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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSaving Account Cash Limit: अपने बचत खाते में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा कर सकते हैं आप? जानें बैंक के नियम

Saving Account Cash Limit: अपने बचत खाते में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा कर सकते हैं आप? जानें बैंक के नियम

Saving Account Cash Limit: आमतौर पर किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई फिक्स अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी आप अपने खाते में अपनी जरूरत और आय के हिसाब से कितनी भी रकम रख सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 May 2026 09:12 AM (IST)
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Saving Account Cash Limit: देश में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने बचत सेविंग भी अकाउंट में ही रखते हैं. सैलरी से लेकर बिजनेस की कमाई तक ज्यादातर लोग पैसे जमा करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर बचत खाते में कितना पैसा रखा जा सकता है. एक दिन में कितना कैश जमा किया जा सकता है और ज्यादा रकम जमा करने पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ सकती है. दरअसल सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ नियम तय है. हालांकि आम लोगों के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का की कोई तय अधिकतम सीमा नहीं होती, लेकिन कैश डिपॉजिट को लेकर कुछ लिमिट और रिपोर्टिंग नियम लागू होते हैं. अगर इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो बैंक ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में आज सकते हैं. 

सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं आप? 

आमतौर पर किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई फिक्स अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी आप अपने खाते में अपनी जरूरत और आय के हिसाब से कितनी भी रकम रख सकते हैं. हालांकि अलग-अलग बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ शर्तें लागू कर सकते हैं. बैंकों का कहना है कि अगर खाते में जमा राशि आपकी घोषित आय और वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक है, तो परेशानी की बात नहीं होती है. लेकिन अगर खाते में बड़ी रकम जमा हो रही है और उसका सोर्स स्पष्ट नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी मंगवा सकता है. 

1 दिन में कितना कैश जमा कर सकते हैं? 

बैंकिंग नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक बार में 50,000 या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो उसके लिए पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होता है. पैन न होने पर फॉर्म 60 या 61 जमा करना पड़ सकता है. कई बैंकों में रोजाना कैश डिपॉजिट की अलग-अलग लिमिट भी होती है. कुछ बैंक सेविंग अकाउंट में प्रतिदिन 1 लाख तक जमा करने की सीमा रखते हैं, जबकि यह सीमा अकाउंट टाइप और बैंक की पॉलिसी के अनुसार बदल सकती है. 

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साल भर में कितनी रकम जमा होने पर आती है जांच?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा होता है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है. यह रकम एक बार में जमा हो या अलग-अलग ट्रांजैक्शन में दोनों ही स्थिति में नियम लागू होते हैं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं की जमा रकम पर तुरंत टैक्स लग जाएगा. लेकिन डिपार्टमेंट यह जरूर पूछ सकता है की जमा की गई रकम का सोर्स क्या है. अगर व्यक्ति अपनी आय का सही रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता तो जांच बढ़ सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 May 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Saving Account Cash Limit Maximum Money In Savings Account Bank Cash Deposit Rules Income Tax Cash Deposit Rule
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