हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Currency Journey: कौड़ी दमड़ी से लेकर ढेला और फिर रुपये तक का सफर, जानिए कैसे आई भारतीय मुद्रा में क्रांति?

Indian Currency Journey: कौड़ी दमड़ी से लेकर ढेला और फिर रुपये तक का सफर, जानिए कैसे आई भारतीय मुद्रा में क्रांति?

Indian currency journey : रतीय मुद्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है. यह सिर्फ पैसों का बदलाव नहीं, बल्कि हमारे समाज, व्यापार और सोच के विकास की कहानी है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Apr 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

Indian currency journey : आज हम मोबाइल से एक क्लिक में पेमेंट कर देते हैं. ना सिक्कों की खनक सुनने को मिलती है, ना नोटों की गिनती करने की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पैसे का यह आसान सिस्टम कैसे बना. भारतीय मुद्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है. यह सिर्फ पैसों का बदलाव नहीं, बल्कि हमारे समाज, व्यापार और सोच के विकास की कहानी है. कभी लोग समुद्र से मिलने वाली छोटी-सी कौड़ी से सामान खरीदते थे, और आज हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौड़ी दमड़ी से लेकर ढेला और फिर रुपये तक का सफर क्या है और भारतीय मुद्रा में क्रांति कैसे आई. 

कौड़ी दमड़ी से लेकर ढेला और फिर रुपये तक का सफर क्या है?

1. जब कौड़ी ही पैसा थी - बहुत पुराने समय में भारत में सिक्के नहीं होते थे. उस समय लोग कौड़ी को ही पैसा मानते थे. ये छोटी-छोटी सीपियां समुद्र से मिलती थीं. इन्हें गिनकर सामान खरीदा जाता था. ज्यादा कौड़ियां का मतलब ज्यादा कीमत से होती थी, इसी वजह से आज भी हम कहते हैं कि फूटी कौड़ी की कीमत नहीं, यह दौर उस समय मुद्रा की कीमत उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती थी. 

 2. दमड़ी और  ढेला - जैसे-जैसे व्यापार बढ़ा, लोगों को मजबूत और टिकाऊ मुद्रा की जरूरत पड़ी, तब धातु के सिक्के आए . जिसमें दमड़ी तांबे का छोटा सिक्का होता था और ढेला दमड़ी से भी छोटा होता था. इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की छोटी खरीदारी में होता था. गांवों और छोटे बाजारों में ये बहुत आम थे. 

3. सुल्तान और मुगल काल - दिल्ली सल्तनत के समय सिक्कों पर शासकों के नाम और अरबी लिखावट आने लगी. इससे मुद्रा पर भरोसा बढ़ा. मुगल काल में बदलाव हुआ,  अकबर ने मुद्रा व्यवस्था को और बेहतर बनाया. जिसमें चांदी का रुपया, तांबे का दाम और सोने का मुहर शामिल हुए. यहीं से रुपया मजबूत रूप में सामने आया. 

यह भी पढ़ें - समंदर से जमीन तक किन देशों से घिरा है ईरान, जानें भारत से कितनी दूर है जंग का यह मैदान?

4. रुपये का सफर -  भारतीय रुपये की असली नींव शेरशाह सूरी के शासनकाल में पड़ी, जब उन्होंने पहली बार एक तय वजन और शुद्धता वाला चांदी का रुपया चलाया, जिससे व्यापार में भरोसा और एकरूपता आई. इससे पहले अलग-अलग तरह के सिक्के चलते थे, लेकिन उनके इस सुधार ने लेनदेन को आसान और विश्वसनीय बना दिया.

5. नोटों की शुरुआत - मुगल काल में भी रुपया, आना और दमड़ी प्रचलन में रहे, जिससे यह व्यवस्था और मजबूत हुई फिर ब्रिटिश काल में 1861 में कागजी नोटों की शुरुआत हुई और मुद्रा प्रणाली को नया रूप मिला. आजादी के बाद 1957 में दशमलव प्रणाली लागू होने पर 1 रुपया 100 पैसा तय किया गया, जिससे पुरानी इकाइयां खत्म हो गईं. वहीं नए नोटों पर गांधी जी और राष्ट्रीय प्रतीक आने लगे. 

भारतीय मुद्रा में क्रांति कैसे आई?

21वीं सदी में भारत ने डिजिटल पेमेंट के रूप में एक बड़ा बदलाव देखा, जहां नोटबंदी 2016 और GST लागू 2017 जैसे कदमों ने लेनदेन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया और UPI, मोबाइल ऐप्स व कार्ड पेमेंट के जरिए लोग तेजी से कैशलेस होते गए.आज ज्यादातर लोग नकद की जगह डिजिटल तरीके से भुगतान करना पसंद करते हैं. 

यह भी पढ़ें - World's most expensive jewelry: ये हैं दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी, कीमत के मामले में 'कोहिनूर' तो आसपास नहीं टिकता

Published at : 05 Apr 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Indian Currency History Currency Change In India Indian Currency Journey History Of Rupee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Indian Currency Journey: कौड़ी दमड़ी से लेकर ढेला और फिर रुपये तक का सफर, जानिए कैसे आई भारतीय मुद्रा में क्रांति?
कौड़ी दमड़ी से लेकर ढेला और फिर रुपये तक का सफर, जानिए कैसे आई भारतीय मुद्रा में क्रांति?
जनरल नॉलेज
गुड फ्राईडे के बाद ईस्टर क्यों मनाते हैं ईसाई लोग, क्या इस दिन सच में जिंदा हो गए थे ईसा मसीह?
गुड फ्राईडे के बाद ईस्टर क्यों मनाते हैं ईसाई लोग, क्या इस दिन सच में जिंदा हो गए थे ईसा मसीह?
जनरल नॉलेज
Suez Canal: क्या स्वेज नहर में भी जहाजों को देना पड़ता है टोल, किस देश के पास जाता है यह पैसा?
क्या स्वेज नहर में भी जहाजों को देना पड़ता है टोल, किस देश के पास जाता है यह पैसा?
जनरल नॉलेज
यूरेनियम और प्लूटोनियम वाले परमाणु बम में क्या फर्क, किसके फटने से ज्यादा होती है तबाही?
यूरेनियम और प्लूटोनियम वाले परमाणु बम में क्या फर्क, किसके फटने से ज्यादा होती है तबाही?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका को झटका! F-15E जेट क्रैश, पायलट गायब, सर्च ऑपरेशन तेज
मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका को झटका! F-15E जेट क्रैश, पायलट गायब, सर्च ऑपरेशन तेज
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा ने PM मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट्स कीं डिलीट, AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से हलचल
राघव चड्ढा ने PM मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट्स कीं डिलीट, AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से हलचल
साउथ सिनेमा
बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी
बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
हेल्थ
Menopause Bloating Causes: पानी नहीं, ये है मेनोपॉज में ब्लोटिंग की असली वजह; गाइनेकोलॉजिस्ट से जानें आसान उपाय
पानी नहीं, ये है मेनोपॉज में ब्लोटिंग की असली वजह; गाइनेकोलॉजिस्ट से जानें आसान उपाय
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका
किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget