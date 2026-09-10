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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुबई में कितने का मिलेगा iPhone Duo, भारत से कितना सस्ता?

दुबई में कितने का मिलेगा iPhone Duo, भारत से कितना सस्ता?

भारत में आईफोन डुओ की शुरुआती कीमत लगभग 3 लाख रुपये है, जबकि दुबई में कम टैक्स के कारण यह कम दाम में मिल रहा है. फ्लाइट टिकट जोड़कर भी दुबई से इसे खरीदना सस्ता पड़ेगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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  • हांगकांग में भी कम टैक्स से फोन काफी सस्ता है।

एप्पल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है, जिसकी खूबियों की चर्चा हर तरफ हो रही है. हालांकि, फोन के प्रीमियम फीचर्स और नए फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ-साथ इसकी आसमान छूती कीमतों ने भी सभी का ध्यान खींचा है. भारत में इस स्मार्टफोन को बेहद महंगे दाम पर उतारा गया है, जिससे टेक लवर्स काफी हैरान हैं. वहीं दूसरी तरफ, दुबई और हांगकांग जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतें भारतीय बाजार की तुलना में काफी कम रखी गई हैं. आइए जानें कि दुबई में आईफोन डुओ कितने का मिलेगा और यह भारत से कितना सस्ता है.

भारत में आईफोन Duo की वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

भारतीय बाजार में आईफोन Duo के 256GB स्टोरेज वाले शुरुआती मॉडल की कीमत 2,99,900 रुपये तय की गई है. इसके 512GB स्टोरेज मॉडल का दाम 3,24,900 रखा गया है, जबकि 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भी 3,24,900 रुपये ही है. इस सीरीज का सबसे टॉप मॉडल 2TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी भारत में कीमत 4,49,900 रुपये रखी गई है. इन रिकॉर्ड तोड़ दामों के साथ आईफोन डुओ भारत का अब तक का सबसे महंगा फोल्डेबल स्मार्टफोन बन चुका है, जिस पर भारी टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी लागू होती है.

यूएई और दुबई के बाजार में iphone Duo की कीमत

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) यानी दुबई में iPhone Duo के 256GB वेरिएंट की कीमत AED 8,499 रखी गई है, जो भारतीय रुपये में लगभग 2.20 लाख रुपये बैठती है. भारत की तुलना में यह मॉडल दुबई में सीधे-सीधे करीब 80 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है. यूएई में कीमतों के इतना कम होने की मुख्य वजह वहां लगने वाला महज 5% का VAT और जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है. 

अगर कोई व्यक्ति नई दिल्ली से दुबई की राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट (लगभग 20 से 25 हजार रुपये) लेकर भी फोन खरीदने जाता है, तो कुल खर्च 2.45 लाख रुपये आता है. इसके बाद भी रहने-खाने के लिए काफी पैसे बच जाते हैं, जिससे फोन खरीदने के साथ-साथ दुबई घूमना भी आसान हो जाता है.

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दुबई में कितने का मिलेगा iPhone Duo, भारत से कितना सस्ता?

कनाडा के मार्केट में आईफोन के रेट

कनाडा में आईफोन Duo का शुरुआती मॉडल CAD 2,999 में उपलब्ध है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2.06 लाख रुपये के बराबर होता है. देखने में यह कीमत बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्टेड प्राइस में लोकल सेल्स टैक्स और GST शामिल नहीं हैं. कनाडा के अलग-अलग प्रांतों के हिसाब से टैक्स जुड़ने के बाद इस फोन की अंतिम बिलिंग कीमत में काफी बढ़ोतरी हो जाती है.

हांगकांग के टेक बाजार का हाल

हांगकांग के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में iPhone Duo को काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च किया गया है. यहां इसके 256GB वेरिएंट का दाम HKD 17,499 रखा गया है, जो भारतीय रुपये में लगभग 2.12 लाख रुपये बनता है. हांगकांग में टैक्स फ्री और कम ड्यूटी स्ट्रक्चर होने के कारण यह फोन कनाडा के लगभग बराबर और दुनिया के ज्यादातर अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है.

जर्मनी में भारी भरकम दाम

यूरोपीय संघ (EU) के प्रमुख बाजार जर्मनी में आईफोन Duo का बेस वेरिएंट EUR 2,299 की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 2.54 लाख रुपये के बराबर बैठती है, जो इसे भारत के बाद दुनिया का सबसे महंगा बाजार बनाती है. इसके अलावा, यूरोपीय संघ के सख्त नियमों के चलते यहां शुरुआती दौर में Siri फीचर्स भी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.


दुबई में कितने का मिलेगा iPhone Duo, भारत से कितना सस्ता?

सिंगापुर के बाजार में आईफोन की स्थिति

एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख टेक हब सिंगापुर में भी आईफोन Duo की बिक्री शुरू हो चुकी है. सिंगापुर में 256GB मॉडल की कीमत SGD 3,099 तय की गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2.33 लाख रुपये के आसपास बैठती है. यह कीमत भारत से तो सस्ती है, लेकिन दुबई और हांगकांग के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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