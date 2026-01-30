राजस्थान के जोधपुर से सामने आई एक साध्वी की मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है. एक तरफ आश्रम, साधना और सनातन की बातें, दूसरी तरफ बेडरूम वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट और एक इंजेक्शन, जिसने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया. दावा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगते ही महज कुछ मिनटों में साध्वी प्रेम बाईसा की जान चली गई. क्या वाकई यह दवा मौत की वजह बन सकती है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? आइए जानें.

डेक्सोना इंजेक्शन पर क्यों उठे सवाल?

प्रेम बाईसा के मामले में सबसे बड़ा आरोप डेक्सोना इंजेक्शन को लेकर सामने आया. साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ का दावा है कि तबीयत खराब होने पर एक प्राइवेट कंपाउंडर ने उन्हें डेक्सोना इंजेक्शन लगाया. उनका कहना है कि इंजेक्शन लगने के करीब पांच मिनट बाद ही प्रेम बाईसा की हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. इसी दावे के बाद यह इंजेक्शन जांच के घेरे में आ गया.

क्या है डेक्सोना इंजेक्शन और किस काम आता है?

डॉक्टरों के अनुसार डेक्सोना एक स्टेरॉइड दवा है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी, अस्थमा, सांस की तकलीफ, अर्थराइटिस और कुछ इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है. यह दवा इंजेक्शन और टैबलेट दोनों रूपों में उपलब्ध होती है. मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य डोज में यह दवा सुरक्षित मानी जाती है और इससे सीधे मौत होने के मामले बेहद दुर्लभ हैं.

फिर मौत कैसे हो सकती है?

डॉक्टर यह भी मानते हैं कि अगर गलत डोज दी जाए, मरीज को पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, या बिना मेडिकल जांच के इंजेक्शन लगाया जाए, तो जोखिम बढ़ सकता है. इसके अलावा झोलाछाप या नॉन-क्वालिफाइड लोगों द्वारा स्टेरॉइड इंजेक्शन देना खतरनाक साबित हो सकता है. कुछ मामलों में एलर्जिक रिएक्शन या शॉक की स्थिति भी बन सकती है, जो जानलेवा हो सकती है.

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, क्या है पूरा मामला?

29 जनवरी, बुधवार का दिन, जोधपुर का आरती नगर इलाका. कथावाचक और साध्वी के रूप में पहचानी जाने वाली प्रेम बाईसा को तबीयत बिगड़ने पर उनके आश्रम से प्रेक्षा अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. मौत की पुष्टि होते ही शव वापस आश्रम पहुंचाया गया, लेकिन यहीं से कहानी ने रहस्यमय मोड़ ले लिया.

मौत के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट ने बढ़ाया शक

साध्वी की मौत के करीब चार घंटे बाद उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई. पोस्ट में लिखा था, “सनातन… अग्नि परीक्षा… और न्याय.” यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. सवाल उठने लगे कि जब साध्वी की मौत हो चुकी थी, तब यह पोस्ट किसने किया? मोबाइल किसके पास था? क्या यह किसी तरह का संकेत था या फिर किसी और ने जानबूझकर पोस्ट किया?

पुलिस जांच और अब तक की कार्रवाई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राइवेट कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है. इंजेक्शन के खाली खोल जब्त कर लिए गए हैं और आश्रम को सील कर दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौत का असली कारण क्या था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इंस्टाग्राम पोस्ट किसने और क्यों किया.

