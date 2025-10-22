कहीं मेहरारू तो कहीं लुगाई, जानें भारत के किस राज्य में पत्नी को क्या कहते हैं?

भारत एक ऐसा देश है जहां हर क्षेत्र में एक ही रिश्ते के लिए अलग-अलग शब्दों का यूज होता है, और यही भारत की असली खूबसूरती है. ऐसे में हम सभी जानते हैं कि पत्नी एक बेहद खास रिश्ता होता है. यह रिश्ता प्यार, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है. आमतौर पर हिंदी में हम पत्नी को पत्नी या धर्मपत्नी कहते हैं, लेकिन भारत के अलग-अलग राज्यों और भाषाओं में इसके लिए अलग-अलग शब्द यूज किए जाते हैं. हर शब्द के पीछे सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि उस राज्य की संस्कृति, परंपरा और वहां के लोगों की सोच भी झलकती है. तो चलिए जानते हैं कि भारत के किस राज्य में पत्नी को क्या कहते हैं

उत्तर भारत के राज्यों में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. जम्मू-कश्मीर: यहां पत्नी को जनाना कहा जाता है. यह शब्द आम बोलचाल में बहुत यूज होता है.

2. हिमाचल प्रदेश: हिमाचली भाषा में पत्नी को प्यार से लाड़ी कहते हैं.

3. उत्तराखंड: यहां, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली या ब्यारी शब्द का यूज पत्नी के लिए होता है.

4. पंजाब: पंजाबी लोग पत्नी को वोट्टी या वोहटी कहते हैं, जो बहुत अपनापन दर्शाता है.

5. हरियाणा: यहां जोरू, लुगाई और बिरबानी जैसे शब्द पत्नी के लिए यूज होते हैं.

6. राजस्थान: राजस्थानी में पत्नी को लुगाई कहा जाता है, जो वहां के ग्रामीण इलाकों में आम है.

7. उत्तर प्रदेश और बिहार: इन राज्यों में आम बोलचाल में पत्नी को मेहरारू कहा जाता है. यह शब्द भोजपुरी, मैथिली और अवधी जैसी बोलियों में फेमस है.

पूर्वी भारत के राज्यों में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा: बंगाली भाषा में पत्नी को बोउ (Bou) कहा जाता है. यह शब्द वहां की संस्कृति और परंपरा में गहराई से जुड़ा है.

2. ओडिशा: यहां पत्नी को भार्या कहते हैं, जो संस्कृत से लिया गया शब्द है.

3. असम: असमिया भाषा में पत्नी को बिहुनी और स्त्री कहा जाता है.

4. मिजोरम - यहां नुपुइते शब्द का यूज पत्नी के लिए होता है.

5. मणिपुर: मणिपुरी भाषा में पत्नी को नूपी, Nupi कहा जाता है.

पश्चिम भारत के राज्यों में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. गुजरात: गुजराती में पत्नी को घरनी या धर्मपत्नी कहा जाता है.

2. महाराष्ट्र: मराठी में पत्नी को बायको, सौभाग्यवती, या पत्नी कहा जाता है.

3. गोवा: यहां कोंकणी भाषा में पत्नी को बेल, Bail कहा जाता है.

दक्षिण भारत में पत्नी के अलग-अलग नाम

1. कर्नाटक: कन्नड़ भाषा में पत्नी को हेण्डठी, Hendathi कहा जाता है.

2. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: तेलुगु भाषा में पत्नी के लिए भार्या और इलालू शब्द फेमस हैं.

3. तमिलनाडु: तमिल में पत्नी को मनैवि, Manaivi कहते हैं.

4. केरल: मलयालम में भी पत्नी को भार्या कहा जाता है, जो संस्कृत मूल का शब्द है.

उर्दू भाषी क्षेत्र में पत्नी के नाम

उर्दू भाषी क्षेत्र में यानी जहां उर्दू बोली जाती है, वहां पत्नी को बड़े ही सम्मान और प्यार से बेगम कहा जाता है. यह शब्द नवाबी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और अब भी बड़े अदब से यूज किया जाता है.

