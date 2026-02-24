हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kerala to Keralam: केरल और केरलम में क्या है अंतर, जानें क्या है केरल के नए नाम का मतलब?

Kerala to Keralam: केरल और केरलम में क्या है अंतर, जानें क्या है केरल के नए नाम का मतलब?

Kerala to Keralam: केरल विधानसभा राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पास कर चुकी है. मलयालम में राज्य का नाम केरलम है. आइए जानें कि इन दोनों में अंतर क्या है और केरलम का क्या मतलब है?

By : निधि पाल | Updated at : 24 Feb 2026 04:04 PM (IST)
Kerala to Keralam: केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव फिर चर्चा में है. केरल विधानसभा पहले ही दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुकी है कि संविधान में राज्य का नाम वही लिखा जाए, जैसा मलयालम में बोला जाता है. अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर संविधान की अनुसूची में बदलाव हो सकता है. केरल और केरलम शब्दों की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग ऐतिहासिक और भाषाई आधार बताए जाते हैं. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल केरल सरकार चाहती है कि राज्य का आधिकारिक नाम केरल की जगह केरलम किया जाए. यह वही नाम है, जो मलयालम भाषा में लिखा और बोला जाता है. केरल विधानसभा दो बार सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर चुकी है कि संविधान में राज्य का नाम केरलम दर्ज किया जाए. 

अगर केंद्र सरकार की कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा. साथ ही आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में भी राज्य का नाम केरलम लिखा जाएगा. नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए संसद से संशोधन पास कराना जरूरी होगा. 

केरल और केरलम में क्या अंतर है?

असल में केरल और केरलम एक ही राज्य के नाम के दो रूप हैं. केरलम मलयालम भाषा का मूल रूप है, जबकि केरल उसका अंग्रेजी और हिंदी में प्रचलित रूप है. राज्य के लोग अपनी भाषा में इसे केरलम ही बोलते हैं. भाषाई तौर पर देखा जाए तो कई भारतीय राज्यों के नाम स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में अलग-अलग रूप में मिलते हैं. यहां भी मुख्य फर्क भाषा का है, न कि राज्य की पहचान या सीमाओं का है. 

दोनों नामों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

केरल नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग मत हैं. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, सम्राट अशोक के 257 ईसा पूर्व के शिलालेख में केरलपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है. इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय इस क्षेत्र को किसी रूप में केरल से जोड़ा जाता था. दूसरी तरफ, केरलम की उत्पत्ति को लेकर भी अलग राय है. एक मत के अनुसार इसका संबंध चेरम से माना जाता है, जो प्राचीन चेरा राजवंश से जुड़ा है. जर्मन विद्वान डॉ. हरमन गुंडर्ट, जिन्होंने पहला मलयालम-अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया था, उन्होंने केरम शब्द को चेरम का रूप बताया और केरलम को उसी से जोड़ा है. 

एक और मान्यता यह है कि केरलम शब्द केरा से बना है, जिसका मतलब नारियल का पेड़ होता है. चूंकि इस राज्य में नारियल के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसे नारियल की भूमि के अर्थ में भी जोड़ा जाता है. 

यह भी पढ़ें: ईरान ने जमीन के नीचे कहां-कहां बनाई है मिसाइल सिटी, क्या इस पर नहीं होता परमाणु बम का भी असर?

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 24 Feb 2026 04:04 PM (IST)
