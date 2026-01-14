बांग्लादेश अगर टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे तो क्या होगा, ICC क्या लेगा एक्शन?

भारत और बांग्लादेश के बीच टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तनाव खुलकर सामने आ गया है. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी नेशनल क्रिकेट टीम भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने नहीं आएगी. 12 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान नजरुल ने दावा किया कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत में माहौल नकारात्मक बना हुआ है. ऐसे में टीम को भारत भेजना संभव नहीं है. इसी के साथ आसिफ नजरुल आईसीसी से मैचों को भारत के बाहर कराने की मांग दोहराई है. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का यह बयान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से उठे विवाद के बाद आया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दे तो क्या होगा और इसके लिए ICC क्या एक्शन लेगा.

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ ने ICC पर भी साधा निशाना

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक इवेंट के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा था कि अगर आईसीसी वास्तव में एक वैश्विक संस्था है, तो उसे बांग्लादेश को भारत के बाहर अपने मैच खेलने की अनुमति देनी चाहिए. नजरुल ने साफ किया कि बांग्लादेश श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में मैच खेलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत में खेलने पर कोई समझौता नहीं होगा. आसिफ नजरुल का कहना है कि आईसीसी कोलकाता और मुंबई से मैच हटाने पर तो विचार कर रहा है, लेकिन नए वेन्यू भी भारत के अंदर ही प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश को मंजूर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर मैच श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में शिफ्ट किए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होगी.

आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग की खारिज

वहीं आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना होगा, नहीं तो उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं. यह फैसला आईसीसी और बीसीसीआई के बीच हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया. वहीं अगर बांग्लादेश अपने रुख पर कायम रहता है तो तीन संभावनाएं बन सकती है. जिसमें पहली आईसीसी अपने लेवल पर मैच किसी तीसरे देश में शिफ्ट करें. दूसरी बांग्लादेश भारत में होने वाले मैचों में हिस्सा न लेकर वॉकओवर गंवा दें. वहीं तीसरी और सबसे कड़ी स्थिति यह हो सकती है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट से ही हट जाए. हालांकि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दें तो क्या होगा?

अगर बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देता है तो उसकी जगह आईसीसी किसी और टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल कर सकता है. दरअसल जब 2016 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश जाने से मना कर दिया था तब ऑस्ट्रेलिया की जगह आयरलैंड टूर्नामेंट में खेला था. हालांकि अभी बांग्लादेश टीम को लेकर आईसीसी की ओर से कोई फैसला समाने नहीं आया है.

