क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, कैसा है वहां का सिस्टम?

भारतीय निर्वाचन आयोग की अंदरूनी बैठकों और वोटर लिस्ट के संशोधनों को लेकर मीडिया में आई खबरों ने एक नई बहस शुरू कर दी है. इन खबरों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच प्रशासनिक फैसलों पर मतभेद की बात सामने आई है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तो चर्चा हो ही रही है, साथ-साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान की चुनावी व्यवस्था को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है. लोग यह जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भी भारत की तरह तीन चुनाव आयुक्त होते हैं या वहां का चुनावी ढांचा अलग तरीके से काम करता है.

पाकिस्तान चुनाव आयोग का ढांचा

पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया को संचालित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ईसीपी के पास है. यह वहां के संविधान के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है. भारत में जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त यानी कुल तीन सदस्यों की व्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान में यह आयोग कुल पांच सदस्यों का होता है. इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो आयोग के प्रमुख के रूप में काम करता है. बाकी के चार सदस्य देश के चार प्रमुख प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का प्रतिनिधित्व करते हैं.

प्रांतों का प्रतिनिधित्व और सदस्यों का कार्यकाल

पाकिस्तान के चुनावी ढांचे में क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है. आयोग में चारों प्रांतों से एक-एक सदस्य को शामिल किया जाता है, ताकि किसी एक क्षेत्र के प्रभाव को रोका जा सके. आमतौर पर इन चार सदस्यों के रूप में संबंधित प्रांतों के उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों को चुना जाता है. मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य चारों सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का तय किया गया है. यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि संवैधानिक संस्था में स्थिरता बनी रहे और चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए जा सकें.

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संसदीय समिति और नियुक्ति की अनोखी प्रक्रिया

पाकिस्तान में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है. यहां सरकार अकेले चुनाव आयुक्तों का चयन नहीं कर सकती है. देश के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता मिलकर योग्य नामों की एक साझा सूची तैयार करते हैं. इसके बाद इस सूची को एक विशेष संसदीय समिति के पास भेजा जाता है. इस समिति में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. समिति द्वारा चुने गए अंतिम नामों पर ही राष्ट्रपति की मुहर लगती है और उनकी औपचारिक नियुक्ति की जाती है.

पाकिस्तानी चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारियां और अधिकार

पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास देश के सभी छोटे-बड़े चुनाव कराने का पूरा जिम्मा होता है. यह आयोग नेशनल असेंबली, सीनेट, प्रांतीय विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और राष्ट्रपति पद तक के चुनावों का प्रबंधन करता है. इसके अलावा देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन करना भी आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है. राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करना, उन्हें चुनाव चिह्न बांटना और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चों पर पारदर्शी तरीके से नजर रखना भी इसी संस्था के अधिकार क्षेत्र में आता है.

मतदाता सूची और राष्ट्रीय पहचान पत्र का लिंक

पाकिस्तान में मतदाता सूची तैयार करने की व्यवस्था वहां के राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली से जुड़ी हुई है. नागरिक अधिकार डेटाबेस के आधार पर ही योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या सुधारे जाते हैं. आयोग यह सुनिश्चित करता है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाए. वहां के आम नागरिक एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में दर्ज अपनी जानकारी की पुष्टि आसानी से कर सकते हैं. चुनाव के दिन धांधली रोकने के लिए मतदाताओं की पहचान बायोमेट्रिक या आधिकारिक दस्तावेजों से की जाती है.

पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम और आरक्षित सीटों का गणित

पाकिस्तान में चुनाव के लिए मिश्रित चुनावी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं की सामान्य सीटों के लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट तरीका अपनाया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है. दूसरी तरफ महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों को मिली सामान्य सीटों के अनुपात के हिसाब से किया जाता है. वहीं संसद के उच्च सदन यानी सीनेट के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य करते हैं.





विवादों का निपटारा और सुरक्षा व्यवस्था

चुनाव संपन्न कराने के साथ-साथ अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव परिणामों या किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत होती है, तो उसके लिए आयोग विशेष चुनाव न्यायाधिकरणों का गठन करता है. ये न्यायाधिकरण चुनावी धांधली से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं और उन पर फैसला सुनाते हैं. मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष माहौल देने के लिए आयोग स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बलों की मदद भी लेता है. इस तरह पाकिस्तान का चुनाव आयोग प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को संभालता है.

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