क्या है पाकिस्तान का पीरियड्स टैक्स, जिसे जनता से वसूलती थी सरकार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तान ने सैनिटरी पैड पर लगने वाला पीरियड टैक्स हटाया ।

18% बिक्री टैक्स मासिक धर्म उत्पादों को बहुत महंगा बनाता था।

सरकार ने मासिक धर्म स्वास्थ्य सुधारने हेतु यह टैक्स हटाया।

Pakistan Period Tax: सालों तक पाकिस्तान में महिलाओं को सेनेटरी पैड और दूसरे मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर एक जरूरी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था. इस टैक्स को पीरियड टैक्स कहा जाता था. लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने अब इस टैक्स को खत्म कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है पाकिस्तान का पीरियड टैक्स.

क्या है पीरियड टैक्स?

पीरियड टैक्स शब्द का मतलब मासिक धर्म के दौरान जरूरी उत्पाद जैसे कि सैनिटरी पैड और टैम्पोन पर लगाए गए टैक्स से है. आलोचकों ने यह तर्क दिया है कि ये उत्पाद विलासिता के सामान के बजाय जैविक जरूरतें हैं और इन पर भारी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए. पाकिस्तान में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर भारी टैक्स लगता है. जिस वजह से वे महंगे हो जाते हैं और महिलाओं के लिए कम सुलभ हो जाते हैं. खासकर कम इनकम वाले परिवारों की महिलाओं के लिए.

कितना टैक्स लिया गया?

पाकिस्तान में मासिक धर्म उत्पादों पर टैक्स का बोझ उनकी ऊंची कीमतों के पीछे की बड़ी वजहों में से एक था. स्थानीय स्तर पर बनाए गए सैनिटरी पैड पर 18% बिक्री टैक्स लगता था. आयातित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर दूसरे टैक्स के अलावा 25% का अतिरिक्त सीमा शुल्क लगता था. यही वजह है कि कई उत्पादों की खुदरा कीमत में लगभग 40% की वृद्धि हुई.

महिलाओं और लड़कियों पर प्रभाव

मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की ज्यादा लागत ने पाकिस्तान में पीरियड पॉवर्टी में बड़ा योगदान दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 12% महिलाएं ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेनेटरी पैड का नियमित रूप से इस्तेमाल करने में सक्षम थी. बाकी महिलाएं खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय अक्सर पुराने कपड़े, पत्तों या फिर दूसरे असुरक्षित विकल्पों पर निर्भर थी.

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सरकार ने ऐतिहासिक राहत की घोषणा की

बढ़ते सार्वजनिक दबाव और कानूनी जांच के जवाब में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने 2026-27 के बजट में घोषणा की कि मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर 18% बिक्री टैक्स को शून्य कर दिया जाएगा. इस फैसले ने पीरियड टैक्स को प्रभावित ढंग से खत्म कर दिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में इसका स्वागत किया गया.

मासिक धर्म टैक्स हटाने वाले देशों में शामिल

इस कदम के साथ पाकिस्तान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर टैक्स हटा दिया है. आपको बता दें कि भारत ने पहले ही 2018 में सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी को खत्म कर दिया था.

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