बड़ा है.

बढ़ती आबादी और कंडोम की बढ़ती जरूरत

दुनिया की बढ़ती आबादी आज सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है. स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, संसाधनों की कमी और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी माना जा रहा है. इसी दिशा में कंडोम सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी साधन बनकर उभरा है. बीते कुछ सालों में एशिया के कई देशों में इसे लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ी है, जिसका सीधा असर इसकी बिक्री पर पड़ा है.

एशिया में कंडोम बिक्री में कौन सबसे आगे?

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया में कंडोम की बिक्री के मामले में चीन सबसे आगे है. आंकड़ों के अनुसार चीन में हर साल करीब 5.8 अरब यूनिट कंडोम की खपत होती है. यह संख्या एशिया के किसी भी अन्य देश से कहीं ज्यादा है. इस सूची में भारत दूसरे और तुर्की तीसरे स्थान पर आते हैं, लेकिन चीन की बढ़त काफी बड़ी मानी जाती है.

चीन में कंडोम बाजार इतना बड़ा क्यों है?

चीन की आबादी करीब 1.4 अरब है और इनमें से 60 करोड़ से ज्यादा लोग यौन रूप से सक्रिय माने जाते हैं. इतनी बड़ी आबादी अपने आप में कंडोम की भारी मांग पैदा करती है. इसके अलावा चीन सरकार यौन स्वास्थ्य, सुरक्षित संबंध और यौन संचारित रोगों से बचाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाती रही है. इन अभियानों ने कंडोम को लेकर सामाजिक झिझक को काफी हद तक कम किया है. 

कितने अरब डॉलर का है चीन का कंडोम कारोबार?

चीन का कंडोम बाजार सिर्फ यूनिट्स में ही नहीं, बल्कि पैसों के लिहाज से भी बेहद बड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 में चीन का कंडोम बाजार करीब 3.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. अनुमान है कि यह बाजार 2030 तक बढ़कर लगभग 7.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है. यानी आने वाले वर्षों में यह कारोबार लगभग दोगुना होने की ओर बढ़ रहा है.

किस रफ्तार से बढ़ रहा है यह बाजार?

चीन में कंडोम बाजार करीब 10 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है. यह ग्रोथ केवल आबादी की वजह से नहीं है, बल्कि बदलती सोच, बेहतर यौन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता भी इसकी बड़ी वजह है. बाजार में 85 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी लेटेक्स कंडोम की है, जो गुणवत्ता और कीमत दोनों के लिहाज से ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं.

बड़ी कंपनियां और विदेशी आयात

चीन में कंडोम कारोबार में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां सक्रिय हैं. ओकामोटो, सागामी, बीलीले और इलासुन जैसे ब्रांड्स यहां मजबूत पकड़ रखते हैं. इसके अलावा चीन- थाईलैंड, जापान और मलेशिया जैसे देशों से भी बड़ी मात्रा में कंडोम आयात करता है. कई उपभोक्ता विदेशी ब्रांड्स को बेहतर गुणवत्ता से जोड़कर देखते हैं, जिससे आयात भी लगातार बढ़ रहा है.

भारत और अन्य एशियाई देशों की स्थिति

भारत एशिया में कंडोम बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहां सामाजिक झिझक अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. हालांकि सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य अभियानों के चलते भारत में भी कंडोम का बाजार धीरे-धीरे बढ़ रहा है. तुर्की, जापान और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भी शहरी इलाकों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. 

Published at : 06 Feb 2026 07:59 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

