Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा देश का कितने प्रतिशत गन्ना? जानें डिटेल

एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा देश का कितने प्रतिशत गन्ना? जानें डिटेल

देश के कुल गन्ना उत्पादन का करीब 9% हिस्सा अब चीनी के बजाय सीधे एथेनॉल बनाने में हो रहा इस्तेमाल. जानिए बाकी बचे गन्ने और पेट्रोल ब्लेडिंग का पूरा आंकड़ा.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 27 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार के एथोनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में मिलाने के लिए देश के कुल चीनी या गन्ना उत्पादन का लगभग 9 से 10 प्रतिशत हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने में गन्ने की फसल एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है.

चूंकि हाल ही में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर एथेनॉल नीति पर भी चर्चा हो रही है, इसलिए देश के आम नागरिक और खास तौर पर किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके गन्ने का कितना हिस्सा ईंधन में बदल रहा है. 

कितने प्रतिशत हिस्सा जा रहा एथेनॉल में?

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2022-23 में एथेनॉल बनाने के लिए डायवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा करीब 12 प्रतिशत था. वहीं मौजूदा सीजन 2025-26 में यह हिस्सा घटकर करीब 9 प्रतिशत रह गया है. इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले अब कम गन्ना और चीनी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रही है, फिर भी यह आंकड़ा काफी बड़ा माना जाता है.

कैसे बनता है गन्ने से एथेनॉल?

एथेनॉल बनाने के लिए मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे और चीनी युक्त सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर एक टन गन्ने से करीब 70 से 85 लीटर तक एथेनॉल तैयार किया जा सकता है. सरकार की नीति के तहत चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से या फिर बचे हुए शीरे से एथेनॉल बनाने की छूट दी गई है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और चीनी उद्योग को आर्थिक मजबूती मिले.

1 क्विंटल गन्ने से कितना बनता है एथेनॉल?

अगर उत्पादन के गणित को समझें तो 1 क्विंटल गन्ने से चीनी और एथेनॉल बनाने की क्षमता अलग-अलग होती है. यदि मिलें सीधे गन्ने के रस का इस्तेमाल करती हैं तो 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 7 से 8.4 लीटर शुद्ध एथेनॉल तैयार होता है. इसके अलावा यदि गन्ने से पहले चीनी बनाई जाए और उसके बाद बचे हैवी शीरे का उपयोग किया जाए तो 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 2.2 से 2.5 लीटर एथेनॉल निकाला जाता. 

यह भी पढ़ेंः यह है दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, जानें कितने सैनिक रहते हैं यहां?

चीनी की कीमतों पर भी पड़ रहा असर

गन्ने और चीनी के एथेनॉल में इस्तेमाल होने की वजह से चीनी की कीमतों पर भी असर पड़ने की चर्चा होती रहती है. हालांकि सरकार का कहना है कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी की मुख्य वजह एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो रही चीनी नहीं, बल्कि गन्ने की फसल में बीमारी और कम बारिश जैसी वजहों से उत्पादन में आई कमी है. मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन का अनुमान भी घटाकर करीब 306 लाख टन कर दिया गया है. 

यह भी पढ़ेंः कौनसी शराब में डलती है चीनी? क्या वह भी हो जाएगी महंगी

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Sugarcane Used For Ethanol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा देश का कितने प्रतिशत गन्ना? जानें डिटेल
एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा देश का कितने प्रतिशत गन्ना? जानें डिटेल
जनरल नॉलेज
क्या चीन की वजह से नेपाल में आई बाढ़, जानें ड्रैगन कैसे जिम्मेदार?
क्या चीन की वजह से नेपाल में आई बाढ़, जानें ड्रैगन कैसे जिम्मेदार?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में कौन खोल सकता है शराब की दुकान, कैसे मिलती है परमिशन?
पाकिस्तान में कौन खोल सकता है शराब की दुकान, कैसे मिलती है परमिशन?
जनरल नॉलेज
सुकेश चंद्रशेखर के पास कितना पैसा, क्या जेल में रहकर भी कर रहा कमाई?
सुकेश चंद्रशेखर के पास कितना पैसा, क्या जेल में रहकर भी कर रहा कमाई?
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता
नेपाल में प्रलयंकर बाढ़! 157 शव बरामद, 403 नेपाली-भारतीय समेत विदेशी टूरिस्ट लापता
महाराष्ट्र
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
विश्व
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
विश्व
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget