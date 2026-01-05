हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में रिलायंस तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, इसके कौन से प्रोडक्ट यूज करता है हर पाकिस्तानी?

भारत में रिलायंस तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, इसके कौन से प्रोडक्ट यूज करता है हर पाकिस्तानी?

Largest Company In Pakistan: भारत में एक कंपनी है रिलाइंस जो कि कई सेक्टर संभालती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. आइए जानें कि वहां की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में अगर किसी एक कंपनी का नाम देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा दिखता है, तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज. पेट्रोल से लेकर मोबाइल इंटरनेट तक, हर जगह इसका असर दिखता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसी ही एक कंपनी है, जो पूरे देश पर वैसा ही दबदबा रखती हो? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी भारत से काफी अलग है.

भारत और पाकिस्तान के कॉरपोरेट ढांचे में बड़ा फर्क

भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट दुनिया में जमीन-आसमान का अंतर है. भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियां न सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान में कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो रिलायंस जैसी बहु-क्षेत्रीय और बेहद विशाल हो. वहां बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनका दायरा और प्रभाव सीमित है.

मार्केट कैप के हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी

अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी की बात करें, तो अक्सर Oil & Gas Development Company Limited यानी OGDC का नाम सबसे ऊपर आता है. यह कंपनी पाकिस्तान के तेल और गैस उत्पादन की रीढ़ मानी जाती है. देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा OGDC से जुड़ा है. इसके बावजूद, इसका मार्केट कैप भारतीय दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामने बेहद छोटा है. हकीकत यह है कि रिलायंस का मार्केट कैप अकेले ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुल मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा माना जाता है.

तेल, गैस और खाद की कंपनियों का दबदबा

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में तेल, गैस और खाद से जुड़ी कंपनियों की भूमिका सबसे अहम है. OGDC के अलावा Mari Petroleum भी एक बड़ी कंपनी है, जो गैस उत्पादन में अहम योगदान देती है. वहीं Fauji Fertilizer Company पाकिस्तान की सबसे बड़ी खाद कंपनियों में गिनी जाती है. देश के लाखों किसान अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं, क्योंकि खाद के बिना खेती संभव नहीं है. 

बैंकिंग सेक्टर में कौन आगे

पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में United Bank Limited यानी UBL का नाम काफी बड़ा है. यह बैंक दशकों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारियों तक की जरूरतें पूरी करता है. हालांकि, भारतीय बैंकों की तुलना में इसका आकार और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव सीमित है. 

हर पाकिस्तानी से जुड़ा सेक्टर

अगर यह पूछा जाए कि कौन सी कंपनी ऐसी है, जिसके प्रोडक्ट्स लगभग हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है, तो जवाब टेलीकॉम सेक्टर में मिलता है. पाकिस्तान में Jazz सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है. देश में सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स Jazz नेटवर्क पर हैं. इसके बाद Telenor और Zong का नंबर आता है. ठीक इसी तरह भारत में Reliance Jio ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी थी और आज सबसे बड़ा यूजर बेस उसी के पास है.

रिलायंस बनाम पाकिस्तान की कंपनियां

रिलायंस इंडस्ट्रीज की खास बात यह है कि यह एक ही कंपनी तेल, गैस, रिटेल, डिजिटल, टेलीकॉम और मीडिया जैसे कई सेक्टर में काम करती है. पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉरपोरेट समूह नहीं है, जिसकी मौजूदगी हर सेक्टर में हो. वहां कंपनियां आमतौर पर एक या दो सेक्टर तक ही सीमित हैं. यही वजह है कि रिलायंस जैसी ताकतवर और सर्वव्यापी कंपनी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में IPL का प्रसारण रोकने की तैयारी, क्या इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है BCCI?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Largest Company In Pakistan OGDC Market Cap Reliance Vs Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों को किन शर्तों पर मिली जमानत? | Umar Khalid | SC
Savings और FD से बेहतर | Adani Enterprises Bonds में कमाई का सुनहरा मौका | Paisa Live
Delhi Riot Case: उमर-शरजील के अलावा 5 आरोपियों को राहत | Umar Khalid | Supreme Court | Delhi Danga
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के आरोपी Umar Khalid और शरजील को बड़ा झटका | Umar Khalid
Delhi Riot Case: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं- SC | Umar Khalid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
क्या किसी भी देश में घुसकर हमला कर सकता है अमेरिका? वेनेजुएला के बाद इन दो देशों पर बुरी नजर
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget