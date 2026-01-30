हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किस काम आता है DEXONA इंजेक्शन, जिसे लगाते ही साध्वी प्रेम बाईसा की हो गई मौत! वायरल हुआ था बेडरूम वीडियो

Use Of DEXONA Injection: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद डेक्सोना इंजेक्शन सवालों के घेरे में आ गया है. आइए जानें कि यह इंजेक्शन किस काम आता है और क्या वाकई इसे लगाना जानलेवा साबित हो सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Jan 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर से सामने आई एक साध्वी की मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है. एक तरफ आश्रम, साधना और सनातन की बातें, दूसरी तरफ बेडरूम वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट और एक इंजेक्शन, जिसने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया. दावा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगते ही महज कुछ मिनटों में साध्वी प्रेम बाईसा की जान चली गई. क्या वाकई यह दवा मौत की वजह बन सकती है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? आइए जानें.

डेक्सोना इंजेक्शन पर क्यों उठे सवाल?

प्रेम बाईसा के मामले में सबसे बड़ा आरोप डेक्सोना इंजेक्शन को लेकर सामने आया. साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ का दावा है कि तबीयत खराब होने पर एक प्राइवेट कंपाउंडर ने उन्हें डेक्सोना इंजेक्शन लगाया. उनका कहना है कि इंजेक्शन लगने के करीब पांच मिनट बाद ही प्रेम बाईसा की हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. इसी दावे के बाद यह इंजेक्शन जांच के घेरे में आ गया. 

क्या है डेक्सोना इंजेक्शन और किस काम आता है?

डॉक्टरों के अनुसार डेक्सोना एक स्टेरॉइड दवा है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी, अस्थमा, सांस की तकलीफ, अर्थराइटिस और कुछ इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है. यह दवा इंजेक्शन और टैबलेट दोनों रूपों में उपलब्ध होती है. मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य डोज में यह दवा सुरक्षित मानी जाती है और इससे सीधे मौत होने के मामले बेहद दुर्लभ हैं. 

फिर मौत कैसे हो सकती है?

डॉक्टर यह भी मानते हैं कि अगर गलत डोज दी जाए, मरीज को पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, या बिना मेडिकल जांच के इंजेक्शन लगाया जाए, तो जोखिम बढ़ सकता है. इसके अलावा झोलाछाप या नॉन-क्वालिफाइड लोगों द्वारा स्टेरॉइड इंजेक्शन देना खतरनाक साबित हो सकता है. कुछ मामलों में एलर्जिक रिएक्शन या शॉक की स्थिति भी बन सकती है, जो जानलेवा हो सकती है.

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, क्या है पूरा मामला?

29 जनवरी, बुधवार का दिन, जोधपुर का आरती नगर इलाका. कथावाचक और साध्वी के रूप में पहचानी जाने वाली प्रेम बाईसा को तबीयत बिगड़ने पर उनके आश्रम से प्रेक्षा अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. मौत की पुष्टि होते ही शव वापस आश्रम पहुंचाया गया, लेकिन यहीं से कहानी ने रहस्यमय मोड़ ले लिया.

मौत के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट ने बढ़ाया शक

साध्वी की मौत के करीब चार घंटे बाद उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई. पोस्ट में लिखा था, “सनातन… अग्नि परीक्षा… और न्याय.” यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. सवाल उठने लगे कि जब साध्वी की मौत हो चुकी थी, तब यह पोस्ट किसने किया? मोबाइल किसके पास था? क्या यह किसी तरह का संकेत था या फिर किसी और ने जानबूझकर पोस्ट किया?

पुलिस जांच और अब तक की कार्रवाई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राइवेट कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है. इंजेक्शन के खाली खोल जब्त कर लिए गए हैं और आश्रम को सील कर दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौत का असली कारण क्या था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इंस्टाग्राम पोस्ट किसने और क्यों किया.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 30 Jan 2026 07:16 PM (IST)
Sadhvi Prem Baisa Sadhvi Prem Baisa Death DEXONA Injection
