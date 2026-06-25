हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMISA Law: इमरजेंसी में क्या था मीसा कानून, जिसकी वजह से लालू ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा?

MISA Law: इमरजेंसी में क्या था मीसा कानून, जिसकी वजह से लालू ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा?

MISA Law: भारत में इमरजेंसी के दौरान एक ऐसा कानून था जो काफी ज्यादा विवादित रहा है. आइए जानते हैं क्या था यह कानून जिसके नाम पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम रखा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Jun 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मीसा कानून 1971 में आंतरिक सुरक्षा हेतु बनाया गया था।
  • इमरजेंसी में मीसा ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया।
  • लालू यादव भी मीसा में जेल गए, बेटी नाम मीसा।
  • आपातकाल के बाद 1977 में मीसा कानून रद्द हुआ।

MISA Law: भारत के राजनीतिक इतिहास में इमरजेंसी का दौर सबसे ज्यादा बहस वाले अध्यायों में से एक है. इमरजेंसी के उन 21 दिनों के दौरान मीसा नाम का एक कानून हजारों राजनीतिक नेताओं, ‌ कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की वजह बना. दशकों बाद भी यह कानून न सिर्फ अपनी व्यापक शक्तियों के लिए याद किया जाता है बल्कि इस वजह से भी याद किया जाता है कि इसने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखने के लिए प्रेरित किया था. आइए जानते हैं क्या था मीसा कानून.

क्या था मीसा कानून?

मीसा का पूरा नाम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट था. यह कानून 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा बनाया गया था. इस एक्ट को आंतरिक सुरक्षा उपाय के तौर पर पेश किया गया था. इस एक्ट की मदद से अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति मिली जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता था. हालांकि इमरजेंसी के दौरान यह कानून काफी ज्यादा विवादित हो गया था.

सरकार को मिली असाधारण शक्ति

मीसा के तहत पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया गया था. अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी हिरासत में ले सकते थे और साथ ही कई मामलों में गिरफ्तारी की वजह तुरंत बताएं बिना भी ऐसा कर सकते थे. इस कानून में प्रीवेंटिव डिटेंशन की भी व्यवस्था थी. प्रीवेंटिव डिटेंशन का मतलब था कि अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई व्यक्ति खतरा पैदा कर सकता है तो अपराध करने से पहले ही उसे जेल में डाला जा सकता था. 

इमरजेंसी और गलत इस्तेमाल का आरोप 

जून 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की गई. इसके बाद मीसा असहमति को दबाने के लिए सरकार के मुख्य हथियारों में से एक बन गया. पूरे देश में विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, छात्र नेता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया. आलोचकों का यह तर्क था कि इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के बजाय राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए किया जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान मीसा के तहत एक लाख से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था. 

कानूनी उपायों पर बैन

इमरजेंसी के दौरान किए गए संशोधनों ने मीसा के तहत सरकार के अधिकार को और भी मजबूत किया. गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए अदालत में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया. जमानत और न्यायिक समीक्षा तक पहुंच को काफी ज्यादा सीमित कर दिया गया था. इस वजह से कई कैदियों के पास कानूनी विकल्प काफी कम रह गए थे. 

यह भी पढ़ेंः इस राज्य में शुरू हुई देश की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, जानें हर साल निकलेगा कितना सोना?

लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी 

आपातकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव वरिष्ठ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन यानी जेपी आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे. एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लालू प्रसाद यादव ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था.‌ बाद में उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और वे इमरजेंसी के दौरान लंबे समय तक जेल में रहे. कहा जाता है कि उन्हें लगभग 21 महीने जेल में रखा गया था. 

मीसा भारती नाम के पीछे की कहानी 

जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 22 मई 1976 को अपनी पहली बेटी को जन्म दिया. लालू प्रसाद यादव और जेपी आंदोलन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक जयप्रकाश नारायण ने बच्ची का नाम मीसा रखने का सुझाव दिया. ऐसा इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ी इमरजेंसी और उस विवादित कानून के खिलाफ हुए संघर्ष को याद रख पाए. इस सुझाव को मानते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया.

कैसे हुआ कानून रद्द?

इमरजेंसी खत्म होने और 1977 में जनता पार्टी के सरकार सत्ता में आने के बाद नई सरकार ने मीसा की कड़ी आलोचना की. आखिरकार इस कानून को रद्द कर दिया गया.

यह भी पढ़ेंः क्या 'रिंग ऑफ फायर' की हलचल का हिस्सा है वेनेजुएला का भूकंप, जानें क्या है यह बला?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Misa Bharti LALU YADAV MISA Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
MISA Law: इमरजेंसी में क्या था मीसा कानून, जिसकी वजह से लालू ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा?
इमरजेंसी में क्या था मीसा कानून, जिसकी वजह से लालू ने अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा?
जनरल नॉलेज
51 Years Of Emergency: 1975 में इंदिरा गांधी ने कैसे लगाया था आपातकाल, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
1975 में इंदिरा गांधी ने कैसे लगाया था आपातकाल, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
जनरल नॉलेज
Venezuela Earthquake: क्या है रिंग ऑफ फायर और कितना खतरनाक, इसकी जद में आते हैं कौन-कौन से देश?
क्या है रिंग ऑफ फायर और कितना खतरनाक, इसकी जद में आते हैं कौन-कौन से देश?
जनरल नॉलेज
First Private Gold Mine: इस राज्य में शुरू हुई देश की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, जानें हर साल निकलेगा कितना सोना?
इस राज्य में शुरू हुई देश की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, जानें हर साल निकलेगा कितना सोना?
Advertisement

वीडियोज

दिल कहे BUY, दिमाग कहे WAIT! Triumph Tracker 400 Review #autolive
₹5 लाख की कार आज ₹10 लाख की क्यों? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? #autolive
Bharat Tiwari Encounter पर कवि इंस्पेक्टर Dharmraj Upadhyay का बड़ा बयान | Bihar Latest News
Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR
जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR
मध्य प्रदेश
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
क्रिकेट
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
विश्व
PoK Protest: पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
इंडिया
Explained: मॉर्डन होने के साथ बन रहे कातिल! शादी नहीं करनी तो दिया मौत का तोहफा, आखिर सिया इनकार क्यों नहीं कर पाई?
मॉर्डन होने के साथ बन रहे कातिल! शादी नहीं करनी तो लेते जान, आखिर सिया इनकार क्यों नहीं कर पाई?
इंडिया
देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला
देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget