बांग्लादेश अगर टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे तो क्या होगा, ICC क्या लेगा एक्शन?

हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबांग्लादेश अगर टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे तो क्या होगा, ICC क्या लेगा एक्शन?

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आईसीसी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा था कि अगर आईसीसी वास्तव में एक वैश्विक संस्था है, तो उसे बांग्लादेश को भारत के बाहर अपने मैच खेलने की अनुमति देनी चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Jan 2026 09:10 AM (IST)
भारत और बांग्लादेश के बीच टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तनाव खुलकर सामने आ गया है. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी नेशनल क्रिकेट टीम भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने नहीं आएगी. 12 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान नजरुल ने दावा किया कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत में माहौल नकारात्मक बना हुआ है. ऐसे में टीम को भारत भेजना संभव नहीं है. इसी के साथ आसिफ नजरुल आईसीसी से मैचों को भारत के बाहर कराने की मांग दोहराई है. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का यह बयान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से उठे विवाद के बाद आया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे तो क्या होगा और इसके लिए ICC क्या एक्शन लेगा. 

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ ने ICC पर भी साधा निशाना

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक इवेंट के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा था कि अगर आईसीसी वास्तव में एक वैश्विक संस्था है, तो उसे बांग्लादेश को भारत के बाहर अपने मैच खेलने की अनुमति देनी चाहिए. नजरुल ने साफ किया कि बांग्लादेश श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में मैच खेलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत में खेलने पर कोई समझौता नहीं होगा. आसिफ नजरुल का कहना है कि आईसीसी कोलकाता और मुंबई से मैच हटाने पर तो विचार कर रहा है, लेकिन नए वेन्यू भी भारत के अंदर ही प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश को मंजूर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर मैच श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में शिफ्ट किए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होगी.

आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग की खारिज

वहीं आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना होगा, नहीं तो उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं. यह फैसला आईसीसी और बीसीसीआई के बीच हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया. वहीं अगर बांग्लादेश अपने रुख पर कायम रहता है तो तीन संभावनाएं बन सकती है. जिसमें पहली आईसीसी अपने लेवल पर मैच किसी तीसरे देश में शिफ्ट करें. दूसरी बांग्लादेश भारत में होने वाले मैचों में हिस्सा न लेकर वॉकओवर गंवा दें. वहीं तीसरी और सबसे कड़ी स्थिति यह हो सकती है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट से ही हट जाए. हालांकि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दें तो क्या होगा?

अगर  बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देता है तो उसकी जगह आईसीसी किसी और टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल कर सकता है. दरअसल जब 2016 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश जाने से मना कर दिया था तब ऑस्ट्रेलिया की जगह आयरलैंड टूर्नामेंट में खेला था. हालांकि अभी  बांग्लादेश टीम को लेकर आईसीसी की ओर से कोई फैसला समाने नहीं आया है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 14 Jan 2026 09:10 AM (IST)
