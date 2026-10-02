क्या है स्मित मच्छार जाति का इतिहास, भारत में इनकी आबादी कितनी?

दुबई से तेल अवीव जा रही अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में सह-चालक के जानलेवा हमले के बाद भी भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने अदम्य साहस का परिचय दिया. शरीर पर गंभीर जख्म होने के बावजूद उन्होंने सूझबूझ से जहाज को सुरक्षित स्थान पर उतारा और सभी यात्रियों को बचा लिया. इस जांबाजी के बाद जहां पूरे देश में उनके साहस की सराहना हो रही है, वहीं उनके अनूठे सरनेम 'मच्छार' को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है. गुजरात से ताल्लुक रखने वाले इस जांबाज पायलट के सरनेम और उनके पारिवारिक सामाजिक परिवेश का इतिहास बेहद दिलचस्प है.

गुजरात में अनोखे उपनामों की पुरानी परंपरा

गुजरात में विभिन्न जीवों या विशेष आदतों के आधार पर उपनाम रखने की परंपरा काफी पुरानी और स्वाभाविक मानी जाती है. पश्चिमी भारत के इस राज्य में लोगों को हाथी, बाकरी यानी बकरी, मांकड़ी यानी कीड़ा और पोपट जैसे उपनामों के साथ देखा जाना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है. स्थानीय समाज शास्त्रियों का विचार है कि पुराने समय में किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव या किसी विशेष विशेषता को देखकर उनका पारिवारिक उपनाम तय हो जाता था. उदाहरण के लिए, लंबी नाक या तेज बोलने की आदत वाले लोगों को समाज में पोपट कहकर पुकारा जाने लगा, जो बाद में सरनेम बन गया.

शब्दों के रूप परिवर्तन से बना मच्छार सरनेम

इतिहासकारों और भाषाई विशेषज्ञों के अनुसार 'मच्छार' उपनाम के अस्तित्व में आने के पीछे तीन मुख्य कारण माने जाते हैं. पहला कारण प्राचीन गुजराती शब्द 'मत्सर' है जिसका अर्थ ईर्ष्या होता है, जो समय के साथ बिगड़कर मच्छार के रूप में इस्तेमाल होने लगा. दूसरा कारण भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है, जहां अत्यधिक मच्छरों वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों को इलाके के लोग इसी पहचान से बुलाने लगे. इसके अलावा किसी दुबले-पतले शरीर वाले व्यक्ति को मजाकिया लहजे में दिया गया नाम भी समय बीतने के साथ पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारिवारिक सरनेम में बदल गया.

यह भी पढ़ें: 9/11 अटैक में प्लेन में क्या-क्या हुआ था, स्मित मच्छार की घटना से क्यों जोड़ा जा रहा इसे?





हाथी और मच्छर का वह चर्चित ऐतिहासिक किस्सा

गुजरात के सामाजिक इतिहास में उपनामों को लेकर कई दिलचस्प किस्से दर्ज हैं, जिनमें से एक 1960 के दशक का बहुत मशहूर है. उस दौर में देश के पूर्व सांसद जयसुखलाल हाथी के स्वागत समारोह में 'मच्छार' उपनाम वाले एक प्रतिष्ठित नागरिक ने उनका अभिनंदन किया था. इस घटना के बाद तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली गई थी. उस समय लोगों ने मजाक में कहा था कि अब ऐसा दौर भी देखना पड़ रहा है जहां एक हाथी का सम्मान किसी मच्छर के हाथों हो रहा है.

लोहाना और नागर समाज से जुड़ाव की कहानी

यदि गुजरात के सामाजिक ताने-बाने की बात करें तो 'मच्छार' सरनेम मुख्य रूप से दो बड़े समुदायों लोहाना और नागर ब्राह्मण में देखने को मिलता है. इनमें से लोहाना समुदाय का मूल संबंध कच्छ तथा पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से रहा है, जो व्यापार के सिलसिले में 19वीं सदी के दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में आकर बस गया. सिंध के कराची में आज भी एक मशहूर 'मछर कॉलोनी' मौजूद है, जो मुख्य रूप से मछुआरों के निवास स्थान के रूप में जानी जाती है और व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई है.





नागर समाज का दबदबा

दूसरी ओर नागर ब्राह्मण समाज सौराष्ट्र क्षेत्र से संबंध रखता है और ऐतिहासिक रूप से पठन-पाठन व प्रशासनिक कामकाज में अग्रणी माना जाता रहा है. मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इस समाज के लोगों ने मुंशी, लेखक, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. मध्य भारत के कायस्थ समाज की तरह ही नागर ब्राह्मणों की पहचान भी कलम और कागजी काम में महारत के रूप में रही है. इस प्रकार, विमान में 180 जानें बचाने वाले कैप्टन स्मित की बहादुरी जितनी मिसाली है, उनके उपनाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही अनूठी है.

यह भी पढ़ें: क्या सभी फ्लाइट में तैनात होते हैं एयर मार्शल, इंटरनेशनल फ्लाइट का क्या रूल?