क्या कोई कहीं भी कर सकता है हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, ऐसा करने पर क्या मिल सकती है सजा?
Hanuman Chalisa Against Bangladesh Violence: हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर इसे बिना अनुमति करना कानून के खिलाफ हो सकता है.
हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा के विरोध में भारत के कई शहरों में लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं. यह विरोध प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक पहचान पर हो रहे असहिष्णु व्यवहार के खिलाफ संवेदना और सहानुभूति जताने का एक तरीका है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी धार्मिक सभाओं का आयोजन देखकर समाज के कुछ भाग इसे कानून और सार्वजनिक शांति के नजरिए से भी देखने लगा है. आइए जानें कि क्या ऐसा करने पर सजा मिल सकती है?
संविधान में धर्म की स्वतंत्रता
भारत संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें पूजा, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं. इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने निजी विश्वास के मुताबिक पूजा कर सकता है, लेकिन यह स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से सीमित है, और सार्वजनिक स्थान पर किसी भी कार्यक्रम या आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है, खासकर अगर यह बड़े समूह के साथ किया जा रहा है.
सार्वजनिक स्थान का उपयोग और कानून
कोलकाता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थान को स्वतंत्र रूप से किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए दावा नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई समूह सार्वजनिक सड़क या मैदान पर जमा होकर हनुमान चालीसा पाठ जैसा आयोजन करना चाहता है, तो उसे पहले अनुमति लेनी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के आयोजन से ट्रैफिक, सार्वजनिक व्यवधान और कानून-व्यवस्था में समस्या हो सकती है.
अनुमति क्यों जरूरी?
लंबे समय से केंद्रीय और राज्य कानून यह मानते हैं कि बड़ी सभाओं के लिए पुलिस और प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है, ताकि सुरक्षा और शांति बनी रहे. बिना अनुमति के कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम या सार्वजनिक पाठ होने पर प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था के उल्लंघन की श्रेणी में देख सकता है और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
क्या सजा भी हो सकती है?
अगर बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरह की सभा, धार्मिक पाठ या प्रदर्शन किया जाता है, तो यह पुलिस अधिनियम, भीड़ नियंत्रण कानून और सार्वजनिक शांति बनाए रखने वाले नियमों के तहत अपराध माना जा सकता है. ऐसे मामलों में जुर्माना खास परिस्थितियों में अस्थायी गिरफ्तारी तक हो सकती है, खासकर अगर प्रशासन ने स्पष्ट रूप से आयोजन के खिलाफ निर्देश जारी किए हों.
सार्वजनिक भावनाएं बनाम कानून
लोग कई बार सामूहिक प्रार्थना या पाठ को भावनात्मक समर्थन के तौर पर करते हैं, खासकर ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है. इस भावना को संविधान अनुमति देता है, लेकिन जब यह सार्वजनिक शांति और कानून के दायरे से बाहर जाने लगे, तो प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है.
