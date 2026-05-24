अपने बचत खाते में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा कर सकते हैं आप? जानें बैंक के नियम

Saving Account Cash Limit: देश में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने बचत सेविंग भी अकाउंट में ही रखते हैं. सैलरी से लेकर बिजनेस की कमाई तक ज्यादातर लोग पैसे जमा करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर बचत खाते में कितना पैसा रखा जा सकता है. एक दिन में कितना कैश जमा किया जा सकता है और ज्यादा रकम जमा करने पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ सकती है. दरअसल सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ नियम तय है. हालांकि आम लोगों के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का की कोई तय अधिकतम सीमा नहीं होती, लेकिन कैश डिपॉजिट को लेकर कुछ लिमिट और रिपोर्टिंग नियम लागू होते हैं. अगर इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो बैंक ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में आज सकते हैं.

सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं आप?

आमतौर पर किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई फिक्स अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी आप अपने खाते में अपनी जरूरत और आय के हिसाब से कितनी भी रकम रख सकते हैं. हालांकि अलग-अलग बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ शर्तें लागू कर सकते हैं. बैंकों का कहना है कि अगर खाते में जमा राशि आपकी घोषित आय और वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक है, तो परेशानी की बात नहीं होती है. लेकिन अगर खाते में बड़ी रकम जमा हो रही है और उसका सोर्स स्पष्ट नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानकारी मंगवा सकता है.

1 दिन में कितना कैश जमा कर सकते हैं?

बैंकिंग नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक बार में 50,000 या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो उसके लिए पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होता है. पैन न होने पर फॉर्म 60 या 61 जमा करना पड़ सकता है. कई बैंकों में रोजाना कैश डिपॉजिट की अलग-अलग लिमिट भी होती है. कुछ बैंक सेविंग अकाउंट में प्रतिदिन 1 लाख तक जमा करने की सीमा रखते हैं, जबकि यह सीमा अकाउंट टाइप और बैंक की पॉलिसी के अनुसार बदल सकती है.

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साल भर में कितनी रकम जमा होने पर आती है जांच?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा होता है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है. यह रकम एक बार में जमा हो या अलग-अलग ट्रांजैक्शन में दोनों ही स्थिति में नियम लागू होते हैं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं की जमा रकम पर तुरंत टैक्स लग जाएगा. लेकिन डिपार्टमेंट यह जरूर पूछ सकता है की जमा की गई रकम का सोर्स क्या है. अगर व्यक्ति अपनी आय का सही रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता तो जांच बढ़ सकती है.

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