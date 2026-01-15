दुनिया के किन देशों में अकेलेपन से सबसे ज्यादा जूझ रहे लोग, किस पायदान पर भारत?

भागदौड़ भरी जिंदगी और तेजी से बदलती लाइफस्टाइल में अकेलापन आजकल आम बनता जा रहा है. कई बार घर की दिक्कतें तो कभी नौकरी या दूसरी मजबूरी के चलते लोग अकेले रहते हैं. ऐसे में लोगों की हेल्थी और कई दूसरी चिंताए भी बढ़ जाती है. इसी अकेलेपन के समाधान को लेकर चीन का एक ऐप खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, चीन में वायरल हो रहा Are You Dead ऐप अकेलेपन और सुरक्षा की उसी चिंता से जुड़ा है, जो आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है.

यह ऐप यूजर की नियमित एक्टिविटी चेक करता है, ताकि यह पता चल सके कि वह सुरक्षित है या नहीं. इस ऐप की पॉपुलिरीटी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि लोग अकेलेपन और इमरजेंसी में मदद न मिलने के डर से जूझ रहे हैं. यही वजह है कि अब अकेलापन सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक वैश्विक समस्या बन चुका है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन देशों में लोग अकेलेपन से सबसे ज्यादा जूझ रहे और इस लिस्ट में भारत की पायदान पर है.



दुनिया में कितने लोग है अकेलेपन का शिकार?



2021 में किए गए एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार दुनियाभर में करीब 33 प्रतिशत वयस्कों ने कभी न कभी अकेलापन महसूस किया है. वहीं कुछ देशों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, जहां लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं. दरअसल, इस सर्वे में सामने आया था कि ब्राजील अकेलेपन की लिस्ट में सबसे ऊपर है. ब्राजील में करीब 50 प्रतिशत लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं. इसके बाद तुर्की, भारत और सऊदी अरब का नंबर आता है, जहां 43 से 46 प्रतिशत लोग मानते हैं कि उन्होंने कभी न कभी खुद को अकेला महसूस किया है.



अकेलेपन की लिस्ट में भारत किस पायदान पर?



अकेलेपन की लिस्ट में भारत तीसरे पायदान पर है. आंकड़ों के अनुसार, भारत की करीब 43 प्रतिशत आबादी ने अकेलेपन का अनुभव किया है. तेजी से बदलती लाइफस्टाइल, काम के लिए दूसरे शहरों में रहना, परिवार से दूरी और डिजिटल लाइफ पर बढ़ती निर्भरता इसके सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं. वहीं कुछ देशों में स्थिति बेहतर है. नीदरलैंड्स, जापान, जर्मनी और रूस जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि वह खुद को अकेला महसूस नहीं करते है. इन देशों में सोशल सिस्टम और लाइफ बैलेंस को इसकी बड़ी एक वजह माना जाता है.

कोविड-19 के बाद बढ़ा अकेलापन



कोविड-19 के दौरान दुनियाभर में लोगों की सोशल लाइफ अचानक रुक गई. सर्वे बताते हैं कि इस दौरान अकेले रहने वाले, बेरोजगार या हेल्थ समस्याओं से जूझ रहे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. वहीं अकेलेपन के साथ-साथ डिप्रेशन, एंग्जायटी और मानसिक तनाव के मामले भी तेजी से बढ़े है. 2021 में G7 देशों में हुए एक सर्वे में भी सामने आया कि 10 में से 7 लोगों की मानसिक सेहत कोविड-19 के दौरान बिगड़ी थी. वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अकेलेपन की वजह से लोगों में तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट और यहां तक कि गलत आदतें भी बढ़ी है.

