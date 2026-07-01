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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन में किस चीज से बनाए जाते हैं घर, भूकंप के बाद कुछ ही समय में कैसे खड़ी हो जाती है इमारत?

चीन में किस चीज से बनाए जाते हैं घर, भूकंप के बाद कुछ ही समय में कैसे खड़ी हो जाती है इमारत?

China Buildings: चीन काफी कम समय में बड़ी इमारतें बनाने के लिए मशहूर है. आइए जानते हैं कि वह किस तकनीक का इस्तेमाल करता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Jul 2026 09:16 AM (IST)
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  • भूकंप से बचाव को बेस आइसोलेशन, लचीले ढाँचे अपनाए जाते हैं।

China Buildings: चीन काफी ज्यादा तेजी से इमारतें बनाने की अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता है. बीते कुछ सालों में देश ने कुछ ही दिनों और कुछ ही मामलों में मात्र कुछ घंटे के अंदर कई मंजिला इमारतें बनाकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. यह तेज निर्माण एडवांस्ड इंजीनियरिंग तकनीक, प्रीफैबरीकेटेड बिल्डिंग सिस्टम और भूकंप रोधी डिजाइन की वजह से मुमकिन हो पाया है. 

स्टील और कंक्रीट आधुनिक इमारत की रीढ़

चीन में ज्यादातर आधुनिक रिहायशी और कमर्शियल इमारतें मजबूत स्टील स्ट्रक्चर और रिइन्फोर्सड कंक्रीट के इस्तेमाल से बनाई जाती हैं. स्टील लचीलापन और मजबूती देता है और कंक्रीट टिकाऊपन देता है. यह दोनों मिलकर ऐसी इमारत बनाते हैं जो भारी बोझ और भूकंपीय हलचल दोनों को झेल सकती हैं. 

क्या है प्रीफैबरीकेटेड निर्माण प्रक्रिया? 

चीन में तेजी से निर्माण होने की सबसे बड़ी वजह प्रीफैब्रिकेशन का इस्तेमाल है. सब कुछ साइट पर बनाने के बजाय फैक्ट्री में दीवार, कमरे, फ्लोर स्लैब, सीढ़ी और दूसरे स्ट्रक्चरल हिस्से पहले से ही बना दिए जाते हैं. फिर इन तैयार मॉडल्स को निर्माण स्थल पर ले जाया जाता है और क्रेन की मदद से उन्हें बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह जोड़ दिया जाता है. 

3D मॉड्यूलर तकनीक का इस्तेमाल 

चीन ने बड़े पैमाने पर 3D मॉड्यूलर निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया है. कई बिल्डिंग मॉडल्स फैक्ट्री से ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लंबिंग सिस्टम, खिड़की, दरवाजे और इंटीरियर फिटिंग्स के साथ बनकर निकलते हैं. वर्कर बस इन तैयार यूनिट को साइट पर जोड़ देते हैं.

भूकंप रोधी बेस आइसोलेशन तकनीक 

चीन कई इमारतों में एडवांस्ड भूकंप रोधी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहा है. एक जरूरी तरीका बेस आइसोलेशन है. इसमें इमारत की नींव और उसके मुख्य स्ट्रक्चर के बीच बड़े रबर बेयरिंग, स्प्रिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं. भूकंप के दौरान यह उपकरण जमीन की हलचल का ज्यादा हिस्सा सोख लेते हैं. 

लचीले स्ट्रक्चर गिरने से बचाने में मदद करते हैं

आधुनिक चीनी इमारतों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे भूकंपीय हलचल के दौरान पूरी तरह स्थिर रहने के बजाय थोड़ा हिल सकें. स्टील फ्रेम और मजबूत कंक्रीट के इस्तेमाल से इमारतें भूकंप के झटकों के साथ हिल डुल सकती हैं. यह नियंत्रित हलचल भूकंप की ऊर्जा को कम करने में मदद करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
China Buildings China Construction Prefabricated Houses
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