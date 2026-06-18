हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Period Tax: क्या है पाकिस्तान का पीरियड्स टैक्स, जिसे जनता से वसूलती थी सरकार?

Pakistan Period Tax: क्या है पाकिस्तान का पीरियड्स टैक्स, जिसे जनता से वसूलती थी सरकार?

Pakistan Period Tax: पाकिस्तान ने पीरियड टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. आइए जानते हैं क्या होता है पीरियड टैक्स और इससे पाकिस्तान जनता से कितना पैसा वसूल रहा था.

Reported By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jun 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पाकिस्तान ने सैनिटरी पैड पर लगने वाला पीरियड टैक्स हटाया ।
  • 18% बिक्री टैक्स मासिक धर्म उत्पादों को बहुत महंगा बनाता था।
  • सरकार ने मासिक धर्म स्वास्थ्य सुधारने हेतु यह टैक्स हटाया।

Pakistan Period Tax: सालों तक पाकिस्तान में महिलाओं को सेनेटरी पैड और दूसरे मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर एक जरूरी टैक्स का भुगतान करना पड़ता था. इस टैक्स को पीरियड टैक्स कहा जाता था. लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने अब इस टैक्स को खत्म कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है पाकिस्तान का पीरियड टैक्स.

क्या है पीरियड टैक्स? 

पीरियड टैक्स शब्द का मतलब मासिक धर्म के दौरान जरूरी उत्पाद जैसे कि सैनिटरी पैड और टैम्पोन पर लगाए गए टैक्स से है. आलोचकों ने यह तर्क दिया है कि ये उत्पाद विलासिता के सामान के बजाय जैविक जरूरतें हैं और इन पर भारी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए. पाकिस्तान में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर भारी टैक्स लगता है. जिस वजह से वे महंगे हो जाते हैं और महिलाओं के लिए कम सुलभ हो जाते हैं. खासकर कम इनकम वाले परिवारों की महिलाओं के लिए. 

कितना टैक्स लिया गया? 

पाकिस्तान में मासिक धर्म उत्पादों पर टैक्स का बोझ उनकी ऊंची कीमतों के पीछे की बड़ी वजहों में से एक था. स्थानीय स्तर पर बनाए गए सैनिटरी पैड पर 18% बिक्री टैक्स लगता था. आयातित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर दूसरे टैक्स के अलावा 25% का अतिरिक्त सीमा शुल्क लगता था. यही वजह है कि कई उत्पादों की खुदरा कीमत में लगभग 40% की वृद्धि हुई.

महिलाओं और लड़कियों पर प्रभाव 

मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की ज्यादा लागत ने पाकिस्तान में पीरियड पॉवर्टी में बड़ा योगदान दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 12% महिलाएं ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेनेटरी पैड का नियमित रूप से इस्तेमाल करने में सक्षम थी. बाकी महिलाएं खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय अक्सर पुराने कपड़े, पत्तों या फिर दूसरे असुरक्षित विकल्पों पर निर्भर थी.

यह भी पढ़ेंः सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर

सरकार ने ऐतिहासिक राहत की घोषणा की

बढ़ते सार्वजनिक दबाव और कानूनी जांच के जवाब में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने 2026-27 के बजट में घोषणा की कि मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर 18% बिक्री टैक्स को शून्य कर दिया जाएगा. इस फैसले ने पीरियड टैक्स को प्रभावित ढंग से खत्म कर दिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में इसका स्वागत किया गया.

मासिक धर्म टैक्स हटाने वाले देशों में शामिल 

इस कदम के साथ पाकिस्तान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों पर टैक्स हटा दिया है. आपको बता दें कि भारत ने पहले ही 2018 में सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी को खत्म कर दिया था.

यह भी पढ़ेंः व्हिप के बावजूद बैठक से गायब रहे शिवसेना UBT के 6 सांसद, जानें इसे न मानने पर क्या होता है?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Sanitary Pads Pink Tax Pakistan Period Tax
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pakistan Period Tax: क्या है पाकिस्तान का पीरियड्स टैक्स, जिसे जनता से वसूलती थी सरकार?
क्या है पाकिस्तान का पीरियड्स टैक्स, जिसे जनता से वसूलती थी सरकार?
जनरल नॉलेज
क्या सूर्य ग्रहण देखने से सच में बौने पैदा होते हैं बच्चे? जान लीजिए सच्चाई
क्या सूर्य ग्रहण देखने से सच में बौने पैदा होते हैं बच्चे? जान लीजिए सच्चाई
जनरल नॉलेज
आपकी जमीन पर भी बन रहा एयरपोर्ट? जानिए प्रति बीघा कितना पैसा देती है सरकार
आपकी जमीन पर भी बन रहा एयरपोर्ट? जानिए प्रति बीघा कितना पैसा देती है सरकार
जनरल नॉलेज
Circuit And Guest House: सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर
सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में क्या होता है फर्क? किन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ये घर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
दिल्ली NCR
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में अब तक क्या-क्या हुआ?
आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में क्या-क्या हुआ
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget