हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब अकबर की मौत हुई तो क्या था सोने का दाम, अब कितनी बढ़ गई कीमत?

जब अकबर की मौत हुई तो क्या था सोने का दाम, अब कितनी बढ़ गई कीमत?

Gold Price: कभी मुगल बादशाह अकबर के दौर में सोना आम लोगों के घरों में सजावट का हिस्सा होता था, लेकिन आज वही सोना कई लोगों के लिए एक सपना बन गया है. चलिए जानें कि तब से अब तक सोने के दाम कितने बढ़े.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Oct 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

सोने का नाम सुनते ही आंखों के सामने चमक, शान और अमीरी की तस्वीर उभर आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सम्राट अकबर जैसे शक्तिशाली राजा की मृत्यु हुई थी, उस समय सोने की कीमत कितनी रही होगी? आज तो हालत ये है कि 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का दाम 1,23,200 रुपये तक पहुंच चुका है, लेकिन कभी ये वही धातु थी जो बाजारों में वजन से नहीं, बल्कि शान से तोली जाती थी. आइए जानें कि उस वक्त सोने की कितनी कीमत थी.

अकबर के निधन के वक्त सोने की कीमतें

मुगल काल के समय यानी साल 1605, जब अकबर का निधन हुआ था, उस दौर में सोना आज की तरह रुपये में नहीं, बल्कि तोले और मोहर्स के हिसाब से मापा जाता था. इतिहासकारों के अनुसार, उस समय एक तोला सोना लगभग 15-20 रुपये में मिल जाता था. अगर उस दौर के हिसाब से देखा जाए, तो आज के मुकाबले सोने की कीमत करीब छह हजार गुना बढ़ चुकी है.

महलों की दीवारों पर जड़ा होता था सोना

अकबर के समय भारत सोने की चिड़िया माना जाता था. विदेशी व्यापारी कहते थे, India the Golden Bird. दरअसल, उस समय भारत में सोने का आयात नहीं होता था, बल्कि लोग यहां से सोना ले जाते थे. मुगल खजाने में टनों सोना जमा था, जो युद्धों, करों और व्यापार से हासिल किया गया था. यहां तक कि अकबर के महलों की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाती थी और राजाओं की तलवारों से लेकर रानियों के आभूषणों तक सब में असली सोना जड़ा होता था.

तब से अब तक कितनी बढ़ी सोने की कीमतें

लेकिन फिर वक्त बदला, साम्राज्य गिरे, अर्थव्यवस्था बदली और धीरे-धीरे वही सोना लोगों की पहुंच से दूर होता गया. आज हालत ये है कि जहां पहले एक सामान्य व्यक्ति कुछ तोले सोना खरीद सकता था, वहीं अब 10 ग्राम सोने की कीमत ही लाख के पार जा चुकी है. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, सोने की कीमत में ये तेजी सिर्फ महंगाई या मांग का असर नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की अस्थिरता और मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम भी है. जहां 1600 के दशक में सोना सत्ता और वैभव की पहचान था, वहीं आज यह निवेश और सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद जरिया बन चुका है.

आज एक तोला सोना लेना नहीं है आसान

इतिहासकारों के अनुसार, अगर अकबर के दौर की तुलना आज से की जाए, तो उस समय एक आम व्यक्ति अपने एक महीने की आमदनी में कुछ तोले सोना खरीद सकता था, जबकि आज के समय में आम आदमी के लिए एक तोला सोना लेना भी आसान नहीं रह गया है. सोने की इस चमक ने सदियों में भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति तीनों को प्रभावित किया है. अकबर के जमाने से लेकर आज के डिजिटल युग तक, सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भारत की पहचान बन चुका है और बदलते समय का एक सुनहरा गवाह भी.

यह भी पढ़ें: कुतुबमीनार के अंदर कितनी सीढ़ियां? नहीं जानते होंगे 44 साल से बंद इस इमारत का यह राज

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Price Gold Price In Akbar Era Ancient Gold Value
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi In Bihar:ओसामा के गढ़ में CM Yogi के पहुंचते ही लग गई बुलडोजरों की कतार!|Bihar Elections 2025
Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
बॉलीवुड
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने पोस्ट कर बताया अफवाहों का सच
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने बताया सच
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
Embed widget