हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकहीं मेहरारू तो कहीं लुगाई, जानें भारत के किस राज्य में पत्नी को क्या कहते हैं?

कहीं मेहरारू तो कहीं लुगाई, जानें भारत के किस राज्य में पत्नी को क्या कहते हैं?

हम सभी जानते हैं कि पत्नी एक बेहद खास रिश्ता होता है. यह रिश्ता प्यार, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है. आमतौर पर हिंदी में हम पत्नी को पत्नी या धर्मपत्नी कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 22 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

भारत एक ऐसा देश है जहां हर क्षेत्र में एक ही रिश्ते के लिए अलग-अलग शब्दों का यूज होता है, और यही भारत की असली खूबसूरती है. ऐसे में हम सभी जानते हैं कि पत्नी एक बेहद खास रिश्ता होता है. यह रिश्ता प्यार, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है. आमतौर पर हिंदी में हम पत्नी को पत्नी या धर्मपत्नी कहते हैं, लेकिन भारत के अलग-अलग राज्यों और भाषाओं में इसके लिए अलग-अलग शब्द यूज किए जाते हैं. हर शब्द के पीछे सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि उस राज्य की संस्कृति, परंपरा और वहां के लोगों की सोच भी झलकती है. तो चलिए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में पत्नी को क्या कहते हैं

उत्तर भारत के राज्यों में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. जम्मू-कश्मीर: यहां पत्नी को जनाना कहा जाता है. यह शब्द आम बोलचाल में बहुत यूज होता है.

2. हिमाचल प्रदेश:  हिमाचली भाषा में पत्नी को प्यार से लाड़ी कहते हैं. 

3. उत्तराखंड: यहां, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली या ब्यारी शब्द का यूज पत्नी के लिए होता है. 

4. पंजाब:  पंजाबी लोग पत्नी को वोट्टी या वोहटी कहते हैं, जो बहुत अपनापन दर्शाता है. 

5. हरियाणा: यहां जोरू, लुगाई और बिरबानी जैसे शब्द पत्नी के लिए यूज होते हैं. 

6. राजस्थान: राजस्थानी में पत्नी को लुगाई कहा जाता है, जो वहां के ग्रामीण इलाकों में आम है. 

7. उत्तर प्रदेश और बिहार:  इन राज्यों में आम बोलचाल में पत्नी को मेहरारू कहा जाता है. यह शब्द भोजपुरी, मैथिली और अवधी जैसी बोलियों में फेमस है. 

पूर्वी भारत के राज्यों में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा: बंगाली भाषा में पत्नी को बोउ (Bou) कहा जाता है. यह शब्द वहां की संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ा है. 

2. ओडिशा: यहां पत्नी को भार्या कहते हैं, जो संस्कृत से लिया गया शब्द है. 

3. असम: असमिया भाषा में पत्नी को बिहुनी और स्त्री कहा जाता है. 

4. मिजोरम - यहां नुपुइते शब्द का यूज पत्नी के लिए होता है. 

5. मणिपुर:  मणिपुरी भाषा में पत्नी को नूपी, Nupi कहा जाता है. 

पश्चिम भारत के राज्यों में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. गुजरात: गुजराती में पत्नी को घरनी या धर्मपत्नी कहा जाता है. 

2. महाराष्ट्र:  मराठी में पत्नी को बायको, सौभाग्यवती, या पत्नी कहा जाता है. 

3. गोवा: यहां कोंकणी भाषा में पत्नी को बेल, Bail कहा जाता है. 

दक्षिण भारत में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. कर्नाटक:  कन्नड़ भाषा में पत्नी को हेण्डठी, Hendathi कहा जाता है. 

2. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:  तेलुगु भाषा में पत्नी के लिए भार्या और इलालू शब्द फेमस हैं. 

3. तमिलनाडु:  तमिल में पत्नी को मनैवि, Manaivi कहते हैं. 

4. केरल: मलयालम में भी पत्नी को भार्या कहा जाता है, जो संस्कृत मूल का शब्द है. 

उर्दू भाषी क्षेत्र में पत्नी के नाम

उर्दू भाषी क्षेत्र में यानी जहां उर्दू बोली जाती है, वहां पत्नी को बड़े ही सम्मान और प्यार से बेगम कहा जाता है. यह शब्द नवाबी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और अब भी बड़े अदब से यूज किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस स्वतंत्रता सेनानी पर किया था प्रॉपर्टी केस, जानें क्या था पूरा मामला?

Published at : 22 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
Wife GK INDIA Wife In Indian Languages Wife Names
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
हेल्थ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget