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ट्रंप के पास एयरफोर्स वन तो पीएम मोदी के पास इंडिया वन, जिनपिंग के पास क्या?

Xi Jinping VVIP Aircraft: अमेरिका के पास एयरफोर्स वन और भारत के पास इंडिया वन जैसे खास वीवीआईपी विमान हैं, लेकिन क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास ऐसा कोई डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है कि नहीं?

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 20 Aug 2026 08:37 PM (IST)
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Xi Jinping VVIP Aircraft: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एयरफोर्स वन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पास इंडिया वन जैसे खास वीवीआईपी विमान हैं, जो सुरक्षा और तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट माने जाते हैं. अब सवाल यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 12,13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रीक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो गलवान झड़प के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के राष्ट्रपति के पास आखिर कौन सा विमान है, जिससे वे इतनी बड़ी-बड़ी यात्राएं करते हैं.

चीन के पास नहीं है अपना कोई डेडिकेटेड एयरफोर्स वन

हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और भारत की तरह चीन के पास शी जिनपिंग के लिए कोई खास, समर्पित और स्थायी वीवीआईपी एयरक्राफ्ट फ्लीट नहीं है. जहां अमेरिका के पास एयरफोर्स वन कॉल साइन वाले डेडिकेटेड विमानों का पूरा बेड़ा है, वहीं चीन के राष्ट्रपति अब तक इस मामले में पीछे रहे हैं.

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शी जिनपिंग आम बोइंग 747 से करते हैं सफर

शी जिनपिंग अपनी विदेश यात्राओं के लिए मुख्य रूप से ऐर चाइना द्वारा संचालित एक बोइंग 747 400 विमान का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या B 2472 है. खास बात यह है कि यह विमान कोई खासतौर पर बना मिलिट्री या प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि ऐर चाइना के कमर्शियल बेड़े का ही एक विमान है, जिसे जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

अमेरिकी कंपनी का बना विमान इस्तेमाल करना है दिलचस्प

सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन जैसे देश का राष्ट्रपति अपनी विदेश यात्राओं के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग का बनाया विमान इस्तेमाल करते हैं, जबकि चीन खुद एक बड़ी एविएशन पावर बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. यह इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि चीन की अपनी एविएशन इंडस्ट्री अभी वैसा वीवीआईपी ग्रेड लंबी दूरी का विमान तैयार नहीं कर पाई है, जो राष्ट्रपति स्तर की यात्राओं के लिए भरोसेमंद माना जाए.

एयरफोर्स वन बनाने में हो चुकी है देरी 

पिछले कुछ सालों से यह चर्चा चलती रही है, कि चीन अपने राष्ट्रपति के लिए एक समर्पित वीवीआईपी एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है. जिसे कुछ रिपोर्ट्स में चीन का अपना एयरफोर्स वन भी कहा गया. हालांकि यह प्रोजेक्ट कई सालों से देरी का शिकार रहा है, और अब तक इसे औपचारिक रूप से शी जिनपिंग की यात्राओं में इस्तेमाल में नहीं लाया गया है.

कितना अलग होता है यह सेटअप?

भारत का इंडिया वन खासतौर पर वीवीआईपी सुरक्षा फीचर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एडवांस कम्युनिकेशन तकनीक से लैस बोइंग 777 विमान है, जबकि अमेरिका के एयरफोर्स वन में परमाणु हमले जैसी आपात स्थिति में भी काम करने की क्षमता मौजूद है. इनके मुकाबले शी जिनपिंग का सफर एक सामान्य कमर्शियल एयरलाइन के विमान से होना, चीन की मौजूदा वीवीआईपी एविएशन क्षमता में एक बड़ा अंतर दिखाता है.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 20 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Air Force One XI JINPING BRICS Summit 2026 Xi Jinping VVIP Aircraft
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