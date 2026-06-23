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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में टेंशन शुरू होते ही क्यों बढ़ जाते हैं सोने का दाम, क्या है इसका लिंक?

दुनिया में टेंशन शुरू होते ही क्यों बढ़ जाते हैं सोने का दाम, क्या है इसका लिंक?

दुनिया में जब कभी भी युद्ध या आर्थिक मंदी जैसा संकट होता है, तब शेयर बाजार के डूबने के डर से लोग अपना पैसा सोने में लगाने लगते हैं. चलिए विस्तार से समझें कि युद्ध या संकट के वक्त ऐसा क्यों होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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दुनिया में जब कभी भी तनाव बढ़ता है या बारूद की गंध तेजी से फैलती है या फिर दो-तीन देशों के बीच तलवारें खिंच जाती हैं, तो वैश्विक बाजारों में पहले हाहाकार मच जाता है. शेयर बाजार औंधे मुंह गिरते हैं और निवेशकों के करोड़ों रुपये पल भर में स्वाहा हो जाते हैं. ऐसी खौफनाक परिस्थिति में दुनियाभर के रईस, बड़े-बड़े निवेशक और आम जनता को सिर्फ एक चीज पर भरोसा होता है और वह है सोना. जैसे ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर तनाव की सुगबुगाहट तेज होती है, वैसे ही सोने की कीमतें रॉकेटकी रफ्तार से तेज भागती हैं. चलिए जानें कि ऐसा क्यों होता है और सोना व युद्ध का क्या कनेक्शन है.

संकट का साथी यानी सेफ हेवन

वित्तीय बाजार की भाषा में सोने को सेफ हेवन यानि सुरक्षित पनाहगाह कहा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक उथल-पुथल मचती है तो सोना ही एकमात्र ऐसी संपत्ति बचती है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित होता है. कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, किसी देश की मुद्रा यानि करेंसी रद्दी का टुकड़ा बन सकती है, लेकिन सोने की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है. संकट के समय निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए शेयर बाजार और रियल एस्टेट से पैसा निकालकर धड़धड़ सोना खरीदने लगते हैं, जिससे इसकी कीमतें आसमान चढ़ने लगती हैं.

मांग और आपूर्ति का खेल

दुनिया का सीधा नियम है कि जब किसी चीज को खरीदने वाले अचानक बढ़ जाते हैं और बाजार में वह चीज सीमित मात्रा में होती है तो उसका दाम बढ़ना तय है. सोने के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है. युद्ध या फिर माहामारी जैसी आपातकालीन स्थितियों में दुनियाभर के करोड़ों निवेशक एक साथ सोने की तऱफ दौड़ते हैं. चूंकि सोने का खनन रातों-रात नहीं बढ़ाया जा सकता और इसकी सप्लाई सीमित होती है, इसलिए भारी मांग के कारण सोने के रेट तेजी से बढ़ते हैं. यह मांग पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर काम करती है.

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महंगाई से लड़ने का हथियार

संकट के दौर में अक्सर दुनियाभर की सरकारें और केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अंधाधुंध नई करेंसी छापते हैं. इससे बाजार में नकदी तो बढ़ती है, लेकिन बाजार में पैसे की कीमत जिसे क्रय शक्ति कहते हैं वह कम हो जाती है. आम भाषा में हम इसे महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं. ऐसे समय में कागजी नोटों की वैल्यू लगातार घटती जाती है, लेकिन सोने की वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है. इतिहास गवाह है कि सोने ने हर दौर में महंगाई को मात दी है, इसलिए लोग इसे संपत्ति बेचने का बेहतरीन जरिया मानते हैं.

डॉलर का सोने से कनेक्शन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का पूरा कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है. डॉलर और सोने के बीच एक अनोखा और उल्टा रिश्ता होता है. जब भी वैश्विक तनाव के कारण अमेरिका अर्थव्यवस्था या डॉलर में कमजोरी आती है, तो बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले सोना सस्ता लगने लगता है. इसके चलते जिन देशों में डॉलर का इस्तेमाल नहीं होता, वहां के लोग और कारोबारी भी बड़े पैमाने पर सोना खरीदना शुरू कर देते हैं. खरीदारों की यह नई फौज अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव को और ज्यादा हवा देने का काम करती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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Global Tension Gold Prices Rise Gold Safe Haven Status
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