एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा देश का कितने प्रतिशत गन्ना? जानें डिटेल

भारत सरकार के एथोनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में मिलाने के लिए देश के कुल चीनी या गन्ना उत्पादन का लगभग 9 से 10 प्रतिशत हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने में गन्ने की फसल एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है.

चूंकि हाल ही में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर एथेनॉल नीति पर भी चर्चा हो रही है, इसलिए देश के आम नागरिक और खास तौर पर किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके गन्ने का कितना हिस्सा ईंधन में बदल रहा है.

कितने प्रतिशत हिस्सा जा रहा एथेनॉल में?

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2022-23 में एथेनॉल बनाने के लिए डायवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा करीब 12 प्रतिशत था. वहीं मौजूदा सीजन 2025-26 में यह हिस्सा घटकर करीब 9 प्रतिशत रह गया है. इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले अब कम गन्ना और चीनी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रही है, फिर भी यह आंकड़ा काफी बड़ा माना जाता है.

कैसे बनता है गन्ने से एथेनॉल?

एथेनॉल बनाने के लिए मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे और चीनी युक्त सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर एक टन गन्ने से करीब 70 से 85 लीटर तक एथेनॉल तैयार किया जा सकता है. सरकार की नीति के तहत चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से या फिर बचे हुए शीरे से एथेनॉल बनाने की छूट दी गई है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और चीनी उद्योग को आर्थिक मजबूती मिले.

1 क्विंटल गन्ने से कितना बनता है एथेनॉल?

अगर उत्पादन के गणित को समझें तो 1 क्विंटल गन्ने से चीनी और एथेनॉल बनाने की क्षमता अलग-अलग होती है. यदि मिलें सीधे गन्ने के रस का इस्तेमाल करती हैं तो 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 7 से 8.4 लीटर शुद्ध एथेनॉल तैयार होता है. इसके अलावा यदि गन्ने से पहले चीनी बनाई जाए और उसके बाद बचे हैवी शीरे का उपयोग किया जाए तो 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 2.2 से 2.5 लीटर एथेनॉल निकाला जाता.

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चीनी की कीमतों पर भी पड़ रहा असर

गन्ने और चीनी के एथेनॉल में इस्तेमाल होने की वजह से चीनी की कीमतों पर भी असर पड़ने की चर्चा होती रहती है. हालांकि सरकार का कहना है कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी की मुख्य वजह एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो रही चीनी नहीं, बल्कि गन्ने की फसल में बीमारी और कम बारिश जैसी वजहों से उत्पादन में आई कमी है. मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन का अनुमान भी घटाकर करीब 306 लाख टन कर दिया गया है.

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