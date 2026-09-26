गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, कैसा है वहां का सिस्टम?

क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, कैसा है वहां का सिस्टम?

भारत में चुनाव आयोग की तरह से पाकिस्तान में भी चुनाव आयोग होता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चारों प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री व विपक्ष की सिफारिश पर होती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Sep 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय निर्वाचन आयोग की अंदरूनी बैठकों और वोटर लिस्ट के संशोधनों को लेकर मीडिया में आई खबरों ने एक नई बहस शुरू कर दी है. इन खबरों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच प्रशासनिक फैसलों पर मतभेद की बात सामने आई है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तो चर्चा हो ही रही है, साथ-साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान की चुनावी व्यवस्था को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. लोग यह जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भी भारत की तरह तीन चुनाव आयुक्त होते हैं या वहां का चुनावी ढांचा अलग तरीके से काम करता है.

पाकिस्तान चुनाव आयोग का ढांचा 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
एनालॉग पनीर को बैन क्यों करना चाहता है FSSAI, इससे कितना नुकसान?
एनालॉग पनीर को बैन क्यों करना चाहता है FSSAI, इससे कितना नुकसान?
जनरल नॉलेज
ISS में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है इंसान, क्या है लिमिट?
ISS में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है इंसान, क्या है लिमिट?
जनरल नॉलेज
ताइवान और चीन के बीच क्यों है दुश्मनी, क्या है इतिहास?
ताइवान और चीन के बीच क्यों है दुश्मनी, क्या है इतिहास?
जनरल नॉलेज
CEC ज्ञानेश कुमार को कौन सी सिक्योरिटी मिली है, कितना आता है खर्च?
CEC ज्ञानेश कुमार को कौन सी सिक्योरिटी मिली है, कितना आता है खर्च?

पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया को संचालित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ईसीपी के पास है. यह वहां के संविधान के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है. भारत में जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त यानी कुल तीन सदस्यों की व्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान में यह आयोग कुल पांच सदस्यों का होता है. इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो आयोग के प्रमुख के रूप में काम करता है. बाकी के चार सदस्य देश के चार प्रमुख प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का प्रतिनिधित्व करते हैं.

प्रांतों का प्रतिनिधित्व और सदस्यों का कार्यकाल

पाकिस्तान के चुनावी ढांचे में क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है. आयोग में चारों प्रांतों से एक-एक सदस्य को शामिल किया जाता है, ताकि किसी एक क्षेत्र के प्रभाव को रोका जा सके. आमतौर पर इन चार सदस्यों के रूप में संबंधित प्रांतों के उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों को चुना जाता है. मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य चारों सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का तय किया गया है. यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि संवैधानिक संस्था में स्थिरता बनी रहे और चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए जा सकें.

यह भी पढ़ें: चुनाव आयुक्तों को हटाने की कब-कब उठी मांग, जानें आजादी से अब तक का इतिहास?


क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, कैसा है वहां का सिस्टम?

संसदीय समिति और नियुक्ति की अनोखी प्रक्रिया

पाकिस्तान में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है. यहां सरकार अकेले चुनाव आयुक्तों का चयन नहीं कर सकती है. देश के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता मिलकर योग्य नामों की एक साझा सूची तैयार करते हैं. इसके बाद इस सूची को एक विशेष संसदीय समिति के पास भेजा जाता है. इस समिति में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. समिति द्वारा चुने गए अंतिम नामों पर ही राष्ट्रपति की मुहर लगती है और उनकी औपचारिक नियुक्ति की जाती है.

पाकिस्तानी चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारियां और अधिकार

पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास देश के सभी छोटे-बड़े चुनाव कराने का पूरा जिम्मा होता है. यह आयोग नेशनल असेंबली, सीनेट, प्रांतीय विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और राष्ट्रपति पद तक के चुनावों का प्रबंधन करता है. इसके अलावा देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन करना भी आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है. राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करना, उन्हें चुनाव चिह्न बांटना और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चों पर पारदर्शी तरीके से नजर रखना भी इसी संस्था के अधिकार क्षेत्र में आता है.

मतदाता सूची और राष्ट्रीय पहचान पत्र का लिंक

पाकिस्तान में मतदाता सूची तैयार करने की व्यवस्था वहां के राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली से जुड़ी हुई है. नागरिक अधिकार डेटाबेस के आधार पर ही योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या सुधारे जाते हैं. आयोग यह सुनिश्चित करता है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाए. वहां के आम नागरिक एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में दर्ज अपनी जानकारी की पुष्टि आसानी से कर सकते हैं. चुनाव के दिन धांधली रोकने के लिए मतदाताओं की पहचान बायोमेट्रिक या आधिकारिक दस्तावेजों से की जाती है.

पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम और आरक्षित सीटों का गणित

पाकिस्तान में चुनाव के लिए मिश्रित चुनावी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं की सामान्य सीटों के लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट तरीका अपनाया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. दूसरी तरफ महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों को मिली सामान्य सीटों के अनुपात के हिसाब से किया जाता है. वहीं संसद के उच्च सदन यानी सीनेट के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करते हैं.


क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, कैसा है वहां का सिस्टम?

विवादों का निपटारा और सुरक्षा व्यवस्था

चुनाव संपन्न कराने के साथ-साथ अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव परिणामों या किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत होती है, तो उसके लिए आयोग विशेष चुनाव न्यायाधिकरणों का गठन करता है. ये न्यायाधिकरण चुनावी धांधली से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं और उन पर फैसला सुनाते हैं. मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष माहौल देने के लिए आयोग स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बलों की मदद भी लेता है. इस तरह पाकिस्तान का चुनाव आयोग प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को संभालता है.

यह भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार को कौन सी सिक्योरिटी मिली है, कितना आता है खर्च?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Election Commission Of Pakistan ECP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
एनालॉग पनीर को बैन क्यों करना चाहता है FSSAI, इससे कितना नुकसान?
एनालॉग पनीर को बैन क्यों करना चाहता है FSSAI, इससे कितना नुकसान?
जनरल नॉलेज
ISS में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है इंसान, क्या है लिमिट?
ISS में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है इंसान, क्या है लिमिट?
जनरल नॉलेज
ताइवान और चीन के बीच क्यों है दुश्मनी, क्या है इतिहास?
ताइवान और चीन के बीच क्यों है दुश्मनी, क्या है इतिहास?
जनरल नॉलेज
CEC ज्ञानेश कुमार को कौन सी सिक्योरिटी मिली है, कितना आता है खर्च?
CEC ज्ञानेश कुमार को कौन सी सिक्योरिटी मिली है, कितना आता है खर्च?
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा
भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget