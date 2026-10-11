भारत में कब-कब रद्द हुए चुनाव, जानें आजादी से अब तक का इतिहास?

भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के रिश्ते में अदालत के फैसले हमेशा से एक बड़ा मोड़ साबित होते आए हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वह आयोग के फैसलों की कानूनी जांच करेगा और यदि कोई फैसला कायदे-कानून के खिलाफ पाया जाता है, तो उसे रद्द भी किया जा सकता है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इस संबंध में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. इस बड़ी कानूनी हलचल के बीच यह जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कब-कब और किन परिस्थितियों में चुनाव या राजनीतिक नेताओं की जीत को अदालतों द्वारा अमान्य घोषित किया गया है.

इंदिरा गांधी का 1975 का ऐतिहासिक मामला

भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा और चर्चित मामला साल 1975 का है. साल 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिली जीत को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राज नारायण ने अदालत में चुनौती दी थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक अमले का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया. इस मामले पर सुनवाई करते हुए 2 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और साथ ही उनके अगले छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. इस फैसले के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था और आगे चलकर देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की गई.

केरल विधानसभा चुनाव और 1977 का विवाद

साल 1977 में केरल विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक और मामला अदालत की देहरी तक पहुंचा था. चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के गंभीर आरोपों को लेकर केरल हाई कोर्ट ने सीएच मोहम्मद कोया और केएम मणि की जीत को रद्द कर दिया था. उस वक्त ये दोनों नेता राज्य की तत्कालीन एके एंटनी सरकार में मंत्री पद पर कार्यरत थे. हालांकि, यह मामला बाद में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने दोनों नेताओं को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाया.

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ईवीएम के इस्तेमाल पर 1982 का कानूनी संघर्ष

साल 1982 के केरल विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ तब आया जब देश में पहली बार 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया. नॉर्थ परवूर सीट पर सीपीआई उम्मीदवार एन शिवन पिल्लई ने बेहद कम यानी सिर्फ 123 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. उनके प्रतिद्वंद्वी एसी जोस ने इस नतीजे को अदालत में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उस समय देश के चुनावी कानूनों में ईवीएम के इस्तेमाल का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था. इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने एसी जोस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिवन पिल्लई का चुनाव रद्द कर दिया. अदालत के आदेश पर उन 50 बूथों पर दोबारा पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराया गया, जिसके बाद एसी जोस चुनाव जीतने में सफल रहे.





2006 में एमजे जैकब की जीत पर उठे सवाल

साल 2006 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पिरावम सीट से एलडीएफ उम्मीदवार एमजे जैकब की जीत को लेकर भी कानूनी विवाद खड़ा हो गया था. केरल हाई कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण और चुनावी नियमों के उल्लंघन के आरोपों को सही मानते हुए एमजे जैकब का चुनाव रद्द कर दिया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके विरोधी यूडीएफ उम्मीदवार टीएम जैकब की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले और जनता को बरगलाने वाले पर्चे बांटे गए थे. हालांकि, यह मामला भी आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे फैसला अंतिम रूप से लागू नहीं हो सका.

केएम शाजी की सदस्यता पर 2018 का फैसला

साल 2016 के केरल विधानसभा चुनाव में अजीकोड सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के नेता केएम शाजी की जीत को उनके प्रतिद्वंद्वी एमवी निकेश कुमार ने चुनौती दी थी. नवंबर 2018 में केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शाजी का चुनाव रद्द कर दिया और उनके छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया. कोर्ट का मानना था कि चुनाव प्रचार के दौरान बांटे गए पर्चों में मतदाताओं से केवल एक विशेष धर्म के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की गई थी, जिसे धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण माना गया. इसके बाद केएम शाजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया, जहां अदालत ने उनकी अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें विधायक बने रहने की अनुमति तो दी, लेकिन उस अवधि में उन्हें मतदान करने का अधिकार और दैनिक भत्ते की सुविधा नहीं मिली.

2019 के लोकसभा चुनाव और मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

साल 2019 के आम चुनावों से जुड़ा एक प्रमुख मामला तमिलनाडु की थेनी लोकसभा सीट का है. इस सीट से एआईएडीएमके सांसद ओपी रविंद्रनाथ कुमार की जीत को चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सांसद ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति, आय और देनदारियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां छिपाई थीं और चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देकर या अन्य तरीकों से प्रभावित करने का प्रयास किया था. इस मामले में जुलाई 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी 2019 की चुनावी जीत को शून्य घोषित कर दिया. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिससे सांसद को कानूनी राहत मिल गई.

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