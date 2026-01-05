भारत में अगर किसी एक कंपनी का नाम देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा दिखता है, तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज. पेट्रोल से लेकर मोबाइल इंटरनेट तक, हर जगह इसका असर दिखता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसी ही एक कंपनी है, जो पूरे देश पर वैसा ही दबदबा रखती हो? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी भारत से काफी अलग है.

भारत और पाकिस्तान के कॉरपोरेट ढांचे में बड़ा फर्क

भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट दुनिया में जमीन-आसमान का अंतर है. भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियां न सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान में कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो रिलायंस जैसी बहु-क्षेत्रीय और बेहद विशाल हो. वहां बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनका दायरा और प्रभाव सीमित है.

मार्केट कैप के हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी

अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी की बात करें, तो अक्सर Oil & Gas Development Company Limited यानी OGDC का नाम सबसे ऊपर आता है. यह कंपनी पाकिस्तान के तेल और गैस उत्पादन की रीढ़ मानी जाती है. देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा OGDC से जुड़ा है. इसके बावजूद, इसका मार्केट कैप भारतीय दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामने बेहद छोटा है. हकीकत यह है कि रिलायंस का मार्केट कैप अकेले ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुल मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा माना जाता है.

तेल, गैस और खाद की कंपनियों का दबदबा

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में तेल, गैस और खाद से जुड़ी कंपनियों की भूमिका सबसे अहम है. OGDC के अलावा Mari Petroleum भी एक बड़ी कंपनी है, जो गैस उत्पादन में अहम योगदान देती है. वहीं Fauji Fertilizer Company पाकिस्तान की सबसे बड़ी खाद कंपनियों में गिनी जाती है. देश के लाखों किसान अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं, क्योंकि खाद के बिना खेती संभव नहीं है.

बैंकिंग सेक्टर में कौन आगे

पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में United Bank Limited यानी UBL का नाम काफी बड़ा है. यह बैंक दशकों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारियों तक की जरूरतें पूरी करता है. हालांकि, भारतीय बैंकों की तुलना में इसका आकार और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव सीमित है.

हर पाकिस्तानी से जुड़ा सेक्टर

अगर यह पूछा जाए कि कौन सी कंपनी ऐसी है, जिसके प्रोडक्ट्स लगभग हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है, तो जवाब टेलीकॉम सेक्टर में मिलता है. पाकिस्तान में Jazz सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है. देश में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स Jazz नेटवर्क पर हैं. इसके बाद Telenor और Zong का नंबर आता है. ठीक इसी तरह भारत में Reliance Jio ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी थी और आज सबसे बड़ा यूजर बेस उसी के पास है.

रिलायंस बनाम पाकिस्तान की कंपनियां

रिलायंस इंडस्ट्रीज की खास बात यह है कि यह एक ही कंपनी तेल, गैस, रिटेल, डिजिटल, टेलीकॉम और मीडिया जैसे कई सेक्टर में काम करती है. पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉरपोरेट समूह नहीं है, जिसकी मौजूदगी हर सेक्टर में हो. वहां कंपनियां आमतौर पर एक या दो सेक्टर तक ही सीमित हैं. यही वजह है कि रिलायंस जैसी ताकतवर और सर्वव्यापी कंपनी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में IPL का प्रसारण रोकने की तैयारी, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?